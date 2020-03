Maxime Tarasconi, jugador del AS Gémenos y enfermero en Marsella

En medio de las campañas solidarias benéficas de los deportistas, de los mensajes a través de las redes sociales para que la sociedad tome conciencia de la necesidad de "Quedarse en casa" en medio de la pandemia de coronavirus, hay casos paralelos de atletas que también desempeñan otros roles. Uno bien conocido para los argentinos es el de la judoca Paula Pareto , médica traumatóloga, que luego de pasar una cuarentena, se sumó al frente de batalla en el hospital de San Isidro, donde trabaja desde hace unos años. La campeona olímpica en Río 2016 dijo hace unos días: "Si bien soy traumatóloga, estoy para lo que me necesiten". Algo similar a lo del ex Puma Alejandro Allub, que se desempeña en cardiología pediátrica en su provincia (Córdoba) , pero que sabe que se vienen semanas más complejas y asegura estar preparado para sumarse a la contingencia.

Maxime Tarasconi es un futbolista francés de 29 años. Nació en la ciudad de Saint Ettiene, desde chico le gustó el fútbol, pero también tuvo un perfil solidario. Volante más de sacrificio que de los que suelen pisar el área, pasó por muchos clubes de ligas del ascenso francés: Istres, Louhans-Cuiseaux FC, US Granville, Toulon, US Le Pontet y actualmente juega en el AS Gémenos. Son tiempos de responsabilidad en "otro escenario" para Tarasconi: para complementar con su profesión deportiva, trabaja como enfermero en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Timone , de la ciudad de Marsella. Y relató su experiencia al diario L'Equipe.

Maxime Tarasconi tiene 29 años, es futbolista y enfermero: su experiencia en el frente de batalla

"En cuidados intensivos estamos acostumbrados a ver situaciones graves, me toca trabajar en el área de reanimación. Sin embargo, durante los últimos días, hemos estado cambiando al modo coronavirus. Hay bastantes casos que están empezando a escalar. Estamos cada vez más en acción. Nuestros pacientes son principalmente Covid-19. Lo que cambia de nuestros hábitos de trabajo son todas estas nuevas precauciones a tomar. Este virus es más restrictivo en los procedimientos de aislamiento y hay que tener cuidado en todo lo que se transmite. Hay colegas, médicos y otros cuidadores que han sido infectados a mi alrededor ", reconoce el futbolista-enfermero.

Soltero, Tarasconi trabaja en la guardia, de 7 PM a 7 AM. Aunque sabe que se avecinan tiempos más delicados y que los festejos de su cumpleaños N° 30 (el 6 de abril) no serán los habituales. Francia registra actualmente 25.604 personas infectadas, de las cuales fallecieron 1331. Está en el 5° lugar del triste ranking mundial de la pandemia.

"¿Cómo describo esta otra pasión en mi vida? Había reanudado mis estudios de enfermería a los 25 años en paralelo con el fútbol. Y ahora me encuentro con esta realidad. Siempre podemos decir que hay algo peor, pero estamos experimentando algo muy especial. Es una situación nueva, pero estamos capacitados para estar en primera línea, en el frente de batalla. Sentimos que hay solidaridad a nuestro alrededor. Es conmovedor y tranquilizador. Las empresas nos ofrecen comidas, las pizzerías nos entregan y los panaderos nos preparan los desayunos. Nos estamos preparando para algo más serio. Nos enfrentaremos como todo el personal médico", concluyó Tarasconi. Dispuesto a jugar el partido más difícil que haya soñado para su vida.