De primera división al ascenso: el subibaja del fútbol argentino y qué sucedió con 31 clubes que nunca más pudieron volver a la elite

La Liga Profesional de fútbol cuenta hoy con 28 equipos. Pero además, existen otros 141 clubes que tuvieron, al menos una vez, un paso por la máxima categoría nacional. Es decir, 169 son los conjuntos que, en algún momento de la historia, registran encuentros disputados en la divisional de privilegio, incluyendo el amateurismo.

De acuerdo con un criterio arbitrario, se seleccionaron 31 clubes para hacer una pintura de la situación. Diecisiete de ellos conviven hoy en la Primera Nacional (ex Primera B Nacional), cuatro pelean en la Primera B Metropolitana, tres lo hacen en la Primera C, tres compiten en el Federal A (ex Argentino A), uno aparece en liga correntina, uno disputa la liga rosarina y dos en el Torneo Federal Amateur (ex Argentino B y C). Son historias particulares de clubes que supieron estar luchando en los mismos campeonatos con los grandes, y que ahora pugnan cada semana para ganar prestigio a fuerza de goles y puntos obtenidos.

En el largo listado de nombres de clubes dentro de este repaso, se recuerda que la AFA instrumentó durante un período un sistema de campeonato que les dio mucho más protagonismo a los clubes del interior: entre 1967 y 1985 se llevaron a cabo los campeonatos nacionales y metropolitanos, años en el que instituciones de la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y del interior del país competían entre sí.

A continuación, el listado completo de las 31 instituciones, ordenadas por año del último descenso, que no están en la elite de nuestro país, pero que en el pasado sí tuvieron el honor de pertenecer y formar parte del campeonato regular de primera división y, en cuatro casos, de salir campeón de un torneo o de una copa local.

Chacarita (descendió en 2018)

Animador e invicto de la zona B de la Primera Nacional para retornar, el “Funebrero” sufrió siete descensos en su historia, el segundo club con más cantidad desde 1931 junto a Banfield: 1940, 1956, 1979, 1985/86, 2004, 2010 y 2018. Es uno de los cuatro equipos de este listado campeón de la primera división (Metropolitano 1969).

Uno de esos descensos, el de 1979, fue el más sufrido para todo el pueblo “Tricolor” porque, en 1980, volvió a bajar de categoría. Es decir, pasó de la A a la C sin escalas. Pasó de los días de gloria a fines de los 60, con su único título en la máxima divisional, a lamentarse una década después por una de las peores crisis deportivas del club.

Sin embargo, para alegría de los hinchas de San Martín, comenzó su reconstrucción entre 1981 y 1983: ascendido a Primera B en la campaña inmediatamente siguiente de bajar a la C, la victoria en la final del octogonal final de la B sobre Los Andes significó el retorno casi inmediato a la elite. Un 2-0 como local en River y el 3-3 glorioso en Lomas de Zamora fueron suficientes para volver al lugar de privilegio. Pero ese empate del 27 de diciembre de 1983 estuvo teñido de violencia por la invasión al campo de ambas hinchas y la dura represión policial, que actuó con caballos. Una mancha en medio de la alegría deportiva.

Chacarita

Quilmes (descendió en 2018)

Batallador de la zona B de la Primera Nacional, el “Cervecero” es otro de los campeones de primera del listado (Metropolitano 1978) y ostenta un récord que sobresale: es el club que más veces subió a la A, con 11, y el que más bajó a la Primera Nacional, con 12 entre 1916 y 2018.

Quilmes es uno de los equipos más longevos del fútbol argentino, con 136 años de vida. Gracias a aquella consagración en el año del Mundial en la Argentina, pudo disputar, entre otros torneos, la Copa Libertadores 1979. También la jugó en 2005, un año después de haber dado el presente en la Copa Sudamericana 2004.

Aquella estrella del ‘78 tiene dos particularidades: es una de las pocas que coincidieron con el mismo año que Argentina logró ser campeón del mundo y su competidor directo fue el famoso Boca del “Toto” Lorenzo, multicampeón a fines de los años 70. Algunos nombres de aquel glorioso QAC fueron el “Indio” Gómez, el “Flaco” Milozzi, Jorge Gáspari, Fito Salinas y Luis Andreuchi.

Quilmes FOTOBAIRES/Ignacio Amiconi

Ferro Carril Oeste (descendió en 2000)

El “Verdolaga” no puede volver a primera desde su descenso en 2000, una espera demasiado larga para un club que salió campeón dos veces en la década del ‘80, bajo la guía de un DT inolvidable y un maestro de vida como Carlos Timoteo Griguol. Lo peor es que bajó a la Primera Nacional y enseguida a la B Metropolitana, aunque a continuación regresó a la segunda división. Suma seis descensos de la elite: 1946, 1957, 1962, 1968, 1977 y 2000. Desde aquel fatídico 17/7/2000, solo estuvo cerca dos veces de subir a la máxima división: cayó en las semifinales en 2015, ante Santamarina de Tandil, y en 2021 frente a Quilmes por la misma etapa.

Dentro de un contexto difícil, incluso con una quiebra que se decretó en 2002 por el juez Rodolfo Herrera, un dato es que ocho entrenadores que pasaron por Ferro en una primera instancia, luego lograron subir a la elite con otras instituciones: Rivoira, Trullet, Coleoni, Bianco, Perazzo, Ghiso, José Romero y Mario Gómez.

En los comienzos del siglo XX, el Verdolaga tuvo su primer capitán histórico: Eduardo Luis Deandreis. Descendiente de genoveses, el ex líbero jugó en los primeros años del siglo pasado; con un gol, fue parte del primer ascenso en 1912, de los seis que ostenta el club. La familia adoptó el amor por los colores: su hijo Mario Pedro vistió la camiseta en Primera A entre 1937 y 1939, y su nieto, de igual nombre que el hijo, pasó por las inferiores y es hincha fanático de la institución.

Ferro Carril Oeste LA NACION

Deportivo Español (descendió en 1998)

Actualmente, el club que juega de local en el estadio Nueva España figura en la tabla de la Primera C. Había permanecido 14 años seguidos en la máxima categoría cuando bajó en 1998. Allí arrancó lo peor: descendió rápido hasta la B Metropolitana, clausuraron el club, estuvo de remate, sufrió pérdida de terrenos y llegó a jugar en Primera C. Posee otro descenso (1967) a la actual Primera Nacional. Su mejor campaña fue el subcampeonato en el Clausura 1992, certamen que ganó Newell’s.

No es uno de los clubes fundadores del profesionalismo argentino. Sin embargo, el “Gallego” puede dar fe de haber logrado uno de los ascensos más festejados de los últimos 25 años a la Primera B Nacional. Se dio cuando enfrentó a Ferro en la final de la B Metropolitana 2001/02, a doble partido. Con el 3-1 en la ida, el sueño de subir estaba prácticamente consumado. José Luis Pelanda marcó el rumbo con sus goles. El desquite fue en Caballito y, por ventaja deportiva, el local necesitaba dos goles para ascender, pero solo consiguió un tanto muy temprano y Español aguantó 82 minutos para gritar campeón. Así lo manifestó el delantero, héroe de la serie y del título: “Fue muy emocionante porque fue la única vez que pude salir campeón profesionalmente”.

Deportivo Español

Atlanta (descendió en 1984)

El Bohemio forma parte hoy de la Zona B de la Primera Nacional. Descendió cuatro veces de la elite (1947, 1952, 1979 y 1984). Desde entonces, el campeón de la Copa Suecia 1960 deambuló luego entre la ex Primera B Nacional y Primera B Metropolitana con algunos títulos del ascenso.

Dentro su permanencia en primera, el conjunto de Villa Crespo fue protagonista estelar de un hecho sin precedentes: en un duelo contra un muy pobre Boca en los años 80, el “Xeneize” tuvo que pintar sus números en la espalda porque no tenía un conjunto de camisetas alternativa, ya que no pudo usar la titular debido a que se confundían los colores con los del club de donde surgió el exBoca Alfredo Graciani.

Aquel episodio se dio después de haber salido campeón de punta a punta de la Primera B en 1983, en la cancha de Newell’s, tras igualar 1-1 ante Central Córdoba. Una multitud siguió al equipo hasta la ciudad santafesina, lugar donde se desató un verdadero carnaval de hinchas bohemios que continuó en la ruta hasta Buenos Aires y después, en el estadio León Kolbowski, con el ómnibus del mejor conjunto del año, representado por grandes jugadores, muchos surgidos de las inferiores. El técnico era Juan Carlos “Toto” Lorenzo y su capitán, Jorge Villagra.

Talleres de Remedios de Escalada (descendió en 1938)

El conjunto del Sur de la Provincia de Buenos Aires es el que más tiempo lleva sin pisar primera división de este listado, porque bajó en 1938 sin haber podido regresar por mérito deportivo. Hoy milita en la Primera B Metropolitana; es el único caso como club fundador del profesionalismo que no volvió a primera tras ocho temporadas consecutivas en la elite. Un décimo puesto en 1935 fue su mejor campaña.

A su vez, el club bonaerense es el primero de los clubes fundadores del profesionalismo en haber descendido a la segunda división argentina de la historia. Hecho paradójico, ya que nunca más volvió a la elite, a pesar de que supo ser cuna de cracks que vistieron la camiseta de la selección argentina y le trajo más de un dolor de cabeza a los cinco grandes.

De las infantiles del club de Remedios de Escalada, nombres como Javier Zanetti, Germán Denis, Ángel Bossio, Cristian Santander, Silvio Santander y José Salomón dejaron su huella en el fútbol local e internacional y destacaron el nombre de la institución.

Talleres de Remedios de Escalada

Central Córdoba de Rosario (descendió en 1959)

A fines de los años 50 vivió dos episodios de emociones contrastantes: ascendió en 1957 y le tocó descender, por única oportunidad, en 1959. Hoy figura en la Primera C siendo el único equipo del interior en la divisional. Supo tener al “Trinche” Carlovich entre sus filas en los años 70; un jugador legendario, rebosante de talento, que nunca se animó a dar el salto profesional y asumir mayores desafíos. Con él se lograron dos títulos en la Primera C, previo a jugar en la Primera B en los años 90, además de un par de ascensos: 1982 y 2011/12.

El conjunto santafesino posee dos datos históricos que bien valen la pena recordar: en primer lugar, fue el contrincante del estreno oficial de Boca con camiseta blanca. Además, su ascenso de 1957 confirmó que, al margen de Buenos Aires, Rosario es la ciudad que tuvo a tres equipos al mismo tiempo en la elite nacional antes que ninguna otra provincia en el fútbol argentino.

A raíz de aquel último suceso de oro, en 2017 -60 años después de la gesta futbolística-, se realizó, de forma libre y gratuita, un acto-homenaje en la sede social y estuvieron presentes jugadores y familiares del plantel campeón, además de directivos, socios e hinchas del club.

El listado con los otros 24 clubes:

San Martín de San Juan (descendió en 2019)

El “Santo” sanjuanino descendió en 2019 a la B Nacional por tercera vez en su historia, categoría en la que hoy compite (zona A) para retornar a la elite, a pesar de vencer 2-0 a Talleres de Córdoba aquel 7 de abril. Buscando un posible cuarto ascenso, el elenco de Cuyo ya consiguió tres en su historia (2007, 2011 y 2014) y es el único equipo sanjuanino que venció, al menos, una vez a los cinco conjuntos grandes.

San Martín de Tucumán (descendió en 2019)

También en la zona A de la Primera Nacional como su homónimo de San Juan, el “Santo” tucumano se fue en marzo de 2019 tras ascender en la temporada 2017/18: fue su noveno descenso en toda su historia. El club logró cuatro ascensos a la elite (1989, 1993, 2009 y 2018) y posee misma cantidad de descensos a la Primera Nacional como ascensos a la máxima divisional.

Temperley (descendió en 2018)

El “Gasolero” está en la zona A de la Primera Nacional peleando por volver, tras estar de 2015 a 2018 en lo más alto, misma cantidad de campañas en la segunda categoría desde que bajó (no jugaba en la elite desde hacía 27 años). En su último paso por primera división, siendo el tercer ascenso de su historia, se dio el gusto de jugar en el remodelado estadio Alfredo Beranger.

Temperley

Olimpo (descendió en 2018)

Luchando en la zona A del Federal A por volver a la Primera Nacional, el “Aurinegro” logró cuatro ascensos a la elite (2001, 2007, 2010 y 2013), pero desde su descenso en 2018, bajó a la tercera categoría, en la que tuvo el mejor promedio de puntos contando las cinco ligas principales de AFA en 2022: 73 en 32 partidos.

Olimpo de Bahía Blanca

Atlético Rafaela (descendió en 2017)

La “Crema”, de la zona B en la Primera Nacional, dio paso a un gran hito propio en 2023: en febrero, ante Racing de Córdoba, llegó a los 1000 partidos en la máxima división del ascenso argentino desde 1989 a la fecha. En 2003, subió a primera división, se mantuvo un año y volvió en 2011 hasta 2017 quedándose siempre en la ex PBN desde entonces.

Nueva Chicago (descendió en 2015)

El “Torito” bajó en 2015 tras ascender en 2014 por última vez: descendió en 1983, 2004, 2007 y 2015. Hoy pelea por una plaza nuevamente en la elite. Desde su último descenso, se recuperó el superclásico del ascenso ante All Boys luego de 15 años, a quien enfrentó más de una ocasión.

Crucero del Norte (descendió en 2015)

Con 26 años de vida, el club misionero que lleva el nombre de la empresa de ómnibus subió a primera división en 2014 por una sola temporada: en octubre de 2015, perdió 1-0 ante Boca y confirmó su descenso. Desde entonces, la institución tuvo problemas económicos que lo obligaron a abandonar el Federal A en 2020 y hoy milita en la zona D de esa categoría tratando de volver a la Primera Nacional.

Crucero del Norte

All Boys (descendió en 2014)

Como miembro de la zona A de la Primera Nacional, el “Albo” descendió en 1980 y 2014 de la elite a la segunda categoría: en la última ocasión, Boca lo venció 3-1 de visitante y lo condenó en Floresta. Posee la misma cantidad de ascensos: 1972 y 2010. Y desde entonces, se cruzó con su clásico rival, Nueva Chicago, en 2016, tras 15 años sin enfrentarlo y lo venció 5-2 en la Primera Nacional, lugar que por ahora no abandonó.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy (descendió en 2009)

Perteneciente a la zona B de la Primera Nacional, el “Lobo” jujeño cuenta con dos descensos (2000 y 2009), pero se mantuvo siempre en esa categoría hasta la actualidad. Es el primer representante de su provincia en la PBN de la historia, estuvo 12 torneos en la elite entre 1994 y 2000 (cuarto lugar, su mejor posición, en el Clausura 1998) y entre 2005 y 2009 (salió cuarto del Clausura 2006 también).

Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Tiro Federal (descendió en 2006)

Con una estadía por la elite en 2004/05, el conjunto rosarino nunca más subió a primera división, ya que solamente, en consecuencia, descendió una vez a la Primera Nacional actual. Hoy no pertenece a ninguna de las categorías trascendentales de AFA, pero posee un dato sin igual: único equipo de la Copa Argentina con dos mellizos como goleadores un mismo partido (Alfredo y Fernando Resler en la derrota 2-4 ante Alumni de Villa María en 2014/15).

Huracán de Tres Arroyos (descendió en 2005)

Sin presencia en las categorías mayores del ascenso, el “Globo” tuvo una sola presencia en primera división en 2004/05 con un Clausura 2005 para el olvido: cinco empates y 14 caídas (récord para un equipo de la elite en torneos cortos). Pero en esa etapa pudo estrenar su estadio remodelado Roberto Lorenzo Bottino con visitas de Boca, Racing, San Lorenzo e Independiente. Tras sus días de gloria, el club desapareció del mapa principal del fútbol argentino.

Huracán de Tres Arroyos

Almagro (descendió en 2005)

Histórico miembro de la Primera A, el “Tricolor” de José Ingenieros no sube a la elite hace más de 15 años. Hoy aparece en la zona A de la Primera Nacional. En total cuenta con tres descensos de la máxima categoría: 1938, 2001 y 2005. Es decir, 62 años entre el primer y segundo ascenso. Por su parte, su último duelo fue un 3 a 2 contra Boca como local (3/7/2005), ya en condición de descendido y con sus hinchas que provocaron disturbios contra la barra brava auriazul: el partido terminó en una derrota para ambos clubes, después de que se dictara una sanción de oficio por parte del Tribunal de Disciplina.

Los Andes (descendió en 2001)

Animador de la actual Primera B Metropolitana, el “Mil Rayitas” sufrió tres descensos (1961, 1971 y 2001) desde la elite. En 2022 estuvo por bajar por primera ocasión a Primera C, pero un empate sin goles con San Miguel lo salvó. En general, el club de Lomas de Zamora formó parte dela Primera B Metropolitana y Primera Nacional entre los años 40 y 90.

Gimnasia y Tiro de Salta (descendió en 1998)

Hoy en día, el “Lobo” salteño se ubica en la zona D del Federal A, sufrió dos descensos a Primera Nacional en 1994 y 1998 desde la elite, y solamente pasó cuatro temporadas en la primera división (un par en el Nacional 1979 y 1981 y otro par en los años 90). Por último, es el único equipo de Salta en jugar en la categoría más alta desde que los clubes indirectamente afiliados a AFA se incorporaron al sistema de ascensos y descensos con la creación de la Primera B Nacional en los años 80.

Huracán de Corrientes (descendió en 1997)

El elenco correntino es uno de los pocos del listado que se le perdió el rastro en el fútbol argentino porque, desde que bajó a la Primera Nacional en 1997, descendió de nuevo al extinto Argentino A: fue el único año que estuvo en primera división. Para llegar a esos días de gloria, subió el 1 de junio de 1996 en Córdoba goleando 4-1 a Talleres ante 40 mil personas rivales. Luego de los años dorados, el club no bajó al desaparecido Argentino B de milagro, fue intervenido en una provincia con crisis económica e institucional, sufrió la quiebra en 2005 y no tenía cancha propia.

Mandiyú de Corrientes (descendió en 1995)

Al igual que Huracán, en los años 90, Mandiyú jugó en la elite con Diego Maradona como entrenador, pero con un dato superador: se mantuvo siete años seguidos en la máxima categoría hasta su descenso en 1995 para nunca más volver. Jugaba de local en la cancha del mencionado vecino, estuvo a punto de disputar la Copa Libertadores y el único futbolista que se mantuvo en todo el proceso en cuestión fue Pablo Suárez.

Chaco For Ever (descendió en 1991)

El conjunto chaqueño milita actualmente en la zona B de la Primera Nacional peleando por descender al Federal A. Suma un único descenso en 1990/91 a la Primera B Nacional, jugó en primera división y alcanzó el 17° puesto. Ya en 1998, disputó la PBN y bajó hasta el Argentino B y la liga regional, quebró en 1999 y estuvo intervenido por la justicia hasta 2011, cuando se refundó como club social y deportivo.

Chaco For Ever

Racing de Córdoba (descendió en 1990)

Recién ascendido a la Primera Nacional con Carlos Bossio como entrenador, el elenco cordobés lleva seis ascensos en AFA: el que más subió de la provincia mediterránea. Descendió a la Primera B Nacional en 1989/90 desde la elite y luego fue deambulando entre el Federal A, PBN, liga regional y Argentino B hasta 2021.

Deportivo Armenio (descendió en 1989)

Hoy en la Primera B Metropolitana, el club armenio pugna por subir a la Primera Nacional tras una gran campaña en la PBM como campeón invicto. Sufrió un solo descenso desde la elite en 1988/89 tras dos temporadas (jugó liguilla pre Libertadores por salir en la 13° ubicación), y logró vencer 3-2 a River Plate y 1-0 a Boca Juniors de visitante, respectivamente. Fue el último partido de Hugo Orlando Gatti en su prolífica carrera en el arco de varios clubes.

Deportivo Armenio

Sportivo Italiano (descendió en 1987)

El conjunto tano transita sus días en la Primera C, pero supo jugar en la elite hasta descender en 1986/87 por una temporada tras derrotar por penales a Huracán con el antiguo nombre de Deportivo Italiano el 24 de junio de 1986. Logró su máximo galardón en la cancha de Vélez Sarsfield, mientras Argentina disputaba la Copa del Mundo en México.

Estudiantes de Buenos Aires (descendió en 1978)

El “Pincha” de Caseros combate en la zona B de la Primera Nacional hace tiempo para subir a la A. Fue condenado a descender en 1978 desde la elite, hecho que terminó siendo una película llamada “Matadores del 77″ cuando subieron a la elite tras 42 años, estrenada en abril de 2019. Además, en 1934, sufrió el primer descenso cuando se unieron los certámenes.

San Telmo (descendió en 1976)

El equipo de la Isla Maciel oficia actualmente en la zona A de la Primera Nacional y sucumbió de la elite en 1976 para nunca más volver a codearse entre los grandes. Luego llegó a Primera C, le clausuraron la cancha en 1992, tuvo tres hermanos en primera (Diego, Sergio y Leonardo Minutti), jugó en la Primera B Metropolitana, cumplió 100 años de vida en 2004, disputó la Copa Argentina en 2011, llegó a la final para subir a Primera B Nacional en 2019 y ascendió, por primera vez, a dicha categoría en 2021.

Deportivo Morón (descendió en 1969)

El “Gallo” del Oeste figura en la zona A de la Primera Nacional luchando por no descender a la Primera B Metropolitana, jugó un año en la elite y bajó por reclasificación en 1969. Su ascenso lo logró el 20 de noviembre de 1968 en el empate sin goles contra Unión y, desde ahí, tuvo buenos y malos resultados por las dos mejores categorías del ascenso.

Argentino de Quilmes (descendió en 1939)

Actualmente en la Primera B Metropolitana, el clásico rival del “Cervecero” tuvo sus días de gloria en la elite en los años 30 cuando descendió en 1939 a la segunda división. Subió un año antes a la cima tras vencer a Quilmes en una final. Pero el dato saliente es negativo: en la A, el club del Sur padeció -113 de diferencia de goles, solamente cosechó cuatro puntos y perdió 30 de 34 juegos disputados.

Argentino de Quilmes

Los otros 110 clubes que pasaron por primera división:

· Atlético Santa Rosa (6 partidos)

· Güemes de Santiago del Estero (2 partidos)

· Alianza de Cutral Có (2 partidos)

· Almirante Brown (3 partidos)

· Atlético Uruguay (6 partidos)

· Sportivo Argentina (32 partidos)

· Buenos Aires FC (8 partidos)

· Mariano Moreno de Junín (16 partidos)

· Andino de La Rioja (6 partidos)

· Ferro de General Pico (6 partidos)

· Eureka (4 partidos)

· Independiente de Trelew (13 partidos)

· Gimnasia de Concepción del Uruguay (2 partidos)

· Puerto Comercial (18 partidos)

· Estudiantes de Santiago del Estero (16 partidos)

· Riachuelo (17 partidos)

· Belgrano FC (8 partidos)

· Unión de Chaco (6 partidos)

· Bartolomé Mitre de Posadas (29 partidos)

· Santamarina (9 partidos)

· U. Atlanta-Arg (25 partidos)

· Olivos (17 partidos)

· Argentino de Firmat (8 partidos)

· Ferrocarril Sud (17 partidos)

· Don Orione (14 partidos)

· Floresta (38 partidos)

· Buenos Aires & Rosario Railway (16 partidos)

· Círculo Deportivo de Otamendi (22 partidos)

· United Banks (12 partidos)

· Huracán Las Heras (9 partidos)

· Alvarado (14 partidos)

· Unión de San Vicente, Córdoba (28 partidos)

· Juventud Unida de San Luis (14 partidos)

· Palermo Athletic (24 partidos)

· Atlético Regina (18 partidos)

· Sportivo Patria (18 partidos)

· Sarmiento de Resistencia (14 partidos)

· Ramsar (22 partidos)

· Sportivo Guzmán (14 partidos)

· Huracán de San Rafael (32 partidos)

· Estudiantes de Río Cuarto (21 partidos)

· Honor y Patria (35 partidos)

· Rosario Athletic (10 partidos)

· Huracán de Ingeniero White (28 partidos)

· Old Caledonians (9 partidos)

· Gutenberg (22 partidos)

· Saint Andrews (19 partidos)

· Renato Cesarini (28 partidos)

· Jorge Newbery (34 partidos)

· Juventud Alianza (38 partidos)

· Sportivo Balcarce (17 partidos)

· Comercio (55 partidos)

· Lomas Academy (18 partidos)

· U. Lanús-Talleres (39 partidos)

· San Martín Athletic (48 partidos)

· Deportivo Roca (30 partidos)

· Atlético Concepción (38 partidos)

· Huracán de Comodoro Rivadavia (43 partidos)

· Lanús Athletic (33 partidos)

· Lobos Athletic (29 partidos)

· Loma Negra (28 partidos)

· Guaraní Antonio Franco (54 partidos)

· Barracas Athletic (70 partidos)

· Juventud Antoniana de Salta (79 partidos)

· Acassuso (41 partidos)

· Sportivo Alsina (41 partidos)

· Atlético Ledesma (64 partidos)

· Kimberley de Mar del Plata (77 partidos)

· Sportsman (58 partidos)

· Altos Hornos Zapla (73 partidos)

· Reformer (78 partidos)

· Desamparados (63 partidos)

· Kimberley (70 partidos)

· Flores Athletic (56 partidos)

· Cipoletti (81 partidos)

· Arg. de Temperley (73 partidos)

· Alvear (103 partidos)

· Central Norte (96 partidos)

· Independiente Rivadavia (90 partidos)

· Progresista (105 partidos)

· Universal (102 partidos)

· General San Martín (113 partidos)

· Boca Alumni (107 partidos)

· San Lorenzo de Mar del Plata (154 partidos)

· Columbian (116 partidos)

· Gimnasia de Mendoza (121 partidos)

· San Martín de Mendoza (140 partidos)

· Del Plata (144 partidos)

· Arg. del Sud (216 partidos)

· GEBA (143 partidos)

· Club Palermo (189 partidos)

· Arg. de Banfield (188 partidos)

· Liberal Argentino (213 partidos)

· Dock Sud (144 partidos)

· Lomas Athletic (189 patidos)

· San Fernando (224 partidos)

· Patronato (187 partidos)

· Excursionistas (256 partidos)

· Aldosivi (231 partidos)

· Colegiales (270 partidos)

· Alumni (178 partidos)

· El Porvenir (284 partidos)

· Belgrano Athletic (291 partidos)

· Sportivo Palermo (314 partidos)

· Porteño (437 partidos)

· Defensores de Belgrano (487 partidos)

· Estudiantil Porteño (540 partidos)

· San Isidro (561 partidos)

