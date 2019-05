La goleadora confía en el equipo Fuente: LA NACION - Crédito: Instagram

Fue una locura lo que vivió la selección nacional. Una sufrida locura. Una divertida locura. Una montaña rusa de emociones para quienes lo experimentaron en primera persona. Un subibaja de experiencias que hoy toman otro color, una nueva dimensión. El pasaje a Francia era un sueño. Hoy es una realidad. Fueron duros los pasos para alcanzar este gran presente. Por eso la selección femenina de fútbol se toma el tiempo para disfrutar, aunque para el debut por la Copa del Mundo no falta mucho: será el 10 de junio, frente a Japón, en el parisiense Parque de los Príncipes.

Soledad Jaimes es una de las protagonistas. Juega de punta en blanco. Pausada, pensante. Goza del presente y no deja detalles librado al azar, en el fútbol ni en su vida. Es consciente del camino recorrido, y por eso, a pocos días del Mundial, agradece. Y sigue. Entiende todo lo pasa alrededor porque fue parte, lo sufrió en carne propia, lo sintió en su corazón. Plena, confiada pero a la vez cauta, se entusiasma con la participación en Francia 2019 y con su debut oficial en el seleccionado mayor, a los 30 años. Inundada de placenteras emociones, este viernes viajará a Europa con el resto del equipo.

Jaimes fue una de las últimas jugadoras en incorporarse al plantel mundialista, porque tenía en su agenda la final de la Champions League, de la cual fue campeona. Antes se había coronado en la Liga 1 y la Copa de Francia. Llegó a Lyon en enero y ya festejó. Eso no sorprende: la entrerriana de Nogoyá tiene pasta de campeona. En todo club en que estuvo se consagró, e incluso fue la máxima goleadora en varias temporadas. Lo hizo en Boca (todos los campeonatos de 2004 a 2013), River, Foz de Iguazú, São Pablo (subcampeona), Santos (2017) y Dalian Quanjian (2018). Ninguna futbolista argentina logró tanto.

"Lyon está fuera de lo común. La manera de entrenarse... Al equipo se lo trata a la par que al de hombres. La concentración de las jugadoras... El profesionalismo es increíble. Además, la parte humana. Esas chicas están fuera de lo común. Es maravilloso. Más allá del idioma, ellas siempre intentaban ayudarme. Por suerte nos consagramos y así llego para la Copa del Mundo. Estoy más feliz que nunca", cuenta Jaimes antes de una la charla inspiracional sobre fútbol femenino organizada por Nike.

Ahora tiene frente a ella un mundial de mayores. Luego de doce años, el conjunto nacional vuelve a una cita mundialista, y Jaimes es una de sus abanderadas. Ante las preguntas, sin perder su frescura ni su sonrisa, mira el horizonte, frena, piensa, evalúa y dispara. Como en la cancha. Se transporta a sus comienzos, se afianza en su familia y se potencia en el equipo. Ya cumplió uno de sus sueños, jugar en la selección en su país (lo hizo en el 3-1 amistoso de despedida en San Luis frente a Uruguay). Ahora irá en busca de otro, y en Francia, su nuevo hogar.

-¿Cómo viviste estos días en la selección entre la convocatoria, el reencuentro con tus compañeras y el partido de despedida?

-Fue emocionante jugar en el país. Fue mi primera vez, y en una despedida para la Copa del Mundo. Muy lindo. Estamos todas muy contentas por que se haya jugado ese partido. Es tan difícil que se le dé este espacio a la modalidad... Recién ahora está creciendo, y esto fue otro gran paso. Me voy superfeliz; cumplí un sueño. En cuanto al equipo, estamos adaptándonos lo más rápidamente que podemos. Nos costó entrar en juego, pero estamos entrenándonos duramente para llegar de la mejor manera a la Copa. Nos vamos muy motivadas, con una felicidad, con unas ganas... El sueño comenzó después de ese partido.

-Tenés la posibilidad de recorrer el mundo por el fútbol. ¿En qué punto está el desarrollo del fútbol argentino?

-Desde hace mucho estoy jugando afuera. Realmente los cambios de la AFA para con nosotras después de la Copa América fueron notorios y positivos, pero es inmensa la diferencia que tenemos con Brasil. Ni hablar China, Francia... Estamos lejos, pero somos conscientes de cómo se abrió el trato en la selección. La estructura está mejorando; de a poco todo está mejorando. Tenemos nuestro propio vestuario, algo que nunca había pasado. Es una alegría inmensa, que me pone muy contenta por mis compañeras que van siempre al predio. Tampoco había pasado nunca tener muchos amistosos preparatorios [hubo tres en Asia y tres en Estados Unidos], o los había acá, en la región. Se contó con una muy buena preparación y eso habla de que se está cambiando.

-¿Cómo imaginas la participación del seleccionado en el Mundial?

-Sabemos que todos los equipos que van son potencias y que nosotras recién estamos comenzando. El torneo argentino recién empieza a hacerse profesional... No va a ser nada fácil. Pero estamos trabajando para achicar esa inmensa diferencia. No puedo decir cómo nos va a ir, no soy una persona que dice quiero "eso", sino que me gusta trabajar día por día... A nadie le gusta perder y tenemos nuestros objetivos, pero sabemos con qué vamos a encontrarnos y estamos entrenándonos duramente para llegar lo mejor posible.

Campeona de la Champions League este año, es la imagen de una marca deportiva. Crédito: Gentileza Nike

-Este será tu primer Mundial en el equipo mayor. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo se maneja la ansiedad?

-Por suerte jugué uno en el sub 20. Es un sueño realizado estar en el plantel. Desde hacía muchos años la Argentina no estaba en este tipo de eventos y estamos superfelices por haberlo logrado. No soy ansiosa. Agradezco estar y espero darle al equipo lo mejor que tengo y llegar lo más lejos posible.

-¿En cuál de todas las ligas en las que jugaste te sentiste más cómoda y cómo se potenció tu juego?

-En Brasil, porque fui goleadora en las tres temporadas que jugué, gané la Bola de Plata (algo que no había ganado ninguna extranjera) y salí premiada como la mejor delantera de Brasil. Fueron unos años maravillosos en mi carrera, y creo que cada liga me marcó para potenciar mi juego y estar hoy convocada. También en China tuve una linda experiencia: salimos campeonas, fui goleadora... Ahora, en Lyon, también. De todas me llevo algo lindo y muchos aprendizajes. Es imposible no llevarse estas cosas positivas porque uno está haciendo lo que realmente le gusta. Pero el club que más me marcó fue Santos. Por el cariño de la gente, por todo lo que viví tanto individualmente como con el equipo, fue una experiencia maravillosa.