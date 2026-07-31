Cuándo vuelven a jugar Boca y River por la Copa Sudamericana: días y horarios confirmados para los octavos de final

La Conmebol confirmó este viernes el calendario de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Boca y River, dos de los tres representantes argentinos que siguen en carrera, ya conocen las fechas y los horarios de sus respectivas series, además del camino que deberán recorrer si pretenden llegar a la final de Barranquilla.

Boca, que eliminó a O’Higgins por penales en los playoffs, tendrá como rival a Recoleta, que ya esperaba en octavos. El partido de ida se disputará el martes 11 de agosto, desde las 19, en la Bombonera, mientras que la revancha será la semana siguiente, el 18 del mismo mes, a las 19, en Asunción.

River, por su parte, abrirá la serie frente a Santa Fe el miércoles 12 de agosto, desde las 21.30, en Bogotá. La definición será la otra semana, el 19 del mismo mes, también a las 21.30, en el estadio Monumental.

¡Días y horarios para los Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana! 📆 pic.twitter.com/8NrotFWsBW — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 31, 2026

EL otro equipo argentino que sigue en carrera de la “Gran Conquista”, Tigre, tras eliminar a Nacional, se mide ante otro equipo uruguayo: Montevideo City Torque. La ida será el martes 12 de agosto a las 19, en Victoria, mientras que la vuelta será el 19 del mismo mes, a las 21.30, en Montevideo.

En caso de avanzar, Boca se enfrentará en los cuartos de final con el ganador de la llave entre Bolívar, que eliminó a Gremio, y São Paulo. River, en tanto, chocará con quien se imponga en la serie entre Vasco da Gama, que avanzó contra Independiente Medellín, y Olimpia. De continuar en camino ambos, podría haber un eventual superclásico en semifinales.

Los cruces de la Copa Sudamericana en octavos de final

La final de la Copa Sudamericana 2026 se jugará en Barranquilla, el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.