Cuándo juega Boca por la Copa Sudamericana 2026

La Copa Sudamericana 2026 se reanuda esta semana con los 16avos de final, la primera instancia de eliminación directa en la que los equipos que fueron segundos se cruzan con los rivales que decantaron de la Libertadores. Entre ellos está Boca Juniors, que fue tercero en el Grupo D del máximo certamen continental de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y debe competir en un torneo hubiese preferido evitar.

El sorteo puso al xeneize cara a cara con O’Higgins de Chile en una serie que comenzará el próximo jueves 23 de julio en la Bombonera con el partido de ida, programado a las 21.30, y que se cerrará una semana después en Rancagua con la revancha. El ganador avanzará a octavos y se medirá ante Recoleta de Paraguay.

El conjunto azul y amarillo tuvo un primer semestre para el olvido y ello derivó en la salida de Claudio Úbeda del cargo de entrenador y la llegada de Rodolfo Arruabarrena. Además de quedarse afuera del Torneo Clausura en octavos de final, en la Copa Libertadores terminó tercero en su zona por detrás de Universidad Católica de Chile y Cruzeiro de Brasil y quedó eliminado.

Para el elenco del barrio porteño de la Boca la Sudamericana no es la obsesión, pero apuntará a ser protagonista y está entre los favoritos al título junto a equipos como San Pablo, Gremio, Atlético Mineiro, Santos y River Plate, hipotético rival en las semifinales.

Rodolfo Arruabarrena debutó oficialmente en Boca con un triunfo en la Copa Argentina Juan Jose Garcia

Boca participó en la mayoría de las ediciones de la Sudamericana -entre 2002 y 2009 fue invitado porque todavía los clubes podían competir en los dos campeonatos de la Conmebol- y es uno de los máximos campeones con dos títulos al igual que Liga de Quito de Ecuador, Independiente, Atlético Paranaense de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Lanús.

Las coronaciones fueron consecutivas, en 2004 y 2005. En la primera, el entrenador fue Jorge “Chino” Benítez y venció en la definición se impuso a Bolívar de Bolivia por un global de 2 a 1. Al año siguiente, con Alfio Basile en el banco de suplentes, derrotó en la final a Pumas de México por penales.

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