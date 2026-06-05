Cuándo es la Apertura del Mundial 2026

El próximo jueves 11 de junio comienza el Mundial 2026. El primer partido lo disputarán, desde las 16 (hora argentina) y en el estadio Azteca, México y Sudáfrica, el mismo encuentro que le subió el telón a Sudáfrica 2010. Antes de dicho compromiso, aproximadamente a las 14.30, se llevará a cabo la primera de las tres ceremonias de apertura que tendrá este certamen ecuménico. En un hecho sin precedentes, cada país anfitrión tendrá su propia fiesta inaugural antes de su debut.

Cada evento tendrá shows musicales con artistas reconocidos y diferentes presentaciones para representar la cultural de cada sede. La segunda ceremonia será el viernes 16 en el BMO Field de Toronto, Canadá, antes del partido de las 16 entre el local y Bosnia y Herzegovina. La tercera y última, en tanto, está programada para ese mismo día en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos, en la previa del compromiso de las 22 entre el anfitrión y Paraguay.

El SoFi Stadium de Los Ángeles acogerá la tercera y última ceremonia de apertura del Mundial 2026

Las ceremonias estarán conectadas por un hilo creativo en común que reinventa la Copa del Mundo a través de la cultura de cada sede. “Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias unirán la música, la cultura y el futbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo. Es una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global”, aseguró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Ceremonia de Apertura - México

Algunos de los artistas que se presentarán en el estadio Azteca son Shakira, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Los Ángeles Azules y Maná, entre otros. En México, el hilo creativo cobra vida a través del intrincado y festivo arte del papel picado, un poderoso símbolo de tradición, artesanía y alegría del país en cuestión. Además, Shakira y Burna Boy presentarán por primera vez DaiDai, una de las canciones del álbum oficial del Mundial 2026.

Shakira, como de costumbre, interpreta una de las canciones oficiales del Mundial 2026 (Fuente: Instagram/@shakira)

Ceremonia de Apertura - Canadá

Entre las estrellas mundiales de la música que estarán en el BMO Field de Toronto aparecen Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. La ceremonia comienza con un viaje visual por diferentes ciudades de Canadá mientras la cuenta regresiva presenta momentos que mostrarán al país de costa a costa. Además, habrá un un mosaico gigante que reinterpreta el trofeo de la Copa del Mundo y que muestra a los canadienses, su cultura y las comunidades que definen al país.

Ceremonia de Apertura - Estados Unidos

La última fiesta inaugural será en Los Ángeles, la capital mundial del entretenimiento. La celebración la encabezan Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, a los que se les sumarán otros cantantes o bandas que aún no fueron anunciados. “La lista de artistas refleja la diversidad cultural de Estados Unidos y la vitalidad de sus muchas diásporas, y resalta la influencia del país en la música, el entretenimiento y la cultura pop, a la vez que muestra cómo la música une a las personas de todo el país”, aseguró Infantino.

Katy Perry dirá presente en el Sofi Stadium de Los Angeles para la última ceremonia de apertura

A través de efectos visuales a gran escala, narración inmersiva e increíbles espectáculos en vivo, la ceremonia celebrará la cultura y el espíritu de la nación, y creará un momento de unidad continental y global nunca antes visto en el fútbol, según explicó la FIFA. Los hinchas que asistan al estadio jugarán un papel activo en la ceremonia: las puertas de cada estadio se abrirán cuatro horas antes del partido y las fiestas de apertura serán una hora y media antes del silbatazo inicial.