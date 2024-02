escuchar

Inter Miami, con Lionel Messi a la cabeza, visitará este domingo a Los Ángeles Galaxy en su segunda presentación en la Major League Soccer 2024. El partido está programado para las 23 (hora argentina) en el estadio Dignity Health Sports Park y no se transmitirá por TV, pero se podrá ver a través de la plataforma digital Apple TV. Además, en canchallena se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.45 contra 2.71 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate alcanza 4.20.

Los Ángeles Galaxy vs. Inter Miami

Major League Soccer - Fecha 2

Día: Domingo 24 de febrero.

Hora: 23 (hora argentina).

Estadio: Dignity Health Sports Park.

TV: No hay.

Streaming: Apple TV.

Minuto a minuto: Canchallena.

El conjunto de Gerardo Martino debutó en el certamen con un triunfo ante Salt Lake como local por 2 a 0, en el que Messi no marcó, pero tuvo una gran actuación y asistió a Robert Taylor y construyó la jugada del tanto de Diego Gómez. El rosarino será titular en un plantel que tiene una flamante incorporación y es Federico Redondo, que llegó desde Argentinos Juniors para apuntalar un mediocampo liderado por Sergio Busquets. El 5 que disputó el Preolímpico con la selección argentina Sub 23 es probable que no sea parte del 11 inicial, que sí tendrá a Luis Suárez y Jordi Alba.

Los Ángeles Galaxy, por su parte, disputarán su primer encuentro en el certamen porque todavía no jugaron. El equipo cuenta con el argentino Julián Aude, quien muy posiblemente será titular. Otra de las caras conocidas son el uruguayo Martín Cáceres -está lesionado- y el español Riqui Puig, llamado a ser el “nuevo Messi” cuando se desempeñaba en Barcelona pero que no alcanzó las expectativas que generó y emigró a la MLS. Se trata de un elenco que perdió a las figuras ‘Chicharito’ Hernández y Douglas Costa y que se reconstruyó para la actual temporada.

La última vez que Inter Miami visitó a Los Ángeles Galaxy, y la primera que lo hizo Messi, fue en la temporada 2023 luego de ganar la Leagues Cup y se impuso 3 a 1. Fue una jornada especial en la que varias estrellas de Hollywood fueron al estadio a ver al argentino y se espera que la escena se repita este domingo.

Inter Miami debutó con una victoria en la MLS 2024 y lidera la tabla de posiciones Lynne Sladky - AP