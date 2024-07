Eurocopa: Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, Francia vs. Portugal y un 0-0 de poca gracia que desniveló sólo un penal

Escuchar

Uno transita la etapa de las despedidas. Mantiene el entusiasmo juvenil, la voluntad de luchar, los gestos de disgusto cuando las cosas no son hechas como él cree que se debe hacerlas. Perdió buena parte de todo lo demás. El simple paso del tiempo fue llevándose aquello que le dio lustre durante más de una década y lo elevó al Olimpo. El otro atraviesa una etapa de transición. Sabe que está llegando su momento, y sólo él podrá discernir cuánta ansiedad le genera y qué porcentaje de concentración y dedicación le quita. Si a eso se suma un percance físico inesperado, se puede entender las razones de la lejanía respecto a su mejor versión, la que viene asombrando al mundo del fútbol desde hace un lustro.

Uno, Cristiano Ronaldo, supuestamente se marchó de las grandes competiciones a sus 39 años, sin darse el gusto de haber marcado un gol en su sexta Eurocopa, pero con la frente bien alta: protagonizó todos los partidos, dos de ellos, alargues incluidos. El otro, Kylian Mbappé, continúa en carrera con su avería a cuestas, esa fractura de nariz que le impidió acabar el ríspido 0 a 0 entre Francia y Portugal que se prolongó hasta unos penales a los que el prodigio de los suburbios de París vio desde el banco, reemplazado en el segundo tiempo del suplementario. Los dos dejaron pendiente una deuda que difícilmente puedan saldar: compartir y dar en conjunto un espectáculo acorde con su talla, su pasado y su presente, su fama planetaria.

Lusos y franceses estuvieron a años luz de ofrecer el partido vibrante que se podía imaginar. Hubo, por supuesto, acciones puntuales que fueron sacudiendo la modorra, pero siempre envueltas en un manto general de prudencia y hasta de temor. En definitiva, un contexto exactamente contrario para la celebración de adioses luminosos o recuperaciones asombrosas.

El Cristiano Ronaldo que pasó por Alemania superó, sin dudas, a aquella figura errática que se paseó por las canchas qataríes en 2022. Se lo vio más ágil y, sobre todo, menos fastidiado que en el último Mundial, pero tanto ahora como hace dos años se pareció muy poco al extraordinario jugador que logró competir mano a mano durante una década con el Lionel Messi más brillante por ocupar el escalón más alto del podio futbolístico. Por supuesto, no será por desidia. Es más, posiblemente haya redoblado el cuidado de su cuerpo, conocedor de los efectos que el paso de los años genera en la explosividad, los tiempos de reacción y demás variables que trazan la tenue frontera entre el futbolista muy bueno y el crack. Pero en la mayoría de los deportes el tiempo no respeta trayectorias, y de una u otra manera afecta el rendimiento.

Habían transcurrido apenas dos minutos del alargue cuando el habilidoso Francisco Conçeiçao desbordó por la derecha del ataque portugués, llegó a la línea de fondo y puso un centro bajo hacia atrás. CR7 venía por el medio, en la puerta del área chica, pero se perfiló mal, la pelota le quedó incómoda y el forzado remate de derecha se le fue por arriba del travesaño. Un rato después, el propio Conçeiçao lo buscó con una cortada perfecta para que su diagonal desde la derecha acabase en un mano a mano con Mike Maignan, el arquero francés. Cristiano alargó la pelota, arrancó la carrera, y a Theo Hernández, que partía unos metros más atrás, le dio margen para cruzarse por delante y despejar el peligro antes de que el astro nacido en Madeira pudiera armar el disparo. Fue imposible no pensar que, en otras épocas, habrían sido dos goles cantados.

De una u otra forma, estas mismas escenas se repitieron en todo el torneo y explican por qué el artillero implacable se fue con las manos y la garganta vacías de goles, incluso fallando un penal contra Eslovenia. Es verdad: ajustó con precisión junto al palo derecho los lanzamientos desde los once metros en las tandas frente a los eslovenos y Francia, pero él sabe mejor que nadie que eso no alcanza, que no suma en las estadísticas ni queda en la historia. Su decepcionado rostro del final expresó muy bien que se trataba de una despedida amarga.

Lo de Mbappé va por otro lado. Los últimos meses fueron demasiado revueltos para el fenómeno francés. La nueva decepción en PSG en la última Champions League, la traumática salida del club de la capital y su esperado fichaje por Real Madrid –sin olvidar su activa participación actual en la campaña electoral de su país– parecen haberlo desenfocado aun más que la máscara que se ve obligado a emplear después de la fractura de nariz sufrida en su partido inicial de la Eurocopa.

“No vino en tan buena forma como otras veces”, aseguraban off the record algunas voces desde el interior de la delegación francesa antes del certamen. Si era así, la lesión habrá aumentado su malestar. El Mbappé que está disputando la Eurocopa no es ni por casualidad el imparable que causa estragos en cualquier cancha que pisa. Apenas ha marcado un gol de penal, ante Polonia; fundamentalmente no establece respecto a sus marcadores las diferencias que lo convierten en un fuera de serie.

Contra Portugal no hubo excepción. Tiró algunas bicicletas, probó algún remate después de enganchar desde la izquierda hacia el centro, desbordó un par de veces, pero ninguna de sus acciones estuvo cerca de ser decisiva. Los defensores y el arquero Diogo Costa le bloquearon los intentos sin mayores esfuerzos y todo quedó en fuegos artificiales. Para colmo de sus males, un pelotazo en la cara a los 8 minutos del segundo tiempo sembró el pánico de un agravamiento de su fractura. Mbappé se quitó la máscara, lo atendieron los médicos, retornó, pero nada cambió. Y no hubo sorpresa cuando no salió a jugar la parte final del alargue. En su caso, al contrario de Cristiano Ronaldo, tiene el consuelo de que el martes próximo frente a España tendrá una nueva oportunidad de ser quien realmente es, aquél al que la gente admira.

La presencia de CR7 y Mbappé había planteado un duelo que no se dio, y pasó lo mismo con Portugal y Francia. Se estudiaron, se amagaron y se amenazaron durante 120 minutos. Tiraron algunos golpes, sin ninguna efectividad, y el 0 a 0 los llevó a los penales. El de João Félix pegó en un palo y definió quién seguía y quién regresaba a casa. Demasiado poco para todo lo que prometían.