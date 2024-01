escuchar

Ángel Di María se retirará de la selección argentina después de la Copa América de Estados Unidos. No habrá “Last Dance” de Fideo en los Juegos Olímpicos, en caso de que la Sub 23 que dirige Javier Mascherano se clasifique en Venezuela a la cita de París (Francia). “ La Copa América es lo último . Es el momento perfecto para decirle adiós a esta camiseta”, contó en TyC Sports el campeón del mundo en Qatar 2022, que tiene contrato hasta mediados de año con Benfica, de Portugal.

“ No veo posible ir a los Juegos Olímpicos. Creo que ya está, tomé la decisión de que termine en la Copa América. Creo que me he ganado el poder decir: ‘hasta acá'”, continuó Di María. “Decidí eso también porque tuve muchos años de sufrimiento con las lesiones y cuando no me salían las cosas”, amplió Fideo, quien seguramente sea convocado para la doble fecha FIFA de marzo, en China y ante Nigeria y Costa de Marfil.

Ángel Di María, en un partido con la camsieta argentina LUIS ROBAYO - AFP

El futbolista de 35 años recordó lo que fue su carrera con la camiseta albiceleste: “Fueron momentos durísimos y a partir de la Copa América que se ganó (2021), fue todo diferente. Alegría, felicidad y disfrutar al 100 por ciento, creo que lo merecía. Por eso quiero seguir un poco más. Estoy agradecido a todos los técnicos que tuve, que me han llevado y bancado”, recordó Di María. Y añadió, sobre la decisión, que ya se sabía antes del partido contra Brasil en el Maracaná por las eliminatorias sudamericanas: “Lo sabe más de uno, por eso contra Brasil me levantaron adelante de la gente. Porque se dieron cuenta que esta vez ya lo había dicho de verdad. Es el momento indicado y perfecto para decirle adiós a esta camiseta”, contó. Ese partido -victoria por 1-0 con gol de Nicolás Otamendi- quedará en la historia como el último de Angelito con la camiseta argentina en una clasificación mundialista.

Di María se refirió a las razones que lo llevaron a terminar su etapa en la selección nacional. “Es obvio que me va a doler, pero vienen muchos chicos atrás. Me pasó cuando empecé, que había gente grande que seguía y yo por momentos no lo veía bien. Está bien que somos campeones del mundo, pero es momento de dar un paso al costado y que venga la generación que viene . Hay una linda generación que puede seguir por el mismo camino”, aseguró Fideo en la misma entrevista con TyC Sports.

Di María no ahorró elogios para los más jóvenes, quienes están llamados a relevarlo a él, a Lionel Messi, o al propio Otamendi. “Creo que hay una generación que ilusiona, que demuestra que quiere seguir logrando cosas. Lo veo, por eso mi paso al costado también. Hay una generación que viene con mucha hambre y que hacen las cosas bien en Europa. Igual tengo mis dudas que no puedan seguir logrando objetivos importantes. Se ve en la cara de cada uno de los chicos, en los amistosos o lo que sea: quieren ganar ”.

Di María descartó estar en los Juegos Olímpicos #Paris2024 en caso que Argentina clasifique: "No, tomé la decisión que termine en la Copa América, creo que es lo último. Decidí ese torneo porque tuve muchos años de sufrimiento en la Selección y a partir de la Copa América que se… pic.twitter.com/m8C5cVDEm9 — TyC Sports (@TyCSports) January 30, 2024

Su futuro en Rosario Central

Si bien su regreso al club que lo vio nacer todavía no se cristalizó, algunos indicios ya hablan de una potencial llegada al Gigante de Arroyito para la segunda mitad del año. Uno de ellos es el cambio de camiseta de Maximiliano Lovera: fue campeón de la Copa de la Liga Profesional 2023 con la número 11 y para esta temporada eligió la 7. La 11, entonces no tiene dueño. Por ahora, porque todo indica que el ídolo utilizará ese número en su regreso al club que lo vio nacer y que le permitió debutar en primera en 2005.

“ Estoy tranquilo. Quería venir un año a Benfica y a partir de ahí ver lo que pasaba . Vi que la 11 no la tiene nadie, porque me llegan comentarios de mis amigos, pero estoy tranquilo, viendo qué es lo que pasa”, dijo Di María en la larga entrevista con TyC Sports. Y agregó, sin ocultar su buen diálogo con la actual comisión directiva que encabeza Gonzalo Belloso (ex delantero del club): “Me molesta que digan que están arreglando el estadio, que están haciendo cosas para mí, para que el club esté en perfectas condiciones. Jamás pedí nada, tengo muy buena relación con Gonzalo (Belloso), vivo hablando con él, pero jamás le pedí nada de nada. Se están haciendo estas cosas porque quieren que el club realmente sea lo que es Central para el mundo. Mi cabeza está tranquila y si se tiene que dar, se dará. Pero yo no pedí nada para volver y lo que está haciendo la dirigencia de Central ahora es para aplaudir ”.

Ángel Di María, con la camiseta de Rosario Central

Además, Fideo se refirió a la posibilidad concreta de volver a disputar la Copa Libertadores, torneo para el que Central está clasificado. “La verdad que me gustaría volver a jugar una Libertadores con Central. La jugué una vez cuando tenía 17 años, era muy chico y no pude vivirla tanto. Pasó muy rápido mi paso por Central. Sería un sueño poder ganarla, algo muy lindo. Es un sueño ganar un título con Central y me gustaría cumplirlo. Pero ganar la Libertadores ya no es ni un sueño, sería más que eso, algo histórico y el mejor broche final que podría tener mi carrera”, postuló Di María.

Y también se refirió a su vigencia en Europa, donde edificó una trayectoria imponente con pasos por Real Madrid, PSG, Manchester United, Juventus y dos etapas en Benfica. “Me pone muy feliz estar de esta manera y siempre lo dije: cuando quiera volver a Central me gustaría hacerlo de la mejor manera, sintiéndome bien y creo que sigo así. Volver para retirarme o pensar que en un año me retiro es un pensamiento de mediocre, de voy por ir, y no me gusta. La Libertadores es más que un sueño y pelearía a muerte para poder lograrla . Cuando me toque volver voy a estar al 100%”, prometió Di María.

LA NACION