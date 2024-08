Cristiano Ronaldo y la hora de colgar los botines: “Probablemente me retiraré aquí, en Al-Nassr”

Escuchar

Cerca de los 40 años, Cristiano Ronaldo comienza a recibir tributos por su trayectoria. Y piensa en lo que será su vida cuando se retire de las canchas. Sin embargo, todavía como capitán, referente y jugador franquicia de la liga de Arabia Saudita -tiene contrato hasta mediados del año próximo con Al-Nassr-, el portugués aseguró que tiene cuerda para rato. “No sé si me retiraré pronto. En dos o tres años... Pero, probablemente, me retiraré aquí en Al-Nassr”, dijo CR7 en una entrevista con NOW, una emisora lusa de TV, horas después de lanzar -con un éxito rutilante- su propio canal de YouTube.

“Estoy muy feliz en este club y me siento bien en el país. Quiero continuar en Arabia”, añadió el crack nacido en Madeira hace 39 años. Y sobre su futuro, anticipó: “En mi mente, por el momento, no pasa la posibilidad de ser entrenador de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza, nunca he pensado en ello. Me veo haciendo otras cosas fuera del fútbol, pero el futuro sólo Dios lo sabe”.

Cristiano Ronaldo festeja un gol con su equipo, Al-Nassr X @AlNassrFC

Ronaldo también se refirió a su participación en la selección de Portugal, con la que no pudo conseguir la última Euro, disputada en Alemania -ganada por España- y de la que se retiró el histórico defensor central Pepe, uno de sus mejores amigos: “Cuando deje la selección, no avisaré a nadie de antemano y será una decisión muy espontánea por mi parte. Pero también muy meditada”. De todas maneras, el entrenador español Roberto Martínez no tendrá de qué preocuparse: Ronaldo no tiene pensado abandonar el equipo en el futuro inmediato. “Ahora mismo, lo que quiero es poder ayudar a la selección en sus próximos compromisos. Tenemos por delante la Liga de Naciones y me gustaría mucho jugar”.

Sobre el rendimiento en la Eurocopa, el ex Manchester United, Sporting de Lisboa, Juventus y Real Madrid admitió: “No tuvimos el balance que todos esperábamos. Y eso era ganar el trofeo. Pero aprendimos una lección muy importante y vislumbro un futuro brillante para esta nueva generación de futbolistas portugueses. Siempre tenemos que creer que Portugal mejorará en los próximos torneos”. Y tuvo palabras elogiosas para el campeón europeo, España: “Sin dudas fue el mejor equipo, y por eso ganaron. Supieron eliminar a los rivales más fuertes. Esta generación de jugadores jóvenes, mezclada con experiencia, fue una revolución. Tenemos que felicitarlos porque se lo merecen”, reconoció CR7.

Cristiano Ronaldo, con la camiseta de Portugal en la última Euro, disputada en Alemania PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

El homenaje de la UEFA

Cristiano Ronaldo recibirá “un premio especial” el jueves, antes del sorteo de la Champions League -torneo del que es el máximo goleador histórico-, según anunció la UEFA este martes. Con 140 goles en 183 encuentros disputados en el torneo más prestigioso de clubes del fútbol europeo, el delantero de 39 años suma 11 tantos más que el argentino Lionel Messi y supera por ¡46! al polaco Robert Lewandowski, el único de los tres que sigue jugando la Champions League.

CR7 ganó la principal competencia de clubes europeos en cinco oportunidades: una con el Manchester United (2008) y cuatro con el Real Madrid (2014, 2016, 2017 y 2018). El delantero portugués recibirá el premio de manos del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, “en reconocimiento a su notable legado en la competición más prestigiosa del mundo”, destacó el comunicado de la entidad.

Cristiano Ronaldo ganó cuatro Champions League con Real Madrid y una con Manchester United Reuters

Cristiano Ronaldo ostenta, además, otros récords en el principal torneo continental, que cambiará de formato para esta temporada: más veces máximo goleador del torneo (7), más goles en una sola temporada (17), racha goleadora más larga (11 partidos consecutivos). “Su excelencia sostenida al más alto nivel es un testimonio de su incansable búsqueda de los títulos individuales y de equipo. A lo largo de más de dos décadas, ha evolucionado y perfeccionado continuamente su juego”, destacó Ceferin en el comunicado. El sorteo para la primera fase de la Champions League se celebrará este jueves en el Palacio Grimaldi de Mónaco e inaugurará el nuevo formato de la competencia, que pasa de 32 a 36 equipos y cambia la primera fase de grupos por un “minicampeonato” en el que cada club jugará contra ocho rivales diferentes.

