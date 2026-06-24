Cuándo termina el Mundial 2026: la final y todas las fechas clave

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se juega hasta el domingo 19 de julio. La selección argentina, una de las 48 que participan de esta edición, ya está clasificada a 16vos de final como líder del Grupo J e intentará defender el título obtenido en Qatar 2022 en la que será la última Copa del Mundo de Lionel Messi, quien ya se convirtió en el máximo goleador de la historia del certamen en soledad, con 18, con su hat-trick ante Argelia y su doblete frente a Austria. Todos los detalles del torneo se pueden consultar en canchallena.com.

La final, el partido más importante, se disputará el domingo 19 de julio a las 16 (horario argentino) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Este recinto albergará también cinco partidos de la etapa de grupos, uno de 16vos de final y uno de octavos. Los de la primera ronda serán: Brasil vs. Marruecos (empataron 1 a 1), Francia vs. Senegal (ganaron los franceses por 3 a 1), Noruega vs. Senegal (ganaron los noruegos por 3 a 2), Ecuador vs. Alemania (Grupo E) y Panamá vs. Inglaterra (Grupo L).

El Metlife Stadium de Nueva Jersey será la sede de la final del Mundial 2026

Serán 104 encuentros en total. El formato cambió con respecto a las últimas siete ediciones, que tuvieron 32 participantes. Esta vez, al ser 48, hay 12 grupos de cuatro seleccionados cada uno, en los que los dos mejores de cada uno avanzarán a 16vos de final, instancia que se realizará por primera vez, junto a los ocho mejores terceros. De ahí en adelante habrá partidos de eliminación directa hasta la definición.

Fixture y resultados del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Grupo A

Fecha 1

Fecha 2

Fecha 3

República Checa vs. México - Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Sudáfrica vs. Corea del Sur – Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio BBVA de Monterrey.

Corea del Sur se jugará todo en la última fecha para intentar meterse en 16vos de final ULISES RUIZ - AFP

Grupo B

Fecha 1

Fecha 2

Fecha 3

Suiza vs. Canadá – Miércoles 24 de junio a las 16 en el BC Place de Vancouver.

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar – Miércoles 24 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle.

Grupo C

Fecha 1

Fecha 2

Fecha 3

Escocia vs. Brasil – Miércoles 24 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Marruecos vs. Haití – Miércoles 26 de junio a las 19 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Brasil puede quedar primero o incluso eliminado en la última fecha de la etapa de grupos Petr David Josek - AP

Grupo D

Fecha 1

Fecha 2

Fecha 3

Turquía vs. Estados Unidos – Viernes 26 de junio a las 23 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Paraguay vs. Australia – Jueves 25 de junio a las 23 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Grupo E

Fecha 1

Fecha 2

Fecha 3

Ecuador vs. Alemania – Jueves 25 de junio a las 17 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Curazao vs. Costa de Marfil – Jueves 25 de junio a las 17 en el estadio de Philadelphia.

Los hinchas de Ecuador saben que su selección está muy complicada para lograr avanzar de ronda MICHAEL STEELE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Grupo F

Fecha 1

Fecha 2

Fecha 3

Japón vs. Suecia – Jueves 25 de junio a las 20 en el AT&T Stadium de Dallas.

Túnez vs. Países Bajos – Jueves 25 de junio a las 20 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Grupo G

Fecha 1

Fecha 2

Fecha 3

Egipto vs. Irán – Sábado 27 de junio a las 00 en el Lumen Field de Seattle.

Nueva Zelanda vs. Bélgica – Sábado 27 de junio a las 00 en el BC Place de Vancouver.

Egipto es el sorprendente líder del Grupo G del Mundial 2026, en el que también está Bélgica FRAN SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Grupo H

Fecha 1

Fecha 2

Fecha 3

Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Viernes 26 de junio a las 21 en el NRG Stadium de Houston.

Uruguay vs. España – Viernes 26 de junio a las 21 en el estadio Akron de Guadalajara.

Grupo I

Fecha 1

Fecha 2

Fecha 3

Noruega vs. Francia – Viernes 26 de junio a las 16 en el Gillette Stadium de Boston.

Senegal vs. Irak – Viernes 26 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto.

La Noruega de Erling Haaland quiere arrebatarle el primer puesto del Grupo I a Francia CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Grupo J

Fecha 1

Fecha 2

Fecha 3

Argelia vs. Austria – Sábado 27 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

Grupo K

Fecha 1

Fecha 2

Fecha 3

Colombia vs. Portugal – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Hard Rock Stadium de Miami.

República Democrática del Congo vs. Uzbekistán – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Cristiano Ronaldo convirtió un doblete en la goleada de Portugal por 5 a 0 ante Uzbekistán Anadolu - Anadolu

Grupo L

Fecha 1

Fecha 2

Fecha 3

Panamá vs. Inglaterra – Sábado 27 de junio a las 18 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Croacia vs. Ghana – Sábado 27 de junio a las 18 en el estadio de Philadelphia.

16avos de final

2º Grupo A vs. 2º Grupo B – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Alemania (1º Grupo E) vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

(1º Grupo E) vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston. 1º Grupo F vs. 2º Grupo C – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.

1º Grupo C vs. 2º Grupo F – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.

1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

2º Grupo E vs. 2º Grupo I – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.

México (1º Grupo A) vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

(1º Grupo A) vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México. 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Estados Unidos (1º Grupo D) vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.

(1º Grupo D) vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco. 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.

2º Grupo K vs. 2º Grupo L – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.

1º Grupo H vs. 2º Grupo J – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.

Argentina (1º Grupo J) vs. 2º Grupo H – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

(1º Grupo J) vs. 2º Grupo H – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

2º Grupo D vs. 2º Grupo G – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Octavos de final

Ganador 16avos de final 2 vs. Ganador 16avos de final 5 – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia.

Ganador 16avos de final 1 vs. Ganador 16avos de final 3 – Sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston.

Ganador 16avos de final 4 vs. Ganador 16avos de final 6 – Domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ganador 16avos de final 7 vs. Ganador 16avos de final 8 – Domingo 5 de julio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Ganador 16avos de final 11 vs. Ganador 16avos de final 12 – Lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Ganador 16avos de final 9 vs. Ganador 16avos de final 10 – Lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle.

Ganador 16avos de final 14 vs. Ganador 16avos de final 16 – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Ganador 16avos de final 13 vs. Ganador 16avos de final 15 – Martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver.

Cuartos de final

Ganador Octavos de final 1 vs. Ganador Octavos de final 2 – Jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.

Ganador Octavos de final 5 vs. Ganador Octavos de final 6 – Viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Ganador Octavos de final 3 vs. Ganador Octavos de final 4 – Sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Ganador Octavos de final 7 vs. Ganador Octavos de final 8 – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Semifinales

Ganador Cuartos de final 1 vs. Ganador Cuartos de final 2 – Martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Ganador Cuartos de final 3 vs. Cuartos de final 4 – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Semifinal 2 – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final