Cristiano Ronaldo vuelve a quedar inmerso en una polémica luego de opinar que, para él, los premios Balón de Oro y The Best, que otorga la FIFA, “están perdiendo credibilidad”. En las dos últimas ediciones de ambos galardones el crack portugués, que fue reconocido en las últimas horas con el Globe Soccer Awards por ser el goleador, el jugador favorito de los hinchas y mejor jugador de medio oriente, quedó afuera de las respectivas ternas finalistas.

”Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada”, apuntó Ronaldo en una entrevista con el diario Récord, de Portugal. ”No quiero decir que [Lionel] Messi no lo mereciera o [Erling] Haaland o incluso [Kylian] Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios”, agregó CR7 sobre el último galardón individual que recibió el capitán del seleccionado argentino. El 10 albiceleste conquistó su tercer The Best de la FIFA.

Ronaldo estuvo nominado para ese premio, pero finalmente no quedó entre los tres finalistas. El máximo goleador histórico de la Liga de Campeones de Europa también quedó afuera del once ideal. El portugués, de 38 años, ganó cinco veces el Balón de Oro y otras tantas fue elegido el mejor jugador del mundo por la FIFA, incluidos dos The Best.

”Y no es porque haya ganado en los Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan”, completó el goleador de Al Nassr, de Arabia Saudita, durante 2023 con 54 tantos, durante la entrevista exclusiva. Cristiano Ronaldo fue reconocido en los Globe Soccer, los premios que se entregan anualmente en Dubai, con el Maradona Award y otras dos estatuillas como el mejor jugador de Medio Oriente y el futbolista preferido de los hinchas.

“Messi ganó hace poco el The Best y jugó prácticamente todo el año en Estados Unidos, que tampoco tiene la visibilidad del fútbol europeo. Estoy acostumbrado y sé cómo funcionan estas organizaciones. Para ser sincero, no vi la ceremonia de entrega de los premios The Best”, agregó.

“De los 54 goles que marqué, habrá quien diga que es más fácil porque estoy en Arabia Saudí. Pero los profesionales del fútbol saben que es difícil marcar goles, ya sea en Arabia Saudí, en Italia, España o Portugal”, continuó. El portugués estimó que la liga saudita es “más competitiva” que la francesa, en la que nunca jugó.

”Pueden decir lo que quieran, solo es mi opinión y jugué aquí un año, así que sé de lo que hablo”, añadió el crack durante la ceremonia de los Globe Soccer Awards en Dubái. “Creo que ahora somos mejor que el campeonato francés y continuamos mejorando”, sentenció.

Arabia Saudita invirtió grandes sumas de dinero en los últimos meses para fichar a grandes nombres del fútbol, desde Ronaldo, el francés Karim Benzema, el brasileño Neymar y el senegalés Sadio Mané, entre otros.

A fines de octubre de 2023, Messi se quedó con su octavo Balón de Oro. Otra vez, el rosarino se impuso sobre Mbappé y Haaland, dos de los jugadores más trascendentes de la actualidad. Y, nuevamente, Ronaldo salió al cruce de la premiación. Si bien no dijo nada de manera explícita en ese entonces, dejó clara su posición al comentar con emoticones de risa la publicación del periodista español Tomás Roncero reconocido como “anti Messi”.

Cristiano Ronaldo, mediante emojis, avaló las palabras irónicas del periodista Tomás Roncero

“Se consumó lo que sabíamos: le iban a dar otra vez el Balón de Oro. Como homenaje está bien, es un jugador que ya está retirado hace unos meses desde que fue al Inter Miami”, dijo el periodista, y el posteo irónico prosiguió. Fue entonces que Cristiano comentó la publicación con los emoticones de risa.

