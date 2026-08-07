Barcelona le gana la batalla a Real Madrid para quedarse con Rodri, el mejor futbolista del Mundial

Barcelona y Real Madrid, los dos clubes más importantes de España, se pelean por Rodri, el capitán de la selección campeona del mundo en Estados Unidos. El mediocampista, de 30 años, tiene contrato con Manchester City hasta el 30 de junio de 2027 y los ingleses negocian su renovación desde abril pasado. Después de la Copa del Mundo, los blancos se interesaron por él y le hicieron una oferta para contar con sus servicios. A última hora, la dirección deportiva del equipo catalán se sumó a la puja por el talentoso jugador, formado en las inferiores de Villarreal. Por afinidad con su estilo de juego, Rodri aceptó a los culés y descartó a los blancos. Llega la hora de convencer al City que, en caso de vender, piensa en un argentino para reemplazar al español: Enzo Fernández.

Real Madrid busca a un organizador de juego en la mitad de la cancha desde hace dos años. En los últimos cuatro mercados no pudo conseguir ese titiritero que reemplazara al mejor Luka Modric. En cuanto su secretaría técnica supo que Rodri, el talentoso mediocampista de la selección y del Manchester City, no estaba del todo convencido de continuar en el club inglés, trabajó para conseguir su fichaje.

La Cadena Ser de España confirmó que los blancos le hicieron una oferta “irrechazable” a Rodri luego de consagrarse en el último Mundial, donde incluso levantó la Bota de Oro al mejor jugador del torneo. El club madrileño estaba convencido de que el mediocampista era la pieza que faltaba para completar el rompecabezas; el 10 vestido de 5 que tanto precisaban. Los de la capital española, sin embargo, no habían hablado con el Manchester City. Y no lo harían hasta no tener la luz verde del futbolista.

El semáforo no cambió. Rodri, formado en el Villarreal y con pasado en el Atlético de Madrid, agradeció el ofrecimiento millonario por parte del Real y continuó con sus vacaciones. Esa decisión provocó un efecto cascada: Barcelona se entrometió en las negociaciones y le ofreció su propio proyecto al capitán español. Según la prensa ibérica, la recepción por parte del futbolista y su entorno fue completamente distinta. Tanto, que este jueves los azulgranas tuvieron el “sí, quiero” de Rodri para comenzar con las negociaciones.

💣‼️ @antonmeana detalla cómo se fraguó la negativa de Rodri Hernández al @realmadrid para irse al @FCBarcelona_es:



💰 "El Real Madrid hizo una oferta IRRECHAZABLE a Rodri después del Mundial. Ha ido en serio a por Rodri"



🗣️ "Rodri ha elegido otra opción y se lo ha comunicado" pic.twitter.com/Yg2Z7Somyj — El Larguero (@ellarguero) August 6, 2026

Dado que el músculo financiero de Barcelona es inferior al de Real Madrid -los blancos hicieron gala de su poderío económico al cerrar la llegada del marfileño Yan Diomande en 120 millones de euros- no fueron los billetes, sino el proyecto deportivo lo que llevó a Rodri a aceptar a Barcelona como su futuro equipo. Para un mediocampista de toque, nada mejor que un equipo que juega a la posesión. Esa es la idea de Hansi Flick, el alemán que dirige al conjunto catalán.

Manchester City ya sabe que Rodri no aceptará la renovación del contrato, que vence en junio del año próximo. La pelota, entonces, está del lado de los ingleses, que deberán decidir si venden ahora a un futbolista clave en la mitad de la cancha que no estará a gusto y que tiene en la cabeza a otro equipo, o si lo mantienen a riesgo de quedarse sin un centavo en 2027. Todo dependerá, entonces, del precio.

El español Rodri, con el premio al mejor jugador del último Mundial BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según reporta este viernes la cadena Sky Sports, Manchester City rechazó la primera oferta de Barcelona por Rodri, que rondaría los 50 millones de euros. Como suele suceder en estos casos, habrá propuestas superadoras, que incluirán cláusulas y objetivos a futuro (algunos de fácil cumplimiento, otros más complejos) para engrosar el valor de la transferencia.

De acuerdo con el diario Sport, de Cataluña, el futbolista descansa con su familia en Ibiza y quiere que Barcelona y Manchester City se pongan de acuerdo pronto. “Rodri ha pedido que la operación se cierre en el menor tiempo posible porque su objetivo es incorporarse a la disciplina blaugrana ya el próximo 12 de agosto con todos los internacionales. El mejor jugador del Mundial no quiere perder tiempo en su adaptación al Barça y espera que los dos clubes lleguen a un acuerdo rápido porque las diferencias no son grandes”, se lee en el medio catalán.

Sport también adelanta la “cantidad máxima” que está dispuesto a invertir el Barcelona para quedarse con el mejor jugador de la última Copa del Mundo: “El Barça se ha marcado un tope en cuanto a la cantidad fija a pagar y no va a pasar, bajo ningún concepto, de los 50 millones de euros. A partir de ahí podrían incluir variables para llegar a una cantidad cercana a los 60 millones, un precio que consideran justo y que está ya muy cercano a lo que demanda el club inglés [unos 65 millones de euros]. Las relaciones entre las dos entidades son buenas y se espera que este fin de semana pueda haber ya fumata blanca para concretar la operación”. Esta historia continuará.

¿Enzo por Rodri?

La posible salida de Rodri se suma a la ya consumada del portugués Bernardo Silva y a la eventual negociación por el neerlandés Tijani Reijnders, llegado en el último mercado de pases y pretendido por Nottingham Forest y Newcastle United, ambos de la Premier League. Manchester City se reforzó en la zona medular con Elliott Anderson, de un grandísimo Mundial con Inglaterra. Pero la sala de máquinas del equipo parece carente de opciones para un equipo destinado a pelear por todo.

Enzo Fernández festeja un gol con la camiseta del Chelsea; podría recibir un llamado de Manchester City para reemplazar a Rodri ADRIAN DENNIS - AFP

En este sentido, la llegada del italiano Enzo Maresca al banco de suplentes del City -reemplazó al español Pep Guardiola- hace que sus exdirigidos en Chelsea sean potenciales objetos de su deseo. Uno de ellos es ni más ni menos que el argentino Enzo Fernández, quien fuera subcapitán del equipo con el italiano al mando. Así, la prensa inglesa especula con que el ex jugador de River, Defensa y Justicia y Benfica de Portugal podría tomar el relevo de Rodri en la mitad de la cancha de los Citizens. Claro que su precio no es barato: su pase tiene un piso de 100 millones de euros.