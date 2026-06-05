Cuándo juega la selección argentina vs. Honduras, por un amistoso antes del Mundial 2026

El encuentro se disputa este sábado a las 21 (horario argentino) en el Kyle Field de Texas, Estados Unidos, con transmisión de Telefé, TyC Sports y LPF Play
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Este sábado, la selección argentina y Honduras se enfrentan en un amistoso internacional. El encuentro, que comienza a las 21 (horario argentino), se disputa en el Kyle Field de Texas, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports, como así también por streaming en la plataforma LPF Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni integrará el Grupo J del Mundial con Argelia, Austria y Jordania. Su debut será el martes 16 de junio a las 22 (horario argentino) en Kansas City, frente a los africanos. Luego se enfrentará el lunes 22, a las 14 y en Dallas, a los europeos. Por último, el domingo 28 de junio a las 23 jugará contra los asiáticos en la misma sede que ante los austríacos.
La Bicolor, por su parte, no participará del certamen ecuménico. Quedó segunda en el Grupo C de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), en una zona en la que Haití logró clasificarse como líder. En la tabla de mejores segundos terminó con la misma cantidad de puntos e igual diferencia de gol que Surinam, pero no logró meterse en el repechaje por tener menos tantos a favor.
Argentina vs. Honduras: todo lo que hay que saber
- Amistoso internacional.
- Día: Sábado 6 de junio.
- Hora: 21 (Horario argentino).
- Estadio: Kyle Field de Texas, Estados Unidos.
- Árbitro: A confirmar.
- TV: Telefé y TyC Sports.
- Streaming: LPF Play.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
De cara al compromiso de preparación de este sábado, a 10 días del debut en el Mundial 2026 frente a Argelia, la selección argentina tiene varios jugadores que no se encuentran en plenitud física. Lionel Messi, Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Nicolás González, Nico Paz, Julián Álvarez y Cristian Romero. Por este motivo, ninguno de ellos sumaría minutos ante Honduras, ya que la prioridad es que se recuperen antes de la Copa del Mundo. De lo contrario, podrían ser reemplazados en la lista de convocados.
Ante la fractura en el dedo anular de la mano derecha del ‘Dibu’, el arquero titular de este sábado sería Gerónimo Rulli. El lateral derecho sería Agustín Giay, que no fue citado para jugar el Mundial pero se está entrenando con el plantel -al igual que Nicolás Capaldo- por si Montiel o Molina no se recuperan de sus desgarros. La pareja de centrales estaría conformada por Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez, que en los partidos por los puntos se disputarán el cupo de segundo central titular. El lateral izquierdo, en tanto, sería Nicolás Tagliafico.
En la mitad de la cancha, la idea del cuerpo técnico sería juntar cuatro mediocampistas creativos: Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Thiago Almada. Por último, los dos delanteros serían Lautaro Martínez y José Manuel López. El ‘Flaco’ se ganó un lugar entre los 26 convocados por su gran nivel en Palmeiras y, también, por la grave lesión sufrida por Joaquín Panichelli, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.18 contra los 24.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Honduras. El empate, por su parte, cotiza cerca de 8.50.
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