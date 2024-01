escuchar

El calendario 2024 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comenzó este fin de semana con la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional y hay clubes que, si bien tienen 40 encuentros más por delante, no descuidan la tabla de promedios porque están comprometidos y son candidatos a quedar en el último puesto y descender por esa vía a la Primera Nacional.

El último, sin puntos, es Independiente Rivadavia de Mendoza. La Lepra mendocina ascendió recientemente a primera división y debutó con una derrota ante Independiente. Por encima está Deportivo Riestra, el otro club proveniente de la segunda categoría que en su presentación igualó 1 a 1 con Instituto de Córdoba. Teniendo en cuenta los elencos que dividen por tres temporadas, el más complicado es Vélez porque está 25° con 1.153, aunque muy cerca de Platense (1.165), Lanús, Sarmiento de Junín y Banfield (1.200).

Así están las últimas posiciones de la tabla de promedios del fútbol argentino Canchallena

La temporada 2024 del fútbol argentino tiene, nuevamente, dos descensos a la Primera Nacional, al igual que ocurrió en 2023 con Colón y Arsenal de Sarandí. La manera de definirlos no se modificó, a excepción de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) opte por realizar cambios de último momento al igual que el año pasado. Bajarán a la segunda categoría el equipo con peor rendimiento del 2024 sumando la Copa de la Liga y la Liga Profesional (Tabla anual), como así también el que finalice con el promedio más bajo, una clasificación que tiene en cuenta lo hecho en los últimos tres años o los que cada equipo acumula en primera división si ascendió recientemente.

Así se juega la segunda fecha

La segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024 comienza este lunes y concluirá el próximo jueves con 14 partidos correspondientes a los grupos A y B en cuatro días. Todos los juegos del campeonato se pueden seguir minuto a minuto en Canchallena, con información y estadísticas actualizadas al instante. Las señales de TV ESPN y TNT Sports se repartirán en partes iguales la televisación de los cotejos de cada jornada y se requiere tener el ‘pack fútbol’ para acceder al contenido. La TV Pública, por su parte, emitirá un par de duelos.

El cronograma iniciará con Instituto vs. Atlético Tucumán en Córdoba y terminará con Central Córdoba vs. Godoy Cruz en Santiago del Estero. De los equipos denominados ‘grandes’, Boca recibirá a Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro porque la cancha de la Bombonera no está en buenas condiciones; River visitará a Barracas Central, Independiente a Vélez y San Lorenzo a Belgrano. Racing volverá a ser local en el Cilindro contra Tigre.

Los 28 integrantes de Primera División fueron repartidos en dos zonas de 14 cada uno. En la A están Independiente Rivadavia de Mendoza, Independiente, Talleres de Córdoba, Gimnasia de La Plata, Barracas Central, Vélez, Instituto, Deportivo Riestra, Atlético Tucumán, Rosario Central, River, Argentinos Juniors, Banfield y Huracán mientras que en la B quedaron Estudiantes de La Plata, Belgrano, Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Racing, Unión, Platense, Boca, Tigre, Sarmiento, San Lorenzo, Lanús, Central Córdoba y Newell’s. Los grupos son idénticos a los de la Copa de la Liga 2023 que ganó Rosario Central, con la salvedad de que se reemplazó a los descendidos Arsenal y Colón por Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia, los ascendidos desde la Primera Nacional.

Luego de 14 fechas, porque en la séptima habrá clásicos interzonales, los cuatro líderes de cada grupo accederán a los cuartos de final. El torneo se extenderá, de no mediar inconvenientes o modificaciones, hasta principios de mayo, cuando se disputará la final que le otorgará al ganador un cupo para disputar el Trofeo de Campeones ante el vencedor de la Liga Profesional -se desarrollará a continuación- y a la Copa Libertadores 2025.