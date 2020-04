Ezequiel Carboni vive en Sicilia, donde hay policías cada cinco cuadras para controlar las salidas de los habitantes. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de abril de 2020 • 16:40

"En toda Italia todavía hay mucho miedo por el coronavirus ", dijo Ezequiel Carboni , entrenador de la reserva y coordinador del fútbol juvenil de Catania , club de la Serie C italiana , en que jugó. "Al principio se subestimó la pandemia ", agregó el ex mediocampista de Lanús, Banfield y el austríaco Salzburg . Italia es el país europeo que más muertes padece por la enfermedad: lleva 19.468, según el conteo online de la universidad Johns Hopkins.

Citado por la agencia Télam, Carboni agregó: "Ahora van disminuyendo los casos. Por suerte, con mis familiares estoy en la isla de Sicilia, del sur de Italia, donde la afección no fue tan fuerte como en el norte del país. Al principio se subestimó el problema, luego se decretó un mes de cuarentena y ahora el gobierno dispuso otro mes", valoró el ex volante central, que también fue DT de Lanús y Argentinos Juniors en 2018. La cuarentena italiana es parecida a la argentina: "Se permite salir sólo para ir al supermercado o al médico, lo cual es controlado por policías ubicados cada cinco cuadras". Como en la Argentina, a "quienes circulan con sus vehículos sin el permiso se les aplica fuertes multas".

Ezequiel Carboni, con la camiseta de Catania, club por el que jugó entre 2009 y 2011; hoy dirige a la reserva y coordina el fútbol amateur.

Al igual que muchos clubes argentinos, Carboni usa la plataforma Zoom para conectarse con sus jugadores de la reserva y los juveniles. Lo hace "tres veces por semana para controlar sus entrenamientos individuales y las exigencias que va agregándoles el preparador físico para que no pierdan el estado de forma". Además, el argentino mata el tiempo mirando "infinidad de videos de partidos de todas las ligas para estar actualizado".

Carboni tiene un plan de largo plazo en el club. "Catania está muy desarrollado. Juega todos los partidos con más de 25.000 aficionados en el estadio y ya está clasificado para los playoffs, por lo que se espera que ascienda a la B. Mi sueño es llegar a dirigirlo cuando esté en la Serie A", sostuvo quien, no obstante, ensayó una autocrítica sobre su pasado reciente como entrenador en Lanús y en Argentinos: "Todo me ha servido de enseñanza para no repetir errores. Quizá me apresuré al aceptar dirigir a Lanús, club en el que venía haciendo un buen trabajo con los juveniles, pero acepté aquel desafío porque era empleado del club, al que quiero mucho", finalizó.