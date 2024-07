Antonela Roccuzzo sorprendió a todos al mostrar cómo pasa Lionel Messi los días de lluvia en Miami

Escuchar

Tras la gloriosa noche en el Hard Rock Stadium de Miami donde la selección argentina se consagró bicampeón de América, Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, regresaron a su casa de Fort Lauderdale y el capitán ya comenzó con la recuperación de la lesión que sufrió en el ligamento del tobillo derecho. En cuanto a su vuelta al campo de juego, según comunicó Inter Miami, “la disponibilidad del capitán se determinará en función de las evaluaciones periódicas y de la evolución de su recuperación”.

Ya de vuelta en casa, la familia aprovecha para descansar, relajarse y retomar la rutina. Incluso, el lunes, la rosarina tomó por sorpresa a sus 40 millones de seguidores de Instagram al publicar un curioso video donde evidenció lo que hace su marido en su hogar cuando llueve en Miami.

El fin de semana Antonela y Leo pasearon en yate junto a sus amigos instagram @antonelaroccuzzo

El fin de semana, Antonela y Leo disfrutaron de un paseo en yate junto a sus íntimos amigos, Luis Suárez y Sofía Balbi y Mariana Balbi y su pareja. Aprovecharon para pasar tiempo de calidad y ponerse al día tras todo lo sucedido en la Copa América. Roccuzzo fue la encargada de compartir las mejores fotos del día, entre ellas una postal que se tomó junto a su marido donde ambos mostraron sus looks: mientras ella eligió un bikini fucsia, él optó por un traje de baño rojo. En menos de 24 horas, la publicación superó los cinco millones de “Me Gusta”.

Horas más tarde sorprendió a todos al mostrar otro tipo de contenido, un poco más íntimo, e hizo público lo que quizás más de uno se preguntó alguna vez: qué hace Lionel Messi en un día de lluvia. Antonela compartió en sus stories un video donde se pudo ver a Lionel Messi recostado cómodamente en el amplio sillón blanco de su casa. Estaba vestido con una remera blanca, unos shorts negros y tenía un pie apoyado sobre una de sus ojotas blancas. El otro, que está lesionado, estaba levantado sobre un taburete.

Leo Messi aprovechó la lluvia para tomar unos mates en casa junto a su mujer y su perrito Abú (Foto: Captura de video / Instagram @antonelaroccuzzo)

El campeón del mundo aprovechó su tiempo libre para tomar unos mates con su esposa y un invitado especial: Abú, el caniche toy de la familia, que se recostó cómodamente a su lado. Incluso pusieron un poco de música: la canción “Hola Amigo” del grupo “La T y la M”.

Si bien leo estaba concentrado en cebar sus mates, cuando advirtió que su esposa lo grababa, no dudó en regalarle una tierna sonrisa. “Lluvia y mate”, escribió la rosarina en la publicación, la cual rápidamente se viralizó en redes sociales.

Antonela Roccuzzo mostró cuál es el libro que lee actualmente

Además de compartir públicamente un poco de su tarde de lluvia en casa junto a su marido, también quiso mostrarles a sus seguidores cuál es el libro que está leyendo actualmente. Se trata de It Starts With Us (Volver a empezar), una novela romántica escrita por la autora norteamericana Colleen Hoover. Es la segunda parte del bestseller, It Ends with Us (Termina con nosotros), de 2016.

Anto Roccuzzo mostró la novela romántica que está leyendo (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Esta segunda parte se centra en una Lily que, tras lograr la custodia compartida de su hija con su exmarido Ryle, vuelve a reencontrarse con su gran amor, Atlas. La mujer piensa que la vida le dio una segunda oportunidad para amar y comenzar una nueva historia, pero luego entenderá que por más de que ya no sean pareja, su ex no aceptará que entre todos los hombres, sea Atlas el que esté a su lado.

Lo cierto es que la rosarina es fanática de las historias románticas. A principios de este año mostró que tenía en sus manos My Life With Walters Boys (Mi vida con los chicos Walters), una novela escrita por la joven autora norteamericana Ali Novak. Tras el importante éxito que tuvo, en 2023 Netflix estrenó una serie de 10 capítulos basada en dicho libro.

LA NACION