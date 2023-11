escuchar

El Mundial Sub 17 Indonesia 2023 continuará este martes con los dos partidos de semifinales en los que cuatro seleccionados buscarán dar un paso más hacia el ansiado título. En el primer turno, desde las 5.30 (hora argentina), se enfrentarán la Argentina vs. Alemania y, luego, a las 9, Francia vs. Malí. Ambos encuentros se disputarán en el estadio de Manahan de Surakarta.

En los cuartos de final el combinado teutón derrotó a España 1 a 0 con un gol de penal de Paris Brunner mientras que el combinado nacional tuvo una actuación memorable y goleó 3 a 0 a Brasil con un hat-trick de Claudio ‘Diablito’ Echeverri, capitán y figura indiscutida del equipo. El conjunto galo, en tanto, le ganó 1 a 0 a Uzbekistán con un festejo de Ismail Bouneb mientras que Malí eliminó a Marruecos también por la mínima diferencia por la anotación de Ibrahim Diarra.

Cronograma de las semifinales

Argentina vs. Alemania - Martes 28 de noviembre a las 5.30 en el estadio Manahan.

Francia vs. Malí - Martes 28 de noviembre a las 9 en el estadio Manahan.

El ganador de cada cruce avanzará a la final, programada para el 2 de diciembre. Los perdedores, en tanto, jugarán por el tercer puesto un día antes.

El cuadro de semifinales del Mundial Sub 17 Indonesia 2023, con la selección argentina FIFA

De los equipos que quedan en competencia, el único que sabe lo que es consagrarse campeón en la Copa del Mundo para menores de 17 años es Francia, que festejó el título en Trinidad y Tobago 2001. El seleccionado albiceleste es el único de los semifinalistas que nunca disputó una final de la categoría. Alemania, en tanto, perdió la final de China 1985 ante Nigeria y Malí cayó en la definición de Chile 2015 frente al mismo rival.

De las 24 selecciones que se clasificaron a la vigente Copa del Mundo, 20 se despidieron del campeonato en las instancias previas: el anfitrión, Panamá, Canadá, Nueva Caledonia, Polonia, Burkina Faso, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Ecuador, Japón, Venezuela, México, Estados Unidos, Irán, Inglaterra, Senegal, Brasil, España, Uzbekistán y Marruecos. Hasta el momento se disputaron 48 partidos de los 52 programados hasta la final.

En la Argentina hay dos opciones para seguir los encuentros por televisión: DirecTV, a través de sus diferentes señales de DSports, transmite todos los cotejos; mientras que TyC Sports dispone de los de la selección argentina -al igual que la TV Pública-, como así también otros de relevancia. Además, vía streaming hay otras tres alternativas: DGO, TyC Sports Play y Cont.ar. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Alemania, el rival de la selección argentina para las semifinales del Mundial Sub 17 Achmad Ibrahim - AP

Todos los campeones del Mundial Sub 17

El máximo ganador de la Copa del Mundo para menores de 17 años es Nigeria con cinco títulos, el primero lo consiguió en la edición inaugural de China 1985 y el último en Chile 2015, pero no podrá agigantar su palmarés porque no participa de la actual. Brasil tiene cuatro coronas mientras que México y Ghana suman una cada uno. Dieron la vuelta olímpica en una ocasión Francia, Unión Soviética, Arabia Saudita, Suiza e Inglaterra.

China 1985: Nigeria.

Canadá 1987: Unión Soviética.

Escocia 1989: Arabia Saudita.

Japón 1993: Nigeria.

Ecuador 1995: Ghana.

Egipto 1997: Brasil.

Nueva Zelanda 1999: Brasil.

Trinidad y Tobago 2001: Francia.

Finlandia 2003: Brasil.

Perú 2005: México.

Corea del Sur 2007: Nigeria.

Nigeria 2009: Suiza.

México 2011: México.

Emiratos Árabes Unidos 2013: Nigeria.

Chile 2015: Nigeria.

India 2017: Inglaterra.

Brasil 2019: Brasil.