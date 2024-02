escuchar

Este miércoles, desde las 19.15, Boca Juniors y Central Córdoba se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 5 de la zona B de la Copa de la Liga Profesional 2024. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Lamolina, se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports. Además, se puede seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize afronta una temporada de renovación luego de un 2023 en el que, a pesar de llegar a la final de la Copa Libertadores, no ganó ningún título y las críticas invadieron el Mundo Boca. En lo que va del certamen, aún no encontró su mejor versión, pero se mantiene invicto producto de tres empates y apenas un triunfo, lo que lo ubica en el 7° lugar. En la última jornada igualó 0 a 0 con Defensa y Justicia en condición de local.

Diego Martínez aún no logró que los futbolistas de Boca se adapten al 100% a su idea táctica Manuel Cortina

El equipo de Santiago del Estero, por su parte, es uno de los equipos con peor rendimiento en lo que va del certamen. Se mantiene en el 10° puesto con apenas tres puntos conseguidos gracias a la misma cantidad de caídas y apenas una victoria, que justamente se dio en la fecha pasada, cuando goleó 3 a 0 a Sarmiento con anotaciones de Tomás Molina, Florián Monzón y Oscar Garrido.

Boca Juniors vs. Central Córdoba: todo lo que hay que saber

Fecha 5 de la zona B de la Copa de la Liga 2024.

Día: Miércoles 14 de febrero.

Hora: 19.15.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

TV: TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al compromiso del miércoles, el DT de Boca, Diego Martínez, no podrá contar con Edinson Cavani. El delantero uruguayo, quien el día del duelo ante el Ferroviario cumplirá 37 años, no estuvo este martes en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza a raíz de un cuadro de gastroenteritis que lo eximió de entrenarse. Por este motivo, el ex Manchester United, Paris Saint Germain (PSG) y Napoli, entre otros, estará ausente por tercer partido consecutivo, ya que no sumó minutos frente a Defensa y Justicia y Tigre por una sobrecarga muscular.

Lo mismo ocurrirá con Leandro Brey, Nicolás Valentini, Ezequiel ‘Equi’ Fernández y Cristian Medina, quienes formaron parte del plantel de la selección argentina Sub 23 que sacó pasaje a los Juegos Olímpicos París 2024 luego de quedar en el segundo lugar de la Fase Final del Preolímpico Sudamericano. La intención de la dirigencia xeneize consiste en otorgarles unos días de descanso porque no contaron con las vacaciones correspondientes que sí tuvieron el resto de sus compañeros.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca Juniors corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.43 contra los 7.90 que se repagan por un hipotético triunfo de Central Córdoba. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.15.

Posibles formaciones

Boca Juniors : Sergio Romero; Lucas Blondel, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Luis Advíncula, Mauricio Benítez, Guillermo ‘Pol’ Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Darío Benedetto.

: Sergio Romero; Lucas Blondel, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Luis Advíncula, Mauricio Benítez, Guillermo ‘Pol’ Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Darío Benedetto. Central Córdoba: Andrés Merhing; Pablo Minissale, Dardo Miloc, Sebastián Valdez; Fernando Torrent, Enzo Kalinski, Rodrigo Atencio, Santiago Laquidaín; Manuel García; Tomás Molina y Florián Monzón.