Este domingo, desde las 21.30, Boca Juniors y Racing se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 10 de la zona B de la Copa de la Liga Profesional 2024. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Pablo Echavarría, se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, se puede seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Ambos integran la zona B, en la que el líder con un partido menos (adeuda su compromiso ante San Lorenzo correspondiente a la novena jornada) es Godoy Cruz. El xeneize, de campaña irregular, está fuera de la zona de clasificación a los cuartos de final, ya que se ubica séptimo con 13 puntos conseguidos gracias a tres victorias, cuatro empates y dos caídas, la última de ellas en la fecha 9 contra Unión de Santa Fe, por 1 a 0. La Academia, por su parte, corre con la misma suerte: está sexto con 14 unidades (cuatro triunfos, dos igualdades y tres caídas) y viene de caer por la mínima diferencia ante Sarmiento de Junín.

Boca necesita reaccionar; con Diego Martínez al mando aún no mostró una gran versión Daniel Jayo - LA NACIÓN

Boca Juniors vs. Racing: todo lo que hay que saber

Fecha 10 de la zona B de la Copa de la Liga Profesional 2024.

Día: Domingo 10 de marzo.

Hora: 21.30.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: La Bombonera.

TV: TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al clásico ante Racing, el ex entrenador de Tigre planea varias modificaciones, con el fin de encontrar el equipo ideal que, hasta el momento, no apareció. En primer lugar, Luis Advíncula y Nicolás Figal volverían a formar parte del once inicial. El peruano reemplazaría a Lucas Blondel, mientras que el central ingresaría en lugar de Nicolás Valentini para hacer dupla con Cristian Lema. Además, podría haber un cambio de esquema, para seguir jugando con cuatro volantes pero con un enganche en lugar de un doble 5; en ese caso, Lucas Janson tiene chances de ser titular. Por último, Javier García reemplazará a Sergio Romero en el arco, quien no formará parte de la convocatoria por una inflamación en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda.

En tanto, Gustavo Costas, DT de la Academia, no podrá contar con Agustín Almendra por un desgarro en el isquiotibial semimembranoso de la pierna derecha, por lo que debe buscar un reemplazo inmediato que podría ser Leonel Miranda. Juan Nardoni es otra opción, más aún sabiendo que fue quien reemplazó al ex Boca cuando se retiró lesionado frente a Sarmiento, pero estuvo muy lejos de su mejor versión, lo que derivó en una declaración contundente del entrenador al término del encuentro: “Le falta juego”, afirmó.

Leonel Miranda podría ganarse un lugar en el once titular de Racing de cara al clásico ante Boca DANTE FERNANDEZ - AFP

Además, Roger Martínez no tiene asegurada su presencia en el equipo titular. “Roger venía de una lesión y no está al 100%. Jugó un tiempo con Platense. Y con Sarmiento iba a jugar 60 minutos, pero no lo pude sacar por el resultado. Pero para ponerse bien tiene que jugar, no hay otra. Vamos a ver cómo está para definir si juega o no contra Boca”, aseguró el entrenador en conferencia de prensa, poniendo en duda la presencia del colombiano en el clásico.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca Juniors corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.10 contra los 3.65 que se repagan por un hipotético triunfo de Racing. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.20.

Posibles formaciones

Boca Juniors : Javier García; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Mauricio Benítez o Jorman Campuzano, Cristian Medina o Lucas Janson, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

: Javier García; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Mauricio Benítez o Jorman Campuzano, Cristian Medina o Lucas Janson, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. Racing: Gabriel Arias; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Santiago Solari o Facundo Mura, Leonel Miranda o Juan Ignacio Nardoni, Bruno Zuculini, Baltasar Rodríguez; Juan Fernando Quintero; Roger Martínez o Maximiliano Salas y Adrián Martínez.