Mauro Ortiz recibió la pelota a la altura de la medialuna, la controló, remató de derecha y estableció el 1 a 0 a favor de Riestra ante Vélez a los 23 minutos del primer tiempo. El grito de gol sonó fuerte en todo el barrio de Villa Soldati. Los abrazos entre sus hinchas no eran los mismos de siempre, tenían mucha más pasión y emoción debajo de los rayos de sol que brillaban en la ciudad de Buenos Aires. Quizá se trate de una historieta más para este club que nació allá por el año 1931 y a quien la dictadura lo despojó de su lugar original. Sin embargo, fue mucho más: el equipo que ascendió a primera el pasado 3 de diciembre y que militó en todas las categorías del fútbol argentino, anotó su primer gol en la historia en la Primera División.

“Riestra es familia”, le cuenta a LA NACION un hincha con la camiseta de color negra con la publicidad de una bebida energizante, famosa por ser propiedad de Víctor Stinfale, el abogado que arribó al Deportivo Riestra en el año 2013, con el equipo en la Primera D, la cuarta categoría del fútbol argentino. A partir de allí, el club comenzó a crecer. “En la primera reunión de comisión directiva nos dijo que en 10 años no ponía en primera. Lo mirábamos y pensábamos que estaba loco”, cuenta un simpatizante, que tuvo la dicha de jugar en el primer equipo y hasta lograr un ascenso.

Santiago, hincha desde que nació, muestra el tatuaje que inmortaliza una fecha histórica: el día que Riestra selló su pasaje a primera división Gonzalo Colini

Y si hay algo en lo que coinciden todos los fanáticos del Malevo es que tener al empresario adentro de la institución es algo positivo: “Yo digo que es una locura linda. Acá no teníamos nada, había un caballo. Incluso se hacían fiestas para recaudar fondos. Gracias a él ahora tenemos todo esto”. Hoy en día, la imagen es completamente diferente. Más tribunas y un palco VIP con una DJ que le da ambiente nocturno. La AFA habilitó a Riestra a jugar en su estadio, a pesar de no alcanzar con los requisitos reglamentarios y los motivos los explicó un integrante del Gobierno de la Ciudad.

Los últimos años e incluso hace pocos días atrás, el club fue apuntado por la opinión pública por los polémicos fallos arbitrales a su favor. Pero sus hinchas no se sienten cómodos con esa figura: “Lo dicen desde que estamos en la B, ya lo vemos como algo normal. El fútbol es 11 contra 11, pero siempre que pasa algo con nosotros, nos van a saltar a la yugular”.

Juan Pablo y María, listos para ver a su equipo Gonzalo Colini

Fernanda tiene 39 años, es hincha del club y lo sigue desde siempre. “Salimos de muy abajo. Teníamos una cancha de tierra, no había tribunas, no había nada. A medida que fuimos ascendiendo mejoró todo un montón”, cuenta al principio. Luego reveló: “Antes había un caballo y también se hacían fiestas de la comunidad boliviana, se alquilaba el predio para recaudar fondos y hacer obras”. Sobre esto, Manuel, socio del club hace muchos años, agrega: “Acá en Fernández de la Cruz y Varela se juntan las comunidades bolivianas y las vírgenes porque representan al barrio, hay muchos festejos de la gente que es devota y les prestaban el predio para eso en una época, todo con el fin de recaudar. El club era social, de gente mayor que jugaba a las cartas en la sede que está en las calles Del Bañado y Avenida Riestra, se formó de abajo y de a poco fue creciendo”.

Sobre la historia del club, todos coinciden. “Nosotros somos un club chico, que siempre estuvo en divisiones menores. Yo me crié a la vuelta de la sede del club, jugué en las inferiores y también durante seis años en primera, en la D, y tuve la suerte de lograr un ascenso a la la C”, le cuenta a LA NACION Fernando Renú, que tiene mucho más para agregar.

El sector VIP de la platea, con música electrónica, bebidas energizantes y plantas artificiales Gonzalo Colini

Deportivo Riestra tuvo un momento triste en los años de la última dictadura militar. Durante la intendencia de Osvaldo Cacciatore, el estadio estaba en Avenida Lacarra y Avenida Riestra, muy cerca del reducto de su clásico, el Deportivo Sacachispas. Pero por un plan de Código de Planificación Urbana, en 1977, el estado expropió el terreno y sacó al club de su lugar de origen para construir la autopista AU7 Occidental, que desde 2002 lleva el nombre de Héctor J. Campora. Finalmente, este trazado se construyó muchos años después y ni siquiera pasa por donde estaba el viejo estadio, sino por al lado. Sin embargo, Renú destaca: “Gracias a la gestión que hicieron varios socios y dirigentes, en 1992 llegó la nueva casa”. Ubicado dentro del parque Almirante Brown, en una zona de terrenos subdivididos en los que hay muchos predios deportivos, se encuentra la actual cancha, a tan sólo 15 cuadras de la anterior, en la esquina de la calle Ana María Janer y Avenida Varela. Pequeña y humilde, tiene como vecino al inmenso Nuevo Gasómetro de San Lorenzo.

Tras muchos años deambulando entre la C, la D e incluso la desafiliación, fue en 2013 que apareció en Deportivo Riestra la imagen de Víctor Stinfale. El reconocido abogado fue quien tomó las riendas del club, que a partir de entonces, no dejó de crecer. “Los dos únicos requisitos que se le pidieron para que empiece a trabajar fue que no le cambie el nombre ni los colores al club. En la primera reunión de Comisión Directiva dijo que en diez años nos ponía en Primera. Todos lo miraban como diciendo que estaba loco, y no cumplió, porque llegamos a primera en once″, recuerda Renú con una sonrisa.

Una DJ anima con música electrónica antes del partido, en el entretiempo y luego de finalizado el encuentro Gonzalo Colini

Todos piensan igual sobre el arribo del empresario y abogado. “Es una locura linda, es positivo, nos dio muchas cosas como predio, de no tener nada a tener todo esto, con la cancha de baby fútbol techada y la cancha auxiliar. Estamos muy contentos con su llegada”, cuenta Fernanda junto a su hijo Santiago, de 17 años, a quienes también los acompaña el pequeño Thiago. Manuel también opina sobre Stinfale: “Le dio una impronta espectacular al club, esto tiene su proceso, me gusta que esté, aparte es quien colocó a Riestra en el lugar que ni soñábamos”.

El estadio Guillermo Laza fue creciendo muchísimo desde principios de los 90 hasta este 2024. “Cómo se dio fue una locura, acá no había nada, estaba todo descampado”, cuentan Juan Pablo y María. Pero de la mano de Stinfale pasó a tener una platea en uno de los costados. Debajo de la misma, vestuarios de primer nivel para recibir a equipos de primera división. También, dos tribunas pequeñas detrás de cada arco. Y sobre el otro lateral se construyó un coqueto palco VIP que alberga periodistas, allegados de los equipos visitantes e invitados VIP. Todo adornado con plantas artificiales en las paredes y con heladeras que contienen latas de la famosa bebida energizante, sponsor principal del club, cuyo logo puede observarse en cada rincón del estadio. Como corolario excéntrico, una cabina en la que una DJ, en vivo, le pone un ambiente festivo con música electrónica a todo volumen y a pocos metros del campo de juego.

Manuel, orgulloso socio de Riestra Gonzalo Colini

Vale destacar que el estadio no cuenta con los requisitos suficientes para ser habilitado para que se jueguen partidos de Primera División. Sin embargo, el ingeniero Marcelo Mujica, perteneciente a la AGC (agencia gubernamental de control de la Ciudad de Buenos Aires), explica por qué la AFA dio el visto bueno para que el equipo recién ascendido pudiera utilizar su escenario: “Es un estadio con instalaciones precarias y provisorias, por ahora, que no supera los 3000 lugares, pero la AFA le permite al club que vaya logrando experiencia y recaudando para tener incrementos en su infraestructura y poder acercarse a los reglamentos que establecen”, expresó.

La pequeña platea del estadio Guillermo Laza Gonzalo Colini

Uno de los temas en los que más se le puso foco a Deportivo Riestra durante los últimos años y también de los últimos días fueron los arbitrajes: “Siempre que pasa algo con Riestra nos saltan a la yugular”, sostiene Juan Pablo. Muchos de los que conocen las entrañas del ascenso apuntan al equipo que es manejado por Víctor Stinfale como uno de los más beneficiados del fútbol argentino. “Es ingrato”, se queja Fernando Renú. “Lo que se teje puertas para adentro nadie lo va a saber”. Además, profundiza: “El fútbol argentino está en duda desde siempre: es ‘la mafia de este’ o ‘la mafia de aquel’”. También hizo hincapié en la situación por la que atravesó el equipo en el duelo por la Copa Argentina ante Comunicaciones, que terminó en escándalo por un penal polémico en el último minuto: “El árbitro se expuso inútilmente, en el primer tiempo no nos cobró un penal que era, después al final del partido dio un penal que no era”. Por otra parte, Fernanda y Santiago aseguran: “Lo vemos como algo normal porque lo dicen desde que estábamos en la B”.

Mientras tanto, a pesar de haber gritado el primer gol en primera división en toda su historia, Vélez pudo revertir el partido y la victoria en el fútbol grande para Riestra todavía se hace desear. Disputadas cinco fechas, el Malevo sólo rescató un punto ante Instituto en la primera fecha de la Copa de la Liga y hasta sufrió un cambio de entrenador. Cristian Fabbiani reemplazó a Matías Módolo, el DT que logó el ascenso. Más allá de todo, en su primera experiencia en el fútbol grande de la Argentina, la frase de uno de los plateístas refleja el sentir de todos los simpatizantes de Riestra: “Somos un club humilde que viene de la D y tratamos de aprovechar al máximo todo esto que estamos viviendo”.