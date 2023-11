escuchar

La selección argentina Sub 17 goleó a Brasil por 3 a 0 en los cuartos de final del Mundial Indonesia 2023 con una actuación formidable de Claudio ‘Diablito’ Echeverri, que convirtió los tres tantos, y dio un paso más en busca de su sueño máximo: ganar la Copa del Mundo de la categoría por primera vez en la historia. Por lo pronto, se instaló en las semifinales, en las que deberá enfrentar a Alemania el próximo martes 28 de noviembre a las 5.30 (horario argentino).

El equipo conducido por Diego Placente dio en la talla ante el su clásico del continente, con el que había caído en el Sudamericano de este año por 3 a 2. Con una contundente actuación colectiva, pero que tuvo en su capitán y figura, Echeverri, el punto más alto, prácticamente no se inquietó en un partido que manejó de punta a punta. Tras caer en la primera fecha ante Senegal en el estreno en la etapa de grupos, el equipo hilvanó una serie de partidos en los que aumentó el rendimiento con el andar de las jornadas.

Claudio Echeverri tuvo una noche formidable en Jakarta y convirtió un hat-trick para la Argentina Achmad Ibrahim - AP

En semifinales, la Argentina, que sabe lo que es ser un equipo campeón del mundo en mayores y Sub 20, no pudo quedarse nunca con la corona del Sub 17, el gran sueño de este plantel. Para alcanzarlo, debe empezar por vencer a Alemania, que eliminó a España por 1 a 0. La otra semifinal será entre el ganador de Francia vs. Uzbekistán y Malí vs. Marruecos, que se enfrentan este sábado.

Argentina vs. Alemania: todo lo que hay que saber

Mundial Sub 17 Indonesia 2023 - Semifinales

Día: Martes 28 de noviembre.

Hora: 5.30 (hora argentina).

Estadio: Manahan de Surakarta.

Árbitro: A confirmar.

TV: TyC Sports, DSports y la TV Pública.

Streaming: TyC Sports Play, Flow, DGO, Telecentro Play y Cont.ar.

El camino de la Argentina a semifinales

La selección argentina accedió a los cuartos de final tras golear por 5 a 0 a Venezuela. Antes, lideró el grupo D, en el que debutó con derrota ante Senegal por 2 a 1 y, luego, venció a Japón por 3 a 1 y a Polonia por 4 a 0. Este viernes hizo lo propio ante Brasil, con el que había perdido a inicio de temporada en el Sudamericano: fue 3 a 0 gracias a los tres festejos del volante creativo de River, Claudio Echeverri. Es el goleador del equipo junto a otro jugador del Millonario, Agustín Ruberto: los dos con cinco.

Agustín Ruberto no tuvo chances claras para marcar, pero sigue siendo uno de los goleadores Achmad Ibrahim - AP

Todos los campeones del Mundial Sub 17

El máximo ganador de la Copa del Mundo para menores de 17 años es Nigeria con cinco títulos. El primero lo consiguió en la edición inaugural de China 1985 y el último en Chile 2015, pero no podrá agigantar su palmarés porque no participa de la edición en curso. Brasil tiene cuatro coronas mientras que México y Ghana suman una cada uno. Dieron la vuelta olímpica en una ocasión Francia, Unión Soviética, Arabia Saudita, Suiza e Inglaterra.

China 1985: Nigeria.

Canadá 1987: Unión Soviética.

Escocia 1989: Arabia Saudita.

Japón 1993: Nigeria.

Ecuador 1995: Ghana.

Egipto 1997: Brasil.

Nueva Zelanda 1999: Brasil.

Trinidad y Tobago 2001: Francia.

Finlandia 2003: Brasil.

Perú 2005: México.

Corea del Sur 2007: Nigeria.

Nigeria 2009: Suiza.

México 2011: México.

Emiratos Árabes Unidos 2013: Nigeria.

Chile 2015: Nigeria.

India 2017: Inglaterra.

Brasil 2019: Brasil.