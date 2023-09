escuchar

Esta vez, el superhéroe de la selección no fue Lionel Messi. Es cierto, la Pulga le dio el triunfo al campeón del mundo frente a una selección de Ecuador que por momentos pareció inexpugnable. Pero la figura albiceleste fue Cristian Cuti Romero, quien redondeó un partido perfecto en la noche del estadio Monumental. Los hinchas lo reconocieron y le dedicaron un par de veces el “Olé, olé, oléeeee... Cuti, Cuti”. El cordobés, sin embargo, no necesita el aliento de su público: su juego se basa sobre la confianza.

Lionel Scaloni, entrenador del equipo argentino, lo comparó con He-Man, un superhéroe con una fuerza sobrehumana que lo transformaba en el hombre más poderoso del Universo. “No se puede decir mucho del partido que hizo. Al contrario. Y encima, con la gente, que lo lleva en andas... Él se cree He-Man y es impresionante ”, dijo el DT nacido en Pujato (Santa Fe) tras la victoria en el estadio Monumental.

Sin embargo, no todos fueron halagos para el futbolista formado en Belgrano de Córdoba. Scaloni también le envió un tirón de orejas: “Es un central increíble, a veces tiene que ahorrarse algunos desplazamientos: 50 o 60 metros corriendo no está bien. Se cansa y deja al equipo mal parado”, dijo. Y completó: “El partido que hizo es increíble. Prefiero que haga eso a que se deje estar. Hizo un partido completo ”.

El jugador de Tottenham acudió a su perfil en Instagram para agradecerles a los hinchas por el aliento recibido en la noche de Núñez. “Era importante arrancar con el pie derecho hoy. Gran partido Argentina. Este es el camino. Gracias a todos por el cariño”, escribió. Al instante, el posteo se llenó de réplicas de sus propios compañeros en la selección. “Mi central”, le respondió Dibu Martínez junto a un emoji de un fuego. “Sos una locura, hermano”, lo felicitó Lisandro Martínez, rival del Cuti en la Premier League (el ex Newell’s y Ajax juega en Manchester United). Enzo Fernández, por su parte, sentenció: “El mejor central del mundo” . “Pará un poco, animal”, le pidió (en broma) Alexis MacAllister. “Tas loco amigo”, fue la frase que eligió Nahuel Molina. “Vos te volviste loco”, puso Leandro Paredes. Lautaro Martínez apostó por una sola palabra para definirlo: “Animalito”.

Las estadísticas del partido de Romero refrendan los elogios de sus compañeros. No hay apartado en el que el ex Belgrano, Juventus, Atalanta y Genoa no se haya destacado. Ningún otro protagonista lo sobrepasó en entradas (7), en duelos individuales ganados (¡11!), ni en recuperaciones de balón (12). Nadie ganó más pelotas divididas en el aire (4) ni tuvo más precisión en los pases (acertó el 98% de los envíos, 66 de los 67 que intentó). Nunca, en todo el partido, lo gambetearon . Enner Valencia lo intentó varias veces, pero siempre se encontró con la muralla argentina de 25 años. En una de esas jugadas se produjo un altercado entre el capitán ecuatoriano y el defensor de Tottenham. Romero le reprochó que se hubiera tirado al suelo en el área , fingiendo un penal. Valencia se levantó ye estuvieron cara a cara.

El partido consagratorio del Cuti con la camiseta albiceleste se completó con un despeje y varios ataques comandados, como si su trabajo fuera generar fútbol. Y no evitar los avances rivales. Ante Ecuador, el Cuti fue el último defensor y el primer atacante argentino.

“Fue emocionante, son cosas que van a quedar como recuerdo para toda la vida. La verdad que no me lo esperaba”, dijo el defensor sobre la ovación del público. Y añadió, en declaraciones al pie del campo de juego del estadio Monumental: “Uno trata de aprovechar la oportunidad que te da el técnico, la oportunidad que me dieron los compañeros desde el primer día que llegué a la selección, que me recibieron con el cariño que me recibieron. Confian mucho en mí y trato de devolverles la confianza dentro de la cancha a todos ellos . Estoy muy feliz y muy agradecido a toda la gente por la ovación”, completó la figura de la victoria por 1-0 ante Ecuador.

Una de las tantas veces que Cuti Romero le ganó a Enner Valencia durante el partido entre Argentina y Ecuador disputado en el estadio Monumental Instagram

El Cuti elogió al capitán, Lionel Messi, autor del único gol del encuentro: “Por suerte apareció el más grande del mundo y abrió el partido. Leo siempre aparece en los momentos en que quizás se nos complica. Tiene eso que solo tiene él. Estamos felices de tenerlo acá y verlo feliz ”. Y habló también sobre el próximo compromiso, contra Bolivia en el cielo de La Paz: “Para lo que viene, nunca jugué en la altura de Bolivia, pero me dijeron que es muy duro, así que trataremos de hacer el mejor partido”. En la mañana del viernes se conoció que el Cuti terminó el encuentro contra Ecuador con una contractura . Su presencia en el Hernando Siles de La Paz dependerá de su evolución física.

“Tenerlo al Cuti atrás es lo mejor que me puede pasar porque me obliga siempre a salir, quiere estar siempre mano a mano. Me acostumbré a salir sin mirar atrás y eso para un volante es un placer, porque al final mirás lo que tenés adelante y te permite cansarte menos. Hoy está a la altura de ser el mejor central del mundo, es todo mérito de él”, lo llenó de elogios Rodrigo de Paul. El ex Racing, Udinese y Valencia comenzó su carrera como número 10 y con los años se reconvirtió. Le gusta más la faceta ofensiva que desbaratar ataques rivales. Eso se lo deja a Romero. El mejor de todos los argentinos contra Ecuador.

Lo más destacado de Cuti frente a Ecuador

