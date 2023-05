Demichelis habló de los cambios que hizo antes de la debacle de River en Brasil: “Me hago cargo”

escuchar

El director técnico de River Plate, Martín Demichelis, hizo una dura autocrítica por los cambios que realizó durante la goleada de Fluminense al conjunto millonario en su cuarto partido por Copa Libertadores. Asimismo, el entrenador del equipo de Núñez puntualizó en algunos errores del equipo en general.

Durante la conferencia de prensa tras la derrota por 5 a 1, el exentrenador de la segunda división del Bayern Múnich explicó por qué quitó a Emanuel Mammana y no a González Pirez, que ya tenía amarilla y más tarde se iría expulsado. “Me hago cargo de los cambios. A veces salen y otras no. No era plata o mierda”, aseveró.

Y profundizó: “Quite a un marcador central para jugar con tres. Me decido por Emanuel porque lo esperamos hasta la entrada en calor para ver si podía jugar. Leandro comanda la defensa, es inteligente y aun así le sacaron la doble amarilla. Me hago cargo de los cambios, los hice yo. Fue ahí que se descompensó todo”.

El director técnico de River Plate, Martín Demichelis, durante el partido del conjunto millonario ante Fluminense por Copa Libertadores Bruna Prado - AP

Con respecto al juego de River, señaló: “Hubo desatenciones importantes que no deberíamos haber cometido. Saltamos a la presión cuando deberíamos haber estado un poquito más acomodados”. Y cerró: “Cinco goles es muchísimo en la Copa Libertadores así como lo fueron los tres que nos hicieron en Bolivia”.

Una vez concluyó con las observaciones constructivas al desempeño del equipo, que tuvieron ingerencia en el resultado, Demichelis rescató tanto el primer tiempo del millonario tanto como los primeros minutos del complemento: “Creo que hicimos un grandísimo primer tiempo ante un equipo que está en estado de gracia”.

Incluso confesó que tanto él como el plantel tuvieron “la sensación en el entretiempo de que, quedándonos dentro del partido, lo íbamos a poder ganar”. Y en esa línea, prosiguió: “Arrancamos muy bien el segundo tiempo. Y justo nos hicieron el segundo gol cuando mejor estábamos jugando”.

Para el entrenador, la salida de González Pírez marcó un antes y un después: “Con la expulsión de Leandro, se nos hizo mucho más difícil poder equipararle a este grandísimo equipo. Entre tantos foules que el árbitro -Esteban Ostojich- pudo haber cobrado bien o mal, le tocó a Leandro una segunda amarilla y cayó todo” .

“Estando en desventaja con el resultado y teniendo un jugador menos es que empiezan a aparecer espacios que ellos aprovecharon”, completó.

Respecto de la constante presión que ejerció el conjunto de Núñez a pesar de la diferencia en el marcador, el director técnico razonó: “Si yo venía a especular acá, seguro perdía. Me vi los últimos 15 partidos de Fluminense. Y si venís a defenderte, perdés. No te queda otra. Es la única opción”.

Concluido su análisis sobre la derrota en Estadio Maracaná, Demichelis se centró en el superclásico que River disputará ante Boca Juniors el próximo 7 de mayo. “Hay que dar vuelta la página lo más rápido posible. Eso duele. Pero hay que asumir con valor todo lo mal que se hizo”, remarcó. Y finalizó: “Nos vamos a levantar enseguida desde lo anímico para llegar bien al domingo. En el Monumental, a Boca le vamos a hacer sentir la localía”.

