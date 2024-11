Después del desplante, Marcelo fue despedido de Fluminense, escribió un mensaje y ya hay sospechas de su futuro

Siguen las repercusiones por el desplante de Marcelo con Mano Menezes. El defensor iba a entrar en el cierre de un partido de Fluminense y discutió con el entrenador, que inmediatamente lo mandó otra vez al banco de suplentes. Un día después, fue despedido por el club carioca. Ahora, el defensor publicó su descargo y ya hay sospechas de cuál será su futuro. Al mismo tiempo, se conocieron detalles inéditos de su pelea con el entrenador. Todo un combo explosivo, justamente a un año de la final de la Copa Libertadores, en la que el lateral izquierdo fue una de las figuras, en el triunfo sobre Boca por 2 a 1.

Fluminense y Marcelo rescindieron este sábado el contrato, dos meses antes de que expirara y un día después de que el defensor se peleara con el técnico a la vista de todos. El club brasileño confirmó en un comunicado que se tomó la decisión “de mutuo acuerdo”.

“La institución y el vínculo emotivo entre el Fluminense y Marcelo continúa”, aseguró el club. El año pasado, Marcelo ganó el campeonato estatal de Río de Janeiro y la Copa Libertadores con Fluminense, que fue el equipo de su infancia antes de unirse al Real Madrid al final de 2006, cuando tenía apenas 18 años. Se consagró cinco veces en la Champions League y otras seis en la liga doméstica con el gigante de España.

Menezes iba a utilizar a Marcelo, de 36 años, como suplente en los últimos minutos del enfrentamiento ante Gremio, en el Brasileirao, pero el jugador pareció estar cuestionando las indicaciones del técnico, que cambió de parecer y pidió que entrara el delantero John Kennedy. Fluminense estaba arriba 2-1 en ese momento, pero Gremio anotó de penal poco antes del silbatazo final para empatar en el Maracaná.

Marcelo contra Merentiel, en la finalísima de un año atrás Aníbal Greco

“Iba a poner a Marcelo en ese momento, pero oí algo que no me gustó y cambié de opinión. Puse a John Kennedy de extremo, es un jugador fuerte que te da salida. Siempre hemos tenido una salida. No creo que el equipo tuviera problemas por su llegada. No es fácil entrar en ese momento del partido. No iba a entrar para solucionar ningún problema, entraba para mantener lo que teníamos. Y faltaban dos o tres minutos”, aclaró. Fluminense marcha 13° en la liga brasileña con 37 puntos en 32 encuentros, y todavía no está salvado por completo del descenso.

Después de todo tipo de especulaciones sobre el verdadero motivo de la pelea, el futbolista rompió el silencio en las redes sociales: “La verdad, como el sol, siempre saldrá”.

El mensaje de Marcelo

“He experimentado grandes momentos en este club. Hace casi dos años, decidí regresar, motivado por la conexión emocional con el equipo. Participé en momentos inolvidables, como ganar la primera Copa Libertadores en la historia del club. Mi nombre será inmortalizado en el estadio retirado Marcelo Vieira, lugar donde entrenan todos los días nuestros niños de Xerém.

“Quiero dar las gracias a mi esposa y mis hijos por estar siempre a mi lado y por todo el sacrificio que han hecho por mí.

Estoy orgulloso de lo que he logrado y agradezco a todos los que hicieron este momento único, especialmente al presidente, al personal y a mis compañeros de equipo. Agradezco también al club tricolor por su apoyo. Siempre llevaré a Fluminense en mi corazón.

“La verdad como el sol siempre saldrá”.

NOTA OFICIAL



O Fluminense FC e Marcelo Vieira comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes.



Formado nas categorias de base, Marcelo retornou ao Fluminense em 2023, tendo participado da conquista dos títulos do Campeonato Carioca 2023, dos inéditos… pic.twitter.com/vVR1TtnzXX — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 2, 2024

El defensor, de 36 años, tiene varias alternativas locales a futuro. Y hasta opciones de regresar a Europa, aunque se estima que se quedaría en su país, para finalizar su carrera. En Brasil aseguran que Santos, Corinthians, Bahía y Gremio lo tienen en carpeta para 2025.

Según medios locales, el conflicto con el entrenador y con algunas situaciones diarias en el club arrancaron meses atrás. Según se supo, Marcelo mantenía relaciones difíciles tanto con algunos de sus compañeros de equipo como con el personal de Fluminense, y solía generar un ambiente de fricciones internas que la comisión directiva intentó manejar sin soluciones confiables.

Marcelo contra Julián Álvarez, en el Manchester City-Fluminense, en el Mundial de Clubes 2023 - - AFP

Fuentes cercanas a la popular entidad indicaron que la actitud de Marcelo -en especial su particular mirada sobre el entrenamiento físico, que transmitía a los jugadores jóvenes como un tema secundario si contaban con el talento suficiente- no era bien tomado por la dirigencia ni por el cuerpo técnico. No sólo el de la actualidad: aparentemente, con Fernando Diniz (hoy en Cruzeiro) también mantuvo una serie de contratiempos.

Se supo, además, que el jugador mantenía estas confrontaciones de manera encubierta, haciendo que su manejo fuera un reto constante para los entrenadores. Además, fue señalado por su falta de compromiso, en diversos aspectos, más allá del campo de juego.

