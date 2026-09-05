Corinthians vs. Chapecoense, Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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Corinthians recibe a Chapecoense en la jornada 26 del Brasileirao Serie A; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Corinthians y Chapecoense correspondiente a la jornada 26 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este domingo 6 de septiembre a las 19.30 h en el estadio Neo Química Arena, ubicado en la ciudad de São Paulo.
El momento de los equipos
Ambos conjuntos llegan al compromiso con la necesidad de revertir su actualidad deportiva tras haber caído en sus presentaciones previas. Corinthians viene de perder 1-0 frente a Santos, mientras que Chapecoense arriba a São Paulo tras sufrir una derrota por 3-1 ante Grêmio en la fecha anterior.
Números que anticipan el duelo
El partido presenta un escenario de urgencia para ambos planteles en la temporada 2026. La capacidad del Neo Química Arena será el factor donde el local buscará hacerse fuerte para dejar atrás el traspié ante Santos y aprovechar la irregularidad de Chapecoense, que intentará recuperar terreno tras el resultado adverso frente a Grêmio.
Lo que está en juego
La obtención de los tres puntos es vital para las aspiraciones de Corinthians y Chapecoense en la tabla de posiciones. Un resultado positivo permitirá a cualquiera de los dos equipos escalar posiciones en la clasificación del Brasileirao y mejorar sus ánimos tras las derrotas sufridas en el último compromiso de liga.
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