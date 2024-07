Cuartos de final de la Copa América 2024: días, horarios, TV y cómo ver online

Escuchar

Los cuartos de final de la Copa América 2024 se disputarán entre este jueves 4 y sábado 6 de julio y el ganador de cada emparejamiento avanzará a semifinales. Los enfrentamientos serán: Argentina vs. Ecuador, Venezuela vs. Canadá, Colombia vs. Panamá y Uruguay vs. Brasil. El minuto a minuto de cada serie, con estadísticas actualizadas en tiempo real, estará disponible en canchallena.com.

Todos los partidos del campeonato se transmiten en vivo por DSports, la señal deportiva de DirecTV que cuenta con los derechos televisivos de todo el certamen continental (cuando hay partidos en simultáneo, DSports 2 pasa uno de los dos cotejos). Los de la selección argentina, en tanto, también se pueden ver por Telefé, TV Pública y TyC Sports, canal que también transmite otros encuentros destacados.

Con respecto a la última edición del certamen continental más importante de Sudamérica a nivel de selecciones, se repiten cinco cuartofinalistas: Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil y Ecuador. En cuanto a cruces, se dará una nueva serie entre argentinos y ecuatorianos. En 2021, el equipo dirigido por Lionel Scaloni, a la postre campeón, se quedó con la victoria por 3 a 0 gracias a los goles de Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Fixture de la etapa de eliminación directa

Cuartos de final

Argentina vs. Ecuador - Jueves 4 de julio a las 22 en el NRG Stadium de Houston.

Venezuela vs. Canadá - Viernes 5 de julio a las 22 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Colombia vs. Panamá - Sábado 6 de julio a las 19 en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Uruguay vs. Brasil - Sábado 6 de julio a las 22 en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Semifinales

Ganador cuartos de final 1 vs. Ganador cuartos de final 2 - Martes 9 de julio a las 22 en el MetLife Stadium de New Jersey.

Ganador cuartos de final 3 vs. Ganador cuartos de final 4 - Miércoles 10 de julio a las 21 en el Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina.

Partido por el tercer puesto

Perdedor semifinal 1 vs. Perdedor semifinal 2 - Sábado 13 de julio a las 21 en

Final

Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2 - Domingo 14 de julio a las 21 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Tabla de campeones de la Copa América

La selección argentina es la máxima ganadora de la Copa América junto a Uruguay, con 15 coronaciones cada una (la última albiceleste en 2021 y la charrúa en 2011). Brasil, por su parte, completa el podio con nueve consagraciones, siendo la del 2019, en la que hizo de local, la última de ellas. Mucho más atrás aparecen Paraguay, Chile y Perú, con dos títulos cada uno: el conjunto guaraní en 1953 y 1979, la Roja en 2015 y 2016, y el combinado incaico en 1939 y 1975. Por último, Colombia (2001) y Bolivia (1963) gritaron campeón en una oportunidad.

La selección argentina se consagró campeona en la última edición de la Copa América, en 2021

Argentina y Uruguay - 15 títulos

Brasil - Nueve

Paraguay, Chile y Perú - Dos cada uno

Colombia y Bolivia - Uno cada uno

