Arranca la Liga Profesional: así se jugarán las primeras cuatro fechas del torneo

Las autoridades de la Liga Profesional de Fútbol dieron a conocer el calendario de las primeras cuatro fechas de la Liga Argentina, que comenzará este viernes 10 de mayo con tres partidos: Sarmiento vs. Instituto, Argentinos vs. Rosario Central y Newell’s vs. Platense.

Para el sábado están previstos cuatro encuentros: Huracán – Defensa vs. Justicia, Godoy Cruz vs. Barracas Central, Independiente vs. Talleres y River, el campeón vigente de la competencia, vs. Central Córdoba.

El domingo será el debut de San Lorenzo (visitará a Riestra), Estudiantes (jugará en Victoria ante Tigre), Racing (viajará a Córdoba para jugar con Belgrano, Lanús (recibe a Independiente Rivadavia) y Boca (visita a Atlético Tucumán).

La fecha 1 se cerrará el lunes con los cruces entre Gimnasia y Vélez, y Unión vs. Banfield. Cabe aclarar que este certamen se interrumpirá tras la fecha 5° inclusive, debido a la disputa de la Copa América, que comenzará el jueves 20 de junio.

El calendario completo de las primeras cuatro fechas:

Fecha 1

Viernes 10 de mayo:

19.00 Sarmiento – Instituto

21.15 Argentinos – Rosario Central

21.15 Newell’s – Platense

Sábado 11 de mayo:

14.30 Huracán – Defensa y Justicia

15.30 Godoy Cruz – Barracas Central

17.30 Independiente – Talleres

19.45 River – Central Córdoba

Domingo 12 de mayo

15.30 Deportivo Riestra – San Lorenzo

15.30 Tigre – Estudiantes

17.45 Belgrano – Racing

17.45 Lanús – Independiente Rivadavia

20.15 Atlético Tucumán – Boca

Lunes 13 de mayo

19.00 Gimnasia – Vélez

21.00 Unión – Banfield

Fecha 2

Viernes 17 de mayo

20.00 Barracas Central – Sarmiento

Sábado 18 de mayo

15.30 Independiente Rivadavia – Godoy Cruz

17.45 Defensa y Justicia – Gimnasia

17.45 Talleres – Atlético Tucumán

20.00 River – Belgrano

Domingo 19 de mayo

15.30 Platense – Independiente

17.45 Instituto – Unión

17.45 Banfield – Huracán

20.00 Central Córdoba – Boca

Lunes 20 de mayo

19.00 San Lorenzo – Lanús

19.00 Estudiantes – Deportivo Riestra

21.15 Racing – Argentinos

21.15 Rosario Central – Tigre

Martes 21 de mayo

20.00 Vélez – Newell’s

Fecha 3

Viernes 24 de mayo

15.30 Deportivo Riestra – Rosario Central

19.00 Tigre – Racing

21.15 Belgrano – Central Córdoba

21.15 Lanús – Estudiantes

Sábado 25 de mayo

15.00 Argentinos – River

17.30 Godoy Cruz – San Lorenzo

17.30 Newell’s – Defensa y Justicia

20.00 Boca – Talleres

Domingo 26 de mayo

15.30 Huracán – Instituto

17.30 Sarmiento – Independiente Rivadavia

17.45 Gimnasia – Banfield

20.00 Independiente – Vélez

Lunes 27 de mayo

19.00 Unión – Barracas Central

21.00 Atlético Tucumán – Platense

Fecha 4

Sábado 1° de junio

18.00 Racing – Deportivo Riestra

20.15 Vélez – Atlético Tucumán

20.15 Belgrano – Argentinos

Domingo 2 de junio

14.30 Platense – Boca

18.00 Rosario Central – Lanús

18.00 Central Córdoba – Talleres

20.30 Instituto – Gimnasia20.30 River – Tigre

Lunes 3 de junio

19.00 Barracas Central – Huracán

19.00 San Lorenzo – Sarmiento

21.15 Estudiantes – Godoy Cruz

21.15 Defensa y Justicia – Independiente

Martes 4 de junio

20.00 Banfield – Newell’s

20.00 Independiente Rivadavia – Unión

