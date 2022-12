Croacia, con la unidad como estandarte, se refirió a cómo detener a Lionel Messi en la antesala de las semifinales del Mundial Qatar 2022

escuchar

DOHA (Enviado especial).- El concepto es el de la unidad. Lo asumen y lo respetan. Risas, alguna que otra broma, guiños entre los protagonistas y los espectadores. Un concepto que permite entender que la palabra Obitelj (familia, en croata) no obedece a una postura, tampoco para transmitir nada que se apegue a lo políticamente correcto. Y en el discurso de cara al choque con la selección argentina por las semifinales de la Copa del Mundo se advirtió exactamente lo mismo: sin estrategias específicas para detener a Messi, sin preocupaciones particulares, por la instancia y ni temor por el choque con un equipo al que aquí se lo considera como candidato.

En el Al Erssar Tranning, el campo de entrenamiento de Croacia en Qatar, los aspersores lanzan nubes de rocío sobre las plateas, detrás están los 24 jugadores croatas que empiezan los movimientos. Esperan a Petkovic y a Juranovic, que siguen en la carpa de la conferencia de prensa. Carteles y pantallas con las imágenes de los futbolistas de la selección croata decoran la escena y ayudan a comprenden que todos están pendientes por ofrecer la hospitalidad necesaria.

Brozovic, Luka Modric e Ivan Perisic, el andamiaje croata del mediocampo Aníbal Greco - La Nación

Tomislav Pacak, el jefe de comunicación de la selección balcánica, explica las condiciones de la charla de los dos futbolistas, sólo les permite que sus respuestas sean en croata y él se encarga de las traducción en inglés. Petkovic se tienta en algunas oportunidades porque intenta contestar en el idioma que le llega la consulta. Arranca en inglés, luego en italiano. Pero se da cuenta que debe usar su lenga natal. Es inmediata la consulta sobre el próximo rival e, irremediablemente, la pregunta recurrente, ¿Qué plan tienen para detener a Messi? El interrogante que esta instalado en esta Copa del Mundo y que se persigue desde hace 18 años, cuando el rosarino dio sus primeros pasos como profesional.

Y ellos, con la naturalidad del caso responden con la misma calma que se respira por esta zona cercana a West Bay. En un tono de voz igual de sereno Petkovic explica que no hay una obsesión por el capitán argentino: “No tenemos ningún plan para Messi. Somos un equipo, trataremos de detenerlo como equipo. Además, la Argentina tiene otros grandes jugadores. No podemos pensar sólo en uno”, empieza.

Zlatko Dalic, entrenador de la selección de Croacia Aníbal Greco - La Nación

Petkovic recuerda que su gol ante Brasil, el de uno de los grandes golpes de este Mundial, es el mejor de su vida. Le preguntan por el increíble récord de triunfos consecutivos en definiciones por penales que esta selección lleva en los Mundiales. “No existe un método para eso. Los penales son momentos en los que cuenta la fortaleza mental. También tener un arquero que te de seguridades cuando ataja algún remate, porque te da más confianza. No hay una fórmula croata de penales”.

Tomislav hace referencia nuevamente a la cartelería en la que se puede leer la palabra familia (está escrita en croata e inglés) y refuerzo es idea Juranovic, que entiende que el concepto es perfecto para lo que siente este equipo por está unido desde el primer minuto hasta el último. No le prestan demasiada atención a las estadísticas, simplemente avanzan. Llegaron a esta instancia de la Copa del Mundo con sólo una victoria en tiempo regular, ante Canadá, por 4-1. Después igualaron con Marruecos (0-0), con Bélgica (0-0), con Japón (1-1, 3-1 por penales) y con Brasil (1-1, 4-2 por penales). Este equipo lleva 4 definiciones consecutivas resueltas desde los 12 pasos: en 2018 sacaron del camino a Dinamarca (1-1, 3-2 por penales) y Rusia (2-2, 4-3 por penales).

Bruno Petkovic, autor del tanto ante Brasil, en la rueda de prensa de Croacia Aníbal Greco - La Nación

La idea de no detenerse en antecedentes se sostiene en cada palabra de los protagonistas. Juranovic prefiere no responder, le pasa por lo general la responsabilidad a Petkovic, pero cuando aparece la consulta si es que le temen a algo particular de la Argentina, decide el defensor dar el paso a frente y asumir la respuesta: “No hay que tenerle miedo a nadie, sino mirarnos a nosotros mismos. Miraremos los videos necesarios de Argentina con el entrenador, se hará un análisis y después el técnico decidirá cómo debemos jugar”.

No se alejan de los flashes, no están pendientes tampoco de eso. Pero están atentos a ser buenos anfitriones, por eso, se movieron lejos de las cámaras por un rato, mientras los aspersores se encargaron de hidratar un césped fantástico. Cuando se acabó el tiempo del riego, todo el plantel croata continuó con sus movimientos con pelota a un puñado de metros de los fotógrafos y camarógrafos para facilitarles la tarea, una norma que comparte casi todos los planteles europeos y también el equipo brasileño.

El equipo croata en el Al Erssar Tranning de Doha Aníbal Greco

Ivan Perisic, un jugador que siempre tiene gesto adusto dentro de la cancha y no sólo es hombre de pierna fuerte, sino que además es estricto en el trato (lo conocen los argentinos que han compartido equipo con él en Inter), aquí parece un chico cuando hacen el tradicional loco en la entrada en calor. Divertido, bromista y empático con sus compañeros. Es parte del sentido de unión que sostiene esta estructura croata.

Desde que se disgregó Yugoslavia y el seleccionado comenzó a participar en los Mundiales, en 1998, sólo se perdió una cita, la de 2010. Con mejores o peores camadas, Croacia siempre está. Tiene una fuerte tradición futbolística, talento y oficio. Ahora es el subcampeón mundial y tratará de jugar finales consecutivas, si la Argentina se lo permite.