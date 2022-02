Dibu Martínez: la atajada contra Borja y otro duelo caliente con los colombianos

La pica entre Dibu Martínez y los colombianos no se termina. Lo que muchos esperaban, ocurrió: y los duelos dialécticos que tuvo durante la última Copa América tuvieron continuidad en la noche cordobesa.

Casi sobre el final de la primera etapa y luego de una gran jugada colectiva de Colombia, Luis Díaz habilitó a Miguel Borja. El delantero quedó mano a mano con Martínez, pero el arquero argentino pudo taparle el mano a mano. En el intento de Borja por ir a buscar la pelota de nuevo, le pisó la mano al guardameta argentino.

Una vez terminada la jugada peligrosa, el argentino no se quedó callado y arremetió contra el delantero: “¡Hijo de mil p... me pisó!”, fue la primera reacción del arquero argentino. Luego, cuando pudo tener contacto visual, se llevó su dedo índice hacia su ojo y volvió a advertirle “Ey. La c... de tu madre. ¡Me pisaste, ¿eh?!” Al parecer, la bronca entre colombianos y argentinos tras el duelo de semifinales de la última Copa América todavía no se cerró y en la jugada quedó demostrado.

Atajada de Dibu Martínez

Borja fue uno de los ejecutantes de penales en aquel partido de la Copa América en la que la Argentina se consagró campeón. El delantero convirtió ese penal (él y Cuadrado fueron los únicos que pudieron convertirle en aquella definición tras el empate 1 a 1).

Dibu también intentó distraer e intimidar a Borja con sus provocaciones desde el arco: “Mirá que te como”, le advirtió como al resto de sus compañeros. El atacante, que se desempeña en Junior, de Barranquilla, tras convertir el tanto, se lo gritó en la cara. Dibu Martínez, aquella vez, atajó los penales de Davinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona.

El día que comenzó la pica entre Diby Martínez y Colombia

"Mirá que te como hermano", el penal que Dibu Martinez le atajó a Mina

El gol de Lautaro Martínez

Luego de mucha búsqueda en la ofensiva, Argentina pudo abrir el marcador. En el duelo en el que Argentina recibe a Colombia por la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas, Lautaro Martínez anotó el 1 a 0 parcial para el equipo de Scaloni. Control perfecto en el área y definición precisa del atacante de Inter de Italia. co dedicatoria especial para la hija.

Cuando se jugaban 29 minutos de la primera etapa, el seleccionado argentino pudo conquistar el primer tanto del partido luego de ser el protagonista en lo que iba de partido. El centro de Marcos Acuña fue desde la izquierda. La pelota pasó por encima de varias cabezas, pero le quedó a Lautaro Martínez que controló de manera estupenda con la zurda y con la misma pierna la acomodó contra un palo.

Gol de Lautaro Martínez

Salto sobre los carteles, festejo contra la tribuna y dedicatoria especial: “Te extraño hija, te amo”, gritó contra la cámara el autor del tanto. Con su conquista, Lautaro alcanzó el gol número 19 con la camiseta de argentina. Además, es el máximo goleador de la era Scaloni incluso por encima de Lionel Messi que con el actual entrenador tiene 15 tantos.

