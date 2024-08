¡De locos! El partido de los 34 penales, cinco match points y un arquero de 40 años que se transformó en héroe

Escuchar

Remko Pasveer anda por los 40 años ya y en noviembre celebrará uno más. Si algo no ha perdido es elasticidad. Los arqueros suelen jugar más tiempo, pero que no necesiten correr como sus compañeros no necesariamente garantiza la vigencia. Siempre jugó en Países Bajos, comenzando su carrera en FC Twente. El primer club relevante que integró fue el PSV Eindhoven (de 2014 a 2017) y en 2021 desembarcó en Ajax, el más popular. Ya tenía una carrera hecha, pero le faltaba eso: jugar en el Ajax.

No ha tenido una trayectoria rica en títulos: 5. Cuatro de ellos con PSV Eindhoven (2 ligas, la denominada Erediviese, y dos Supercopas de Países Bajos). El restante fue con Ajax, la tercera liga de su cosecha, en 2021. Pero es probable que su nombre pase a la historia por lo que hizo hace unas horas, en un encuentro clasificatorio para la Europa League que disputaron su equipo y Panathinaikos, de Grecia.

Una serie a dos partidos. En el primero, como visitante, Ajax había logrado un 1-0 que parecía encaminarlo más cómodamente a la etapa de grupos del segundo certamen más importantes de clubes de Europa. En la revancha, en Amsterdam, la igualdad sin tantos garantizaba la clasificación local, pero el brasileño Teté marcó para Panathinaikos, equipo dirigido por el uruguayo Diego Alonso. Con el global 1-1, fueron al alargue. Y sin poder sacarse ventajas, llegó la hora de los penales. Nadie, pero nadie, imaginó lo que vendría...

Todos los abrazos de los jugadores de Ajax para el arquero Pasveer, que en noviembre cumplirá 41 años OLAF KRAAK - ANP

La cosa no empezó bien para Panathinaikos: Remko Pasveer le atajó el remate al argentino Daniel Mancini (ex Newell’s) con la pierna derecha. A continuación, el conjunto griego acertó sus otros cuatro remates y el Ajax tres de ellos. Brian Brobbey, de Países Bajos, dispuso del primer match-point, pero la tapada del polaco Bartłomiej Drągowski le permitió respirar a los griegos. Comenzaba la tanda de one-to-one. Y ahí, el segundo capítulo. Más increíble aún.

Con el resultado 5-5 luego de la primera conversión, Remko Pasveer agigantó su figura. Primero le atajó el remate a Maksimovic, pero su compañero Traore desaprovechó el segundo match-point al pegarle demasiado alto. Llegó el turno de Ingason, para Panathinaikos, y nuevamente Pasveer desvió el remate. Ya era el tercero que contenía. Y también la tercera chance del Ajax de sellar la victoria. Pero no: Drągowski le atajó el disparo a Baas. Sí, no se convirtieron cuatro remates consecutivos, ninguno lo pudo asegurar.

Curiosamente, luego de esa seguidilla, Panathinaikos marcó siete remate consecutivos al igual que Ajax, aunque los del conjunto de Países Bajos siempre fueron en situación límite: si erraba, quedaba eliminado. Soportaron muy bien la presión sus ejecutores, incluidos, a esa altura, los arqueros. El desenlace estaba igualado 12-12. ¡Ya se habían pateado 30 penales y no había un ganador!

La definición por penales fue un calvario para jugadores e hinchas: no se terminaba nunca OLAF KRAAK - ANP

Fue Mladenovic y otra vez Pasveer desató la euforia de los hinchas. Francesco Farioli, el italiano DT de Ajax, ya estaba tirado en el banco de suplentes. No quería ver más. Cuatro match-point. Otra vez Brian Brobbey en la ejecución. Por el desquite. En medio del dramatismo, era su gran oportunidad. Ahí fue y...arriba del travesaño. ¡No se podía creer! “¿Qué tendré que hacer?”, pensaba con lógica el arquero Pasveer. ¿Qué hizo? Fue y le atajó el disparo a Vihena. ¡Una locura! Cinco penales contenidos y tres más en los que estuvo cerca. Quinto match-point para Ajax. El penal número 34 de la noche. Llevaban ya 24 minutos tirando penales. “¡Basta por favor!”, imploraban algunos en las tribunas, tomándose la cabeza.

La ejecución del danés Anton Gaaei, diestro, fue precisa: tiro cruzado y a celebrar. Se considera la tanda de penales más larga en la historia de la competición de la UEFA, en la que cada equipo tiró hasta 17 veces desde los once metros.

Remko Pasveer reclamó una foto de arquero en los pasillos del estadio y ahora pondrán la suya OLAF KRAAK - ANP

¡Ajax clasificado! Después de 234 minutos, 34 penales y con un arquero de 40 que tuvo su noche de gloria. Curiosamente, hace unos días, Pasveer le había preguntado al entrenador Farioli por qué en los pasillos del estadio del Ajax, donde hay fotos de algunos de los grandes jugadores neerlandeses, no se veía ninguna de un arquero. “Le dije que quizá podíamos poner la suya, pero que tenía que jugar un poco mejor. Ahora tenemos que poner su foto y rápidamente”.

La serie interminable de penales

