Antonela Roccuzzo publicó una foto subidísima de tono a bordo de un yate en Miami

Tras el final de la Copa América en los Estados Unidos, Lionel Messi decidió tomarse unos días de vacaciones en el país norteamericano. Imposibilitado de poder jugar un partido de fútbol por estar lesionado en su tobillo, el astro estuvo en compañía de Antonela Roccuzzo, en un yate de lujo donde también dijeron presente invitados como Luis Suárez y su esposa, Sofía Balbi.

Justamente la rosarina se llevó todas las miradas en un posteo que ella misma realizó en compañía de Messi, quien aún conserva su bota ortopédica para recuperarse de la mejor forma de cara a los próximos desafíos deportivos del año.

Antonela Roccuzzo calentó las redes con una foto subidísima de tono en Miami instagram @antonelaroccuzzo

En la primera imagen, Antonela posó con Leo, quien mostró un bronceado parcial. La siguiente postal, la rosarina mostró en todo su esplendor el físico trabajado. Lució, como siempre hace, una bikini de color rojo que dejó boquiabierto a todos.

Con una mano apoyada en su rostro, la influencer aprovechó las altas temperaturas de Miami para broncear todo su cuerpo y así exprimir al máximo el tiempo transcurrido arriba de la embarcación donde estuvo presente con Messi y la pareja uruguaya.

Antonela y Lionel Messi disfrutaron un rato libre a bordo de un yate instagram @antonelaroccuzzo

A puras sonrisas, en un clima completamente distendido, las dos parejas disfrutaron del mar y la naturaleza antes de volver a sus rutinas habituales. Tras este posteo, el mismo llegó a los 2 millones de likes y, como es de costumbre, los seguidores de los rosarinos dejaron sus habituales comentarios.

“No me puedo desubicar con la segunda foto pero lo haría”; “Por respeto a Messi no vi la segunda foto, la pasé súper rápido”; “Por favor Anto que a Leo no le falte de nada y cuidale esa piernita” y “Anto no se olviden de ponerse protector el sol está muy fuerte”, fueron los comentarios de un posteo que revolucionó las redes.

