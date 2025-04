Liga de España: dos jugadores de Valladolid casi terminan a las trompadas en el banco de suplentes

La goleada recibida por Valladolid en su estadio frente a Getafe por 4 a 0, en el duelo correspondiente a la fecha 30ª de la Liga de España significó tocar fondo. No sólo porque el equipo va último y está casi descendido, sino también por una imagen que dejaron dos futbolistas en el banco de suplentes. Una discusión terminó con un jugador queriéndole pegar a un compañero; otro tuvo que intervenir y todo se calmó.

Transcurrían aproximadamente 20 minutos de la segunda etapa cuando, desde la transmisión oficial del duelo entre Valladolid y Getafe, mostraron una situación de tensión que sucedió en el banco de suplentes del equipo local. Las cámaras del medio DAZN mostraban cómo Juanmi Latasa, que salió reemplazado a los 15 del segundo tiempo, se lamentaba por el desarrollo del partido: “Es una mierda horrible... ¿No ves que así no hacemos nada?. Esto es una mierda”, expresó.

Luego, se lo observa a Luis Pérez, quien no tuvo minutos en el partido, responderle algo a Latasa. Este último no se quedó callado y le habló: “Tu callate Luis, anda... Que estás para hablar, máquina”, luego se tapó la boca y le dijo algo más.

Allí fue cuando Pérez reaccionó de mala manera, se paró e le arrojó una trompada a su compañero, que estaba sentado sin preocuparse. Mientras tanto, en el medio de la disputa se encontraba el defensor Eray Cömert, que también había sido reemplazado junto a Latasa. El suizo frenó a Pérez abrazándolo y tranquilizándolo. Luego, se lo vio charlando con otros compañeros en el banco, pero finalmente se lo observó yéndose al vestuario.

¡¡¡INCREÍBLE SITUACIÓN EN VALLADOLID!!! Luis Pérez se enojó con Latasa y le comenzó a PEGAR en el banco de suplente.



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/R5ZHzLMmCH — SportsCenter (@SC_ESPN) April 6, 2025

El final del partido fue con goleada de Getafe por 4 a 0, pero en la primera parte el conjunto visitante ya goleaba por 3 a 0, con los goles marcados por Mauro Arambarri y Ramón Terrats en dos oportunidades. Domingos Duarte anotó el cuarto a 10 del final. Con este resultado, los pucelanos marchan últimos en la tabla, con una campaña muy mala. Suman 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y 22 derrotas. Además, están a 14 puntos de Alavés, el último equipo que se está salvando de perder la categoría y al campeonato le restan ocho jornadas. De este modo, el descenso a Segunda es inminente.

Tras el partido, Álvaro Rubio, entrenador de Valladolid, se refirió a lo sucedido, pero desconociendo el motivo: “Son momentos difíciles de llevar. No tengo la información para hablar de lo que ha pasado, sí te digo que me enteraré e intentaremos solucionarlo puertas hacia adentro, que es como tenemos que solucionarlo. Pero, evidentemente, no es la mejor imagen que podemos dar”.

Por último, expresó que entiende el momento: “Son situaciones muy complicadas cuando hay mucha tensión entre jugadores, son dos jugadores que son amigos, no sé qué habrá pasado, pero muchas veces lo pagas con el jugador que más cerca tienes. Más allá de que no puede pasar eso, entiendo que hay momentos en los que puede suceder, más con el partido que tuvimos porque queríamos hacer todo lo contrario y dejar una buena sensación aquí en casa, delante de nuestra gente, y fue completamente al revés”. Es otra imagen negativa para un club que es propiedad del brasileño Ronaldo Nazario, y que cuenta los días para firmar el descenso.

El club blanquivioleta emitió luego un comunicado en el que anunció una penalidad para ambos futbolistas y expresa: “El Real Valladolid quiere mostrar su enérgica condena al incidente acontecido hoy en el banquillo entre los jugadores Luis Pérez y Juan Miguel Latasa en el transcurso del partido ante el Getafe CF. Lamentamos profundamente la imagen ofrecida por nuestros jugadores. La frustración a la que nos aboca a todos la situación deportiva debe ser convertida en más compromiso, mejor actitud y mayor rendimiento, nunca en división y enfrentamiento. Por eso, en defensa de la imagen del Club y del respeto hacia el resto de compañeros y, especialmente, de nuestros aficionados, el Real Valladolid procederá a la aplicación del Reglamento General de Régimen Disciplinario con ambos jugadores”.

LA NACION

Temas Liga de España