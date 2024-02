escuchar

Deportivo Riestra vuelve a estar en el ojo de la tormenta: después de un fallo escandaloso por el cobro de un penal sobre la hora, se impuso por 1 a 0 a Comunicaciones, de la Primera B, y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina. El partido se jugó en el Estadio Alfredo Beranger, de Temperley y las escenas finales exhibieron al DT Arnaldo Sialle y los jugadores del Cartero furiosos y con fuertes reclamos hacia el árbitro Joaquín Gil, que terminó custodiado por efectivos policiales.

“Me habían dicho que este árbitro era peligroso y hoy lo comprobé. Estoy con mi hijo de 8 años llorando. Este tipo (por Gil) no puede dirigir más. Que se compre un campo con la que le deben haber dado. Es una vergüenza. El señor Beligoy que se haga cargo del desastre que hizo”, sentenció en declaraciones a radio La Red el presidente de Comunicaciones, Ezequiel Segura. La referencia fue para Federico Beligoy, secretario General de la Asociación Argentina de Árbitros y Director Nacional de Arbitraje en Argentina. El dirigente del club de Agronomía siguió con fuertes declaraciones: “Los dirigentes del ascenso me dijeron que este árbitro era un sicario. No se puede designar a este árbitro para este partido”.

La jugada de la polémica arrancó en el noveno minuto de descuento, con un largo lateral al área de Comunicaciones; llegó un cabezazo de un futbolista de Riestra y el balón cayó para Gonzalo Bravo, que se tiró ante la marca de Cipriano Treppo. “¿La jugada del penal? Yo sentí el contacto en el área. La peinaron, me quedó y me chocan de atrás. No se si fue intencional o casual, sentí el contacto”, declararía luego Bravo. Después, Nicolás Benegas se hizo cargo del penal y acertó, pero quedó toda la sensación de que no hubo falta en favor del club que hace pocos meses ascendió por primera vez en la historia a la división máxima del fútbol argentino.

Ahora, el conjunto dirigido por Matías Módolo deberá enfrentarse al ganador de Newell´s y Midland por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Antes del escándalo, hubo una etapa inicial que fue pareja, con control de la pelota por parte de Deportivo Riestra, que afrontó este encuentro con varios jugadores que habitualmente son suplentes en medio de la seguidilla de partidos por la Copa de la Liga, y fue el más peligroso de los de los dos equipos.

Sobre la hora del primer tiempo, Riestra estuvo a punto de abrir el marcador luego de una buena jugada, con un pase en profundidad de Jonathan Herrera para Gonzalo Bravo, que definió por encima del arquero Juan Pablo Lungarzo, pero cuando el balón estaba a punto de ingresar, fue despejado sobre la línea por Diego Joaquín Zalazar, con una acrobática “chilena”.

El árbitro Gil, en el centro de las miradas por una polémica decisión X @Copa_Argentina

La segunda etapa no varió demasiado y Riestra siguió con el control del juego, pero sin peligro para el arco defendido por Juan Pablo Lugarzo. Los de Agronomía esperaron replegados, tratando de salir de contraataque, sobre todo después de la expulsión de Lucas Vallejo, a los 27 minutos, por doble amonestación.

De todos modos, el “Cartero” estuvo a punto de anotar luego de un contraataque que encabezó Sergio Sosa, que a la entrada del área definió con todo el arco a disposición sin demasiada convicción, y su flojo remate quedó en las manos del arquero Juan Ignacio Dobboletta.

El cotejo terminaba con la impotencia de Riestra y el conformismo de Comunicaciones que apostaba a definir la serie desde los penales. Pero en el noveno minuto de descuento, luego de un centro, Cipriano Treppo y Gonzalo Bravo se rozaron en el área grande, el atacante del “Malevo” se desplomó en el piso, y el árbitro Joaquín Gil sancionó un penal que solamente vio él. Tras varios minutos de tumultos y reclamos de los jugadores de “Comu” y del DT Arnaldo Sialle, Nicolás Benegas se hizo cargo del disparo y con un remate potente al palo izquierdo de Juan Pablo Lugarzo, engañó al arquero que eligió el otro sector.

Cristian Fabbiani es nuevo entrenador de Deportivo Riestra.



Agradecemos a Matías Modolo por su trabajo, y por el histórico ascenso logrado.



13 partidos dirigidos.

7PG / 3PE / 2PP

13GF / 5GC



Grandísimo entrenador y mejor persona, no es un adiós, es un hasta luego. 🫡 pic.twitter.com/C1TkiMBp99 — Deportivo Riestra (@prensariestra) February 7, 2024

Tras el encuentro, el club Riestra anunció el desembarco de Cristian ‘Ogro’ Fabbiani como nuevo entrenador, en reemplazo de Matías Modolo, que había llevado al ‘Malevo’ a la máxima categoría del fútbol argentino.

“Cristian Fabbiani es nuevo entrenador de Deportivo Riestra. Agradecemos a Matías Modolo por su trabajo, y por el histórico ascenso logrado”, comunicó Riestra en su cuenta de la red X. Fabbiani, de 40 años, afrontará su segundo ciclo en este club, tras su paso en 2022 por la Primera Nacional. Entonces, sobre un total de 30 partidos, logró 11 victorias, 11 empates y sufrió 8 derrotas.

El exatacante de Lanús, Newell’s y River comenzó su carrera como DT en Fénix (2021-2022) y continuó en Riestra y Deportivo Merlo (2023). El ‘Ogro’, que estuvo presente en el controvertido triunfo del ‘Malevo’ por Copa Argentina, debutará el próximo domingo ante River, por la cuarta fecha de la zona A de la Copa de la Liga.

LA NACION