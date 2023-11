escuchar

La última fecha de la etapa regular de la Copa de la Liga Profesional 2023, previa a la instancia de cuartos de final, se juega desde este sábado 25 (día en el que se definirá el segundo descenso a la Primera Nacional o, en su defecto, si habrá un desempate) hasta el martes 28 de noviembre con 14 partidos zonales. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes.

Nicolás Ramírez fue el elegido para impartir justicia en el duelo trascendental entre Godoy Cruz y Boca Juniors, que se disputa este domingo a las 21.30 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y en el que ambos equipos, principalmente el xeneize, se juegan su última chance para clasificarse a la Copa Libertadores 2024. El Tomba depende de sí mismo y, en caso de quedarse con los tres puntos, obtendrá el boleto; mientras que el combinado de la Ribera está obligado a ganar aunque, aún así, depende de que Rosario Central, Estudiantes y San Lorenzo no sumen puntos. Panorama complejo para uno de los finalistas de este año.

Godoy Cruz vs. Boca Juniors: un partido trascendental en el que al xeneize le urgen los tres puntos LA NACION/Marcelo Aguilar

Nazareno Arasa arbitrará River Plate vs. Instituto el domingo a las 18 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, recinto en el que el Millonario hará de local por la utilización del estadio Monumental para los shows de Taylor Swift y Red Hot Chili Peppers. Por su parte, Hernán Mastrángelo estará en el Mario Alberto Kempes de Córdoba para el encuentro entre Talleres e Independiente del domingo a las 18.

Jorge Baliño, en tanto, viajará a Avellaneda tras ser designado para el cotejo entre Racing y Belgrano del lunes a las 21.30 en el estadio Presidente Perón. Y Darío Herrera será el juez principal del duelo entre San Lorenzo y Central Córdoba (SdE) del lunes a las 19 en el Nuevo Gasómetro. Por último, Vélez vs. Colón, el único enfrentamiento entre equipos comprometidos con el descenso, se disputará el sábado a las 18 (en simultáneo se juegan otros tres partidos: Banfield vs. Gimnasia, Unión vs. Tigre y Platense vs. Sarmiento) y contará con el arbitraje de Ariel Penel.

Ariel Penel deberá impartir justicia en un duelo en el que Vélez y Colón se juegan la permanencia Diego Lima - LA NACION

Los árbitros de la fecha 14 de la Copa de la Liga 2023

Sábado 25 de noviembre

18.00: Banfield vs. Gimnasia de La Plata (Zona A) - TNT

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Darío Herrera

AVAR: Fabricio Llobet

18.00: Platense vs. Sarmiento (Zona B) - ESPN

Árbitro: Silvio Trucco

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Pablo González

18.00: Unión vs. Tigre (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Diego Verlotta

18.00: Vélez vs. Colón (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Diego Romero

Domingo 26 de noviembre

18.00: River Plate vs. Instituto (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Juan Manuel González

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Sebastián Zunino

AVAR: Gastón Suárez

18.00: Atlético Tucumán vs. Huracán (Zona A) - TNT

Árbitro: Fernando Rapallini

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Salomé Di Iorio

18.00: Talleres vs. Independiente (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Adrián Franklin

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Facundo Rodríguez

18.00: Arsenal vs. Rosario Central (Zona A) - ESPN

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Pablo Echavarría

21.30: Godoy Cruz vs. Boca Juniors (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky

Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta

Cuarto árbitro: Rodrigo Rivero

VAR: Mauro Vigliano

AVAR: Sebastián Martínez

Lunes 27 de noviembre

19.00: Estudiantes vs. Lanús (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Germán Delfino

AVAR: Franco Acita

19.00: San Lorenzo vs. Central Córdoba (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: José Carreras

VAR: Luis Lobo Medina

AVAR: Nelson Sosa

21.30: Newell’s vs. Defensa y Justicia (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Yamil Possi

AVAR: Juan Pablo Belatti

21.30 Racing vs. Belgrano (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Cristian Navarro

Martes 28 de noviembre

19.00: Barracas Central vs. Argentinos Juniors (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Hugo Páez

Árbitro asistente 2: Mariano Ascenzi

Cuarto árbitro: Mauro Biasutto

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Gisella Trucco