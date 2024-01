escuchar

Boca Juniors y Sarmiento de Junín se enfrentarán este jueves en el marco de la segunda fecha del grupo B de la Copa de la Liga 2024. El partido está programado para las 19 en el estadio Nuevo Gasómetro y se transmitirá en vivo por TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en caso de contar con el ‘pack fútbol’ en Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará Sebastián Zunino, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el xeneize con una cuota máxima de 1.74 contra 5.90 que cotiza su derrota, es decir una victoria del Verde. El empate alcanza 3.61.

Boca Juniors vs. Sarmiento

Copa de la Liga 2024 - Grupo B - Fecha 2

Día: Jueves 1 de febrero.

Hora: 19.

Estadio: Nuevo Gasómetro (San Lorenzo).

Árbitro: Sebastián Zunino.

TV: TNT Sports.

Streaming: Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: Canchallena.

El conjunto dirigido por Diego Martínez igualó en su debut con Platense 0 a 0 y dejó una buena imagen, pero buscará lograr su primera victoria en la temporada ante un rival que, a priori, es inferior y tiene otros objetivos. Para este partido tiene previsto incluir a Edinson Cavani de titular en la delantera con Miguel Merentiel mientras que en el mediocampo hay dos dudas: Kevin Zenón, de buena presentación ante el Calamar, por Sebastián Ramírez y Jabes Saralegui en lugar de Guillermo Fernández.

En el visitante, Sergio Rondina no cuenta con el defensor Franco Paredes porque padece una distención en su pierna derecha. A su vez, el ‘Huevo’ analiza dos modificaciones en relación a los titulares que en la primera jornada empataron 0 a 0 con Tigre en Victoria. Ingresarían los experimentados Pablo Pérez y Lisandro López por José Mauri y el chileno Iván Morales.

Probables formaciones

Sarmiento: Fernando Monetti; Elías López, Diego Calcaterra, Juan Insaurralde y Gabriel Díaz; Pérez, Fernando Godoy, Alfredo Amarilla y Sergio Quiroga; López y Agustín Fontana.

Fernando Monetti; Elías López, Diego Calcaterra, Juan Insaurralde y Gabriel Díaz; Pérez, Fernando Godoy, Alfredo Amarilla y Sergio Quiroga; López y Agustín Fontana. Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal y Frank Fabra; Luca Langoni, Guillermo Fernández o Jabes Saralegui, Jorman Campuzano y Kevin Zenón o Juan Ramírez; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Sarmiento de Junín igualó con Tigre en su debut en la Copa de la Liga 2024 Sarmiento

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en agosto pasado por la Liga Profesional 2023 con victoria de Sarmiento en Junín 1 a 0. Ese mismo año, por la Liga Profesional, fue triunfo de Boca 2 a 0 en la Bombonera.

El encuentro no se desarrollará en el estadio Alberto J. Armando porque el campo de juego no está en condiciones luego de que el club realizó allí a fines de diciembre pasado las elecciones en las que Juan Román Riquelme ganó la presidencia. En ese contexto, la institución solicitó al Azulgrana el Pedro Bidegain donde, por disposición del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, podrán concurrir 28.000 hinchas y no casi 48.000, capacidad con la que cuenta el recinto. Según el organismo dependiente del gobierno porteño, es para garantizar el cuidado de los hinchas que se acerquen al estadio, aunque en Brandsen 805 sostienen que se trata de un ‘ataque’ de la gestión del macrismo a Juan Román Riquelme.