Este domingo, desde las 21.30, Godoy Cruz y Boca Juniors se enfrentan en el marco de la última fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional 2023. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez, se disputa en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y es trascendental para las aspiraciones de ambos de clasificarse a la Copa Libertadores 2024. Se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium, aunque también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en Canchallena.com.

El objetivo en común es la clasificación al torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes. El Tomba depende de sí mismo y, en caso de quedarse con los tres puntos, obtendrá el boleto directo; mientras que el combinado de la Ribera está obligado a ganar aunque, aún así, depende de que Rosario Central, Estudiantes y San Lorenzo no sumen puntos. Panorama complejo para Boca, que este año perdió la final de la Libertadores ante Fluminense, no ganó títulos y se quedó sin DT tras la renuncia de Jorge Almirón -Mariano Herrón hará de interino hasta fin de año-. El xeneize podría no formar parte del torneo tras seis años de presencia ininterrumpida.

Boca viene de quedar eliminado de la Copa Argentina en semifinales, tras perder con Estudiantes Fotobaires

En el vigente certamen local, en tanto, se ubica noveno en la zona B, ya sin chances de avanzar a cuartos de final, con 15 puntos cosechados en 13 partidos disputados, producto de cuatro triunfos, tres empates y seis derrotas. El equipo dirigido por Daniel Oldrá, por su parte, es el puntero del grupo con 22 unidades, una más que Belgrano y Racing y ya con un lugar asegurado entre los ocho mejores, por lo que buscará defender el primer puesto para enfrentarse al cuarto de la zona A.

Godoy Cruz vs. Boca Juniors: todo lo que hay que saber

Fecha 14 de la Copa de la Liga Profesional 2023 - Zona B.

Día: Domingo 26 de noviembre.

Hora: 21.30.

Estadio: Malvinas Argentinas de Mendoza.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Godoy Cruz vs. Boca Juniors: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 21.30 en Mendoza, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador para seguir el encuentro (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “pack fútbol”). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en Canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Godoy Cruz corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.20 contra los 3.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Boca Juniors. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.10.

Posibles formaciones

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Manuel Guillén; Nicolás Fernández, Bruno Leyes; Daniel Barrea, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Salomón Rodríguez.

Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Manuel Guillén; Nicolás Fernández, Bruno Leyes; Daniel Barrea, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Salomón Rodríguez. Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Guillermo ‘Pol’ Fernández, Ezequiel ‘Equi’ Fernández, Valentín Barco; Miguel Merentiel y Lucas Janson.