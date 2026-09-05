Coritiba vs. Mirassol por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Coritiba y Mirassol, correspondiente a la fecha 26 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este domingo 6 de septiembre a las 11.00 h en el estadio Couto Pereira, ubicado en la ciudad de Curitiba.

El presente de ambos equipos

Coritiba llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber logrado una victoria por 3-2 ante Remo en su presentación anterior. Por su parte, Mirassol buscará recuperarse en territorio ajeno después de haber caído derrotado por 2-0 frente a Flamengo en la última jornada disputada.

Números y antecedentes

El duelo presenta una disparidad en las rachas recientes de los protagonistas. Mientras que el conjunto local intentará hacer valer la localía en el Couto Pereira para prolongar su buen momento, la visita llega con la urgencia de sumar puntos tras la reciente caída sufrida ante un rival de jerarquía.

Lo que está en juego

Para Coritiba, el objetivo es mantener la inercia positiva que le otorgó el triunfo ante Remo y consolidar su posición en la tabla. En tanto, Mirassol necesita reencontrarse con el buen juego y la victoria para dejar atrás rápidamente el traspié ante Flamengo y mantenerse competitivo en la lucha por los puestos de relevancia en esta etapa del certamen.