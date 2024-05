Cuándo juega Trinidense vs. Boca Juniors, por la Copa Sudamericana 2024: día, hora y TV

Escuchar

Boca Juniors visitará este miércoles a Sportivo Trinidense por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Sudamericana 2024 con el objetivo de encaminar su clasificación a los cruces de eliminación directa. El partido se disputará desde las 21.30 (hora argentina) en el estadio La Nueva Olla de Asunción y se transmitirá en vivo por DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. Quienes no son clientes del cableoperador pueden registrarse y abonar por única vez un monto prestablecido por la compañía y observar el encuentro. Además, en canchallena estará disponible el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará Cristian Garay Reyes, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.55 contra 8.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 4.60.

Trinidense vs. Boca: todo lo que hay que saber

Copa Sudamericana 2024 - Grupo H - Fecha 4

Día: Miércoles 8 de mayo.

Hora: 21.30 (hora argentina).

Estadio: La Nueva Olla.

Árbitro: Cristian Garay.

TV: DSports.

Streaming: DGO.

Minuto a minuto: Canchallena.

El encuentro tiene cara a cara a dos equipos con diferente potencial, pero que en la primera rueda protagonizaron un duelo muy parejo en la Bombonera con triunfo para el xeneize 1 a 0 con gol de Aaron Anselmino. El conjunto guaraní, que marcha penúltimo en el Apertura de Paraguay con apenas 11 puntos en 16 encuentros, tiene un gran posibilidad para conseguir tres unidades y meterse en la pelea por el segundo lugar en la zona y, en consiguiente, la clasificación al repechaje contra un rival de la Copa Libertadores. En su plantel cuenta con los argentinos Diego Mercado, Tomás Rayer, Brian Andrada, Julián Bonetto y Alexander Sosa.

Si bien el conjunto de Diego Martínez aspira a ser primero y acceder directamente a octavos de final, está cinco puntos por detrás de Fortaleza (el mismo día pero a las 21 visitará a Nacional Potosí) y no depende de sí mismo. Para evitar un dolor de cabeza y poner en dudas incluso su paso a la reclasificación, necesita un buen resultado en Asunción en la previa a su debut en la Liga Profesional vs. Atlético Tucumán. El entrenador todavía no confirmó la alineación titular, pero es probable que utilice los mismos jugadores que en la derrota ante Estudiantes de La Plata por la semifinales de la Copa de la Liga a excepción de Marcos Rojo, quien sufrió una lesión muscular. Su lugar lo ocuparía Cristian Lema e ingresaría Nicolás Figal.

Probables formaciones

Trinidense: Wilson Quiñonez; Axel Cañete, Gilberto Flores, César Benítez, Wildo Alonso; Christian Martínez, Marcos Riveros, Jorge Jara, Marcos Machuca; Pedro Arce y Fernando Romero.

Wilson Quiñonez; Axel Cañete, Gilberto Flores, César Benítez, Wildo Alonso; Christian Martínez, Marcos Riveros, Jorge Jara, Marcos Machuca; Pedro Arce y Fernando Romero. Sergio Romero: Luis Advíncula, Nicolás Figal, Cristian Lema, Lautaro Blanco; Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Marcos Rojo, lesionado, no viaja a Paraguay para jugar con Boca vs. Trinidense Mario Sar

Fixture, resultados y posiciones del grupo D

Fecha 1

Nacional Potosí 0-0 Boca Juniors.

Sportivo Trinidense 0-2 Fortaleza.

Fecha 2

Boca Juniors 1-0 Sportivo Trinidense.

Fortaleza 5-0 Nacional Potosí.

Fecha 3

Sportivo Trinidense 2-0 Nacional Potosí.

Fortaleza 4-2 Boca Juniors.

Fecha 4

Nacional Potosí vs. Fortaleza - Miércoles 8 de mayo a las 21.00.

Sportivo Trinidense vs. Boca Juniors - Miércoles 8 de mayo a las 21.30.

Fecha 5

Nacional Potosí vs. Sportivo Trinidense - Martes 14 de mayo a las 23.

Boca Juniors vs. Fortaleza vs. Miércoles 15 de mayo a las 21.

Fecha 6

Boca Juniors vs. Nacional Potosí - Miércoles 29 de mayo a las 21.

Fortaleza vs. Sportivo Trinidense - Miércoles 29 de mayo a las 21.

Las posiciones del grupo D de la Copa Sudamericana 2024, con Boca en el segundo puesto Canchallena

