Cristiano Ronaldo, encendido: dos golazos y un nuevo récord para llegar con todo a la Eurocopa

“No es casualidad que haya estado jugando durante 20 años al más alto nivel, y mantener ese rendimiento es muy difícil. Solo con mucha dedicación y trabajo duro podemos lograr esos números”. Cristiano Ronaldo lleva su carrera con mucho orgullo deportivo y no reniega de una cuota de vanidad y exhibicionismo. Siempre fue así y a los 39 años asume su condición de referente. “Me gusta hacer las cosas con el ejemplo, como suelo decir. No soy de hablar mucho, pero me gusta mostrar quién soy. Y, cuando la situación se pone difícil, cuando las cosas no van bien, tenés que saber cuándo disciplinar y cuándo apoyar”, expresó en una reciente entrevista con la UEFA, a las puertas de la Eurocopa, competencia de seleccionados que lo recibirá por sexta vez, más que a cualquier otro futbolista en la historia.

Su longevidad lo transformó en un coleccionista de récords. Sus cifras son abrumadoras en lo relativo a goles y presencias. En la goleada a Irlanda, rodeado del afecto de los hinchas en el estadio Municipal de Aveiro, disputó el último amistoso antes del debut de Portugal en la Eurocopa de Alemania, el martes 18, frente a República Checa.

En esta acción Cristiano se enojó con el árbitro porque no cobró penal por la carga del defensor irlandés MIGUEL RIOPA - AFP

A la par de que marcó dos golazos de zurda en el 3-0 a Irlanda, Cristiano Ronaldo estableció la plusmarca mundial de 1226 partidos, sumando clubes y seleccionado. Dejó atrás al arquero brasileño Rogerio Ceni, que atajó hasta los 42 años y se retiró con 1225 encuentros.

En el esquema 3-4-1-2 del director técnico Roberto Martínez, Cristiano ocupa buena parte del frente de ataque. Su punto de partida ya no es tan recostado sobre la izquierda, sino que se mueve en sectores más centrados. Su libertad de desplazamientos obliga a su compañero de ataque, Rafael Leao -también puede ser Gonzalo Ramos-, a cubrir los espacios que quedan libres. La pareja de ataque que sea hace el papel de escudero de Cristiano.

El golazo de Cristiano Ronaldo en la previa del duelo ante Irlanda. ¡Gestos que hablan por si solos! 😍🇵🇹🐐pic.twitter.com/bgvhzyDgbg — SportsCenter (@SC_ESPN) June 11, 2024

Para el capitán ni siquiera un amistoso es una cita para asumir de manera despreocupada o sin tensión competitiva. Se enojó cuando el árbitro Chris Kavanagh no cobró penal una carga por detrás que le hizo un defensor irlandés. Le reclamó a sus compañeros cuando no lo buscaron en una posición favorable. Se lamentó al ver que la ejecución de un tiro libre, tras desviarse en la barrera, dio en un poste. Todo eso fue en el primer tiempo, que Portugal ganaba con un gol de Joao Félix a la salida de un córner, mientras CR7 se iba al descanso haciendo muecas de insatisfacción.

Lo más destacado de Portugal 3 - Irlanda 0

En la segunda etapa iba a cristalizar su obsesión con el gol. Despachó dos estupendas definiciones con la pierna izquierda. En el primero, controló con la derecha una larga asistencia y, tras hacerse el espacio con una bicicleta ante un defensor, cruzó un remate al ángulo. Inatajable para Kelleher, el segundo arquero de Liverpool. Diez minutos después conectó un centro desde la izquierda de Diogo Jota. Su característico festejo, con el salto y los brazos abiertos, fue saludado desde las tribunas con el cántico de admiración: “¡Criiiiistiano Ronaaaaldo!”.

CR7 suma 130 goles en 207 cotejos con Portugal. Está a cinco tantos de llegar a los 900 en el total de su carrera, que con 895 ya lo tiene como el máximo goleador del mundo en la historia. En la temporada con Al Nassr (Arabia Saudita) marcó 44 goles en 46 cotejos, pero se quedó en la puerta en las cuatro competencias que disputó, no festejó ningún título.

Cristiano Ronaldo va al abrazo de Diogo Jota, que le dio la asistencia para el segundo gol MIGUEL RIOPA - AFP

De anotar en la Eurocopa, Cristiano se transformará en el futbolista de mayor edad en conseguirlo. Ya levantó el trofeo en 2016, con una sensación agridulce en la final ante Francia, cuando fue reemplazado por una lesión cuando el cotejo estaba 0-0. “Lo que logramos en 2016 fue histórico para el fútbol portugués. Creo firmemente que este equipo traerá mucha alegría a los aficionados portugueses. Creo que es bueno tener los pies sobre la tierra, pero el pensamiento en el cielo, que es soñar con otra Euro. Mi primera Euro fue en 2004, pasó mucho tiempo, hacerlo hoy me genera orgullo, pasión. No hay mejor que jugar para Portugal”, expresó Cristiano, el emblema que estará acompañado por otras individualidades destacadas, como el interminable Pepe (41 años), Ruben Dias, Joao Cancelo, Bruno Fernandes, Matheus, Bernardo Silva y Joao Félix.

LA NACION