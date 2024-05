Marcelo Bielsa convocará a un jugador amateur para el partido de Uruguay ante Costa Rica

Escuchar

Cada decisión que toma Marcelo Bielsa genera repercusión. En Uruguay o en cualquier parte del mundo. Ya mientras daba sus primeros pasos en el cargo, las convocatorias de Edinson Cavani y Luis Suárez fueron tema de debate interno y que le llegaron al ser consultas en las conferencia de prensa. Los delanteros de Boca e Inter de Miami son consagrados pero muchas veces el Loco prefiere entrenar proyecciones con futbolistas más jóvenes. En este caso se trata de la convocatoria de Walter Domínguez, el delantero amateur que tendría su espacio en caso de ingresar en el amistoso con Costa Rica. Al menos participará de los entrenamientos previos al cotejo preparatorio para la Copa América.

Ese encuentro será el próximo viernes 31 de mayo en el Estadio Nacional de San José de Costa Rica. Para la planificación de ese partido, el entrenador del seleccionado de Uruguay trazó líneas para que esté en la lista Walter Domínguez, figura y goleador de Soriano, equipo recientemente consagrado campeón de la Copa Nacional de Selecciones OFI (Organización del Fútbol del Interior) con el delantero como máximo exponente. La particularidad de la citación que proyecta Bielsa es que deberá recurrir a futbolistas de equipos que no estén participando con sus clubes de las competencias de la Conmebol, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Por eso no llamaría a jugadores de Nacional, Peñarol, Liverpool, Racing (U) y Danubio.

Domínguez, que hizo un gol en la final y asistió en los otros dos para el triunfo 3-0 frente a Paysandú en la revancha de la serie final que había comenzado con triunfo sanducero por 2 a 1 en el Litoral del Uruguay. El periodista Alex Martín Rostán publicó en su cuenta de “X” una entrevista con el jugador luego de un partido que Walter Domínguez disputó con la Institución Atlética Juventud Soriano y el futbolista confirmó la citación: “Me llamaron y estoy muy contento”, explicó Domínguez, según cuenta el diario El País, de Montevideo.

“No lo esperaba y fue una sorpresa. La verdad es que estoy muy contento”, agregó el delantero de 24 años que más tarde y en diálogo con El País de Montevideo, confirmó que está entrenando en Fénix y que de momento -por temas reglamentarios- no puede jugar hasta el Torneo Intermedio. Con Juventud Soriano acumula 38 goles en 19 partidos. A esa cifra hay que sumarle seis tantos en la misma cantidad de encuentros defendiendo al Fray Bentos Fútbol Club y los 13 gritos en 14 juegos con la selección.

Walter Domínguez, con la camiseta de Juventud Soriano @futbolportaluy

Bielsa no deja detalle librado al azar. Sabe que cuenta con un plantel que no sólo puede ser protagonista en la próxima Copa América que se desarrollará en los Juegos Olímpicos, sino que además apunta a dar la vuelta olímpica. Tiene una base sólida y figuras como Federico Valverde, Nicolás De la Cruz y Darwin Núñez, entre otros, pero no se queda en eso. En la preparación de Uruguay está el amistoso con Costa Rica y también se enfrentará a México el 5 de junio en el estadio Empower Field at Mile High, de Denver, Colorado, en Estados Unidos.

