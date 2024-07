Cuándo juega River Plate vs. Sarmiento, por la Liga Profesional 2024: día, hora y TV

Escuchar

Este domingo, desde las 18.30, River Plate y Sarmiento se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 8 de la Liga Profesional 2024. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa, se disputa en el estadio Monumental y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “pack fútbol”). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Millonario vive un presente complejo. Está décimo con 10 puntos, producto de tres victorias, tres derrotas y un empate. Además, un porcentaje alto de los hinchas ya no quiere a Martín Demichelis como entrenador tras los recurrentes malos resultados, por lo que el DT está en jaque. Necesita encontrarle la vuelta a un equipo que, a pesar de haber contratado a varios refuerzos de jerarquía, no parece tener un rumbo claro. En el horizonte, además, aparece la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2024 frente a Talleres de Córdoba (la ida será el 14 de agosto y la vuelta, el 21). En la última jornada cayó por 2 a 1 frente a Godoy Cruz.

El rival de turno, por su parte, aparece 12° en la tabla de posiciones con la misma cantidad de unidades que el conjunto de Núñez, Gimnasia de La Plata (ambos están por encima en la clasificación), Atlético Tucumán y Newell’s (se encuentran por debajo gracias a la diferencia de gol). Hasta el momento, también ganó tres partidos, perdió tres y empató uno. Viene de dar el batacazo al derrotar por la mínima diferencia a Racing con un gol de Ezequiel Naya.

River Plate vs. Sarmiento: todo lo que hay que saber

Fecha 8 de la Liga Profesional 2024.

Día: Domingo 28 de julio.

Hora: 18.30.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Nazareno Arasa.

TV: ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Demichelis llegó a un punto de extrema sensibilidad: ganar sería recuperar un poco de aire, pero empatar o perder con una nueva actuación deslucida del equipo podría derivar en una irrupción anticipada de un contrato firmado hasta diciembre de 2025, fecha en la que también termina el mandato del presidente Jorge Brito. Según pudo averiguar LA NACION, no son pocos los dirigentes que entienden que, frente a un contexto hostil de parte del público que vuelva irreversible la relación, el DT puede llegar a optar por dar un paso al costado. Así, también se evitaría el costo político y económico de tener que romper el vínculo, algo que en River no ocurre desde 2012 cuando Daniel Passarella despidió a Matías Almeyda. Por eso, no hay certezas a corto plazo.

Martín Demichelis pareciera tener los días contados en River: debe encontrarle el rumbo al equipo

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River Plate corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.36 contra los 8.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Sarmiento. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.85.

Posibles formaciones

River Plate : Franco Armani; Santiago Simón o Milton Casco, Paulo Díaz, Federico Gattoni, Enzo Díaz; Felipe Peña Biafore, Rodrigo Aliendro, Franco Mastantuono, Manuel Lanzini o Ignacio ‘Nacho’ Fernández; Miguel Borja y Pablo Solari.

: Franco Armani; Santiago Simón o Milton Casco, Paulo Díaz, Federico Gattoni, Enzo Díaz; Felipe Peña Biafore, Rodrigo Aliendro, Franco Mastantuono, Manuel Lanzini o Ignacio ‘Nacho’ Fernández; Miguel Borja y Pablo Solari. Sarmiento: Lucas Acosta; Elías López, Franco Paredes, Juan Manuel Insaurralde, Yair Arismendi; Emiliano Méndez, Manuel García; Gabriel Gudiño, Valentín Burgoa, Joaquín Gho; y Ezequiel Naya.

