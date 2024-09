Cuándo es la entrega del Balón de Oro 2024

Escuchar

Ya se conocen a los candidatos a quedarse con el Balón de Oro 2024. El galardón que levantó por última vez Lionel Messi por su actuación (fundamentalmente) en el Mundial Qatar 2022, ya no tiene entre los nominados a la ‘Pulga’ ni a Cristiano Ronaldo, algo que no ocurría desde 2003. Un cambio de paradigma, de época. Para esta edición no hay un claro favorito, aunque varios se disputarán el premio que entrega la revista France Football. El ganador se dará a conocer el lunes 28 de octubre en el Théâtre du Châtelet de París, Francia y hay dos candidatos argentinos para el galardón mayor.

El medio francés -organiza la ceremonia en soledad desde que en 2016 se separó de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA)- reconoce a los mejores futbolistas de las ramas masculina y femenina de la temporada, como así también a los mejores entrenadores, arqueros y futbolistas Sub 21 de todo el mundo. Se tiene en cuenta lo hecho por los deportistas de julio a junio del año siguiente, es decir que se considera el calendario deportivo de Europa. El jurado lo conforman 100 periodistas del centenar de países que están mejor ubicados en el ranking de la FIFA.

Lionel Messi ganó el último Balón de Oro, pero no figura entre los candidatos de esta temporada Michel Euler - AP

Para este año, hay tres futbolistas entre los nominados que, a priori, se disputarán mano a mano el Balón de Oro: Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City) y Vinicius Jr. (Real Madrid). A diferencia de lo que ocurrió antes de la Copa América y la Eurocopa (ambas terminaron el 14 de julio), cuando todo parecía indicar que el premio se quedaría en el estadio Santiago Bernabéu por la obtención de la UEFA Champions League por parte del Merengue, el mediocampista español de Manchester City se metió en la discusión. Rodri brilló en su club, con el que ganó la Premier League, y fue elegido como el mejor jugador de la Eurocopa, justamente, certamen en el que gritó campeón con España.

Hay dos argentinos ternados: Emiliano ‘Dibu’ Martínez (también en la lista de 10 arqueros que pelearán por quedarse con el premio Lev Yashin al mejor en ese puesto) y Lautaro Martínez. De ellos, el que se perfila como firme candidato a pelear por los primeros puestos es el ‘Toro’. Tuvo una temporada de ensueño, fue el goleador y el mejor jugador de la Serie A (levantó el trofeo como capitán de Inter de Milán) y el máximo anotador de la Copa América (convirtió cinco goles, el más importante de ellos en la final ante Colombia).

Lautaro Martínez tuvo la mejor temporada de su carrera y sueña con ganar el Balón de Oro Julia Nikhinson - AP

Otros aspirantes al premio, aunque con menos flashes que los mencionados anteriormente, son: Kylian Mbappé (PSG -ahora en Real Madrid-/Francia), Erling Haaland (Manchester City/Noruega), Lamine Yamal (Barcelona/España), Federico Valverde (Real Madrid/Uruguay), Harry Kane (Bayern Múnich/Inglaterra), Dani Carvajal (Real Madrid/España) y Phil Foden (Manchester City/Inglaterra), por mencionar algunos. En 2023, Messi ganó su octavo Balón de Oro y quienes quedaron por detrás de él en la votación final fueron Haaland y Mbappé.

Todos los ganadores del Balón de Oro masculino

Lionel Messi (Argentina) - Ocho trofeos.

Cristiano Ronaldo (Portugal) - Cinco.

Michel Platini (Francia), Johan Cruyff (Países Bajos) y Marco van Basten (Países Bajos) - Tres cada uno.

Franz Beckenbauer y Karl-Heinz Rummenigge (Alemania); Ronaldo Nazário (Brasil), Alfredo Di Stéfano (Argentina - España) y Kevin Keegan (Inglaterra) - Dos cada uno.

Luis Suárez (España); Eusébio y Luis Figo (Portugal); Stanley Matthews, Michael Owen, George Best y Bobby Charton (Inglaterra); Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin, Raymond Kopa y Karim Benzema (Francia); Lothar Matthaus, Matthias Sammer y Gerd Muller (Alemania); Fabio Cannavaro, Paolo Rossi, Roberto Baggio y Gianni Rivera (Italia); Ruud Gullit (Países Bajos); Hristo Stoichkov (Bulgaria); Andriy Shevchenko (Ucrania); Ronaldinho, Rivaldo y Kaká (Brasil); Allan Simonsen (Dinamarca); Omar Sivori (Argentina - Italia); Josef Masopust y Pavel Nedved (Checoslovaquia - República Checa); Igor Belanov, Oleg Blojin y Lev Yashin (Unión Soviética); Denis Law (Escocia); Floran Albert (Hungría); George Weah (Liberia) y Luka Modric (Croacia) - Uno cada uno.

Lionel Messi es el máximo ganador del Balón de Oro: se quedó con ocho galardones FRANCE FOOTBALL - FRANCE FOOTBALL

LA NACION