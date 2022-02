Argentina-Colombia, en vivo

19.45 Dybala, suplente: la sorpresa y los seis cambios de Scaloni

Al final, Lionel Scaloni introducirá seis cambios en la formación titular del equipo argentino en relación al partido con Chile. Ingresan Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Marcos Acuña, Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez y Lucas Ocampos. Podrían haber sido siete, pero el entrenador optó por mantener entre los titulares a Alejandro “Papu” Gómez y, de esta manera, el cordobés Paulo Dybala comenzará en el banco de suplentes. El equipo argentino, entonces, formará con: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso, Alejandro Gómez; Lucas Ocampos, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

19.38 Colombia, confirmada

Reinaldo Rueda, entrenador colombiano, confirmó la alineación titular del conjunto cafetero. Entre los 11 que arrancarán el partido ante la Argentina hay cuatro futbolistas que militaron en el fútbol argentino: Camilo Vargas (Argentinos Juniors), James Rodríguez (Banfield), Wilmar Barrios (Boca) y Miguel Borja (Olimpo de Bahía Blanca).

🚨 ¡TITULAR!



Formación de nuestra Selección Colombia para enfrentar a 🇦🇷



¡JUNTOS LO LOGRAMOS!#YoMeMonto#JuntosLoLogramos🇨🇴 pic.twitter.com/f5dW6YlxT2 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) February 1, 2022

19.30 El equipo argentino ya está en el Kempes

El plantel argentino, que tendrá a Lionel Scaloni en el banco de suplentes, ya recuperado de coronavirus, llegó al estadio donde se disputará el partido ante Colombia y se encuentra en zona de vestuarios. Las tribunas, mientras tanto, se tiñen de celeste y blanco a una hora del comienzo del encuentro. El “dale campeón”, en relación al título conquistado en Brasil, resuena en todo el coliseo cordobés.

🏆 #Eliminatorias La Selección @Argentina ya se encuentra en el estadio Mario Alberto Kempes.



Desde las 20.30, 🇦🇷 vs. 🇨🇴 pic.twitter.com/HsqB5E0NuQ — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) February 1, 2022

19 El probable equipo de Argentina, sin Paulo Dybala

A falta de confirmación oficial, todo indica que Paulo Dybala comenzará el partido desde el banco de suplentes. La otra novedad es que Alejandro “Papu” Gómez se recuperó de sus molestias físicas y estaría entre los titulares para jugar con Colombia. Así, Lionel Scaloni pararía el siguiente equipo: Emiliano Martinez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Alejandro “Papu” Gómez, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lucas Ocampos.

18.49 El fervor de los hinchas argentinos en el hotel y en el estadio

El equipo argentino, campeón de América, genera en los hinchas un fervor que hacía años no se veía. Por eso las inmediaciones del Hotel Quórum, en la zona del aeropuerto cordobés, ya luce con un vallado que contiene a los simpatizantes ávidos por ver a los futbolistas argentinos. En minutos, el plantel emprenderá el viaje con destino al estadio Mario Alberto Kempes, sede del partido. Allí se encontrarán con otro grupo de fanáticos, que ya le aportan el color celeste y blanco al coliseo deportivo.

El publico comienza a ingresar al Estadio Kempes previo al inicio del partido entre Argentina y Colombia. Twitter

18.45 Así está la tabla de posiciones de las eliminatorias en tiempo real

La jornada del martes promete ser decisiva para los siete equipos que se disputan los dos lugares y medio para el mundial de Qatar (el quinto en la tabla de posiciones accederá a un repechaje). El primer partido en arrancar es el que disputan en La Paz la selección boliviana y Chile. Acá está la tabla en tiempo real.

18.40 Cómo ver online el partido

El encuentro en el que el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni buscará extender su invicto a 29 partidos también se puede ver en plataformas online como Flow o DirecTVGO (requieren ser clientes del cableoperador o sistema satelital) y en TyC Sports Play.

18.20 No habrá estadio lleno en el Kempes

Debido a las restricciones impuestas por la FIFA tras los cánticos discriminatorios en San Juan, contra Brasil, el coliseo cordobés no lucirá colmado. Además, la AFA tuvo que pagar una multa económica y se expone a jugar sin público si es que los hinchas reinciden en su actitud. Por eso, en las horas previas al choque con los colombianos tanto Lionel Scaloni (entrenador) como Nicolás Tagliafico intentaron concientizar a los simpatizantes para que la situación ante Brasil no se repita y no haya más castigos.

#SomosTodosHermanos



Este martes alentemos a @Argentina sin cantos discriminatorios, racistas y xenófobos para nuestros rivales.



Aprovechemos el espectáculo sin ofensas. Disfrutemos juntos de la verdadera fiesta del fútbol ⚽️🎉 pic.twitter.com/aCZ58fdTtk — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) January 30, 2022

18.02 Será el quinto enfrentamiento con Colombia en la era Scaloni

El equipo cafetero es una de las selecciones que más veces se ha enfrentado a la Argentina desde que Lionel Scaloni tomó el mando del seleccionado. El equipo albiceleste, flamante campeón de América, nunca le pudo ganar. El primer encuentro fue un amistoso en 2018 disputado en Nueva York (Estados Unidos), luego el conjunto colombiano se impuso por 2-0 en la Copa América de Brasil 2019 (goles de Roger Martínez y Duván Zapata). Más tarde hubo un empate 2-2 por eliminatorias en Barranquilla y el 1-1 de las semifinales de la Copa América 2021 que se definió por penales tras una actuación consagratoria de Emiliano Martínez.

17.45 El recuerdo de Dybala para el hombre que lo llevó a Italia

El cordobés Paulo Dybala recordó en las redes sociales a Maurizio Zamparini, fallecido en Italia a los 80 años. Fue el presidente del Palermo que invirtió en los pases de los argentinos Javier Pastore y el propio Dybala. Por el equipo de la camiseta rosa también pasaron ilustres como el italiano Luca Toni o el uruguayo Edinson Cavani. “Fuiste el primero en creer en mí. Arribé a Italia cuando era un jovencito y junto a tu familia me recibiste como si fuera mi casa”, escribió Dybala en su perfil de Instagram.

17.30 Bienvenidos a la cobertura del partido

Bienvenidos a la cobertura del minuto a minuto del partido entre la Argentina y Colombia, por las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Soy Alejandro Casar González y los voy a acompañar con toda la información de la previa del encuentro, las jugadas principales y todo lo que ocurra tras los 90 minutos.