escuchar

Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de Aston Villa en la Premier League inglesa y de la selección argentina, se refirió a su eventual participación en los Juegos Olímpicos, que este año se realizarán en París y a los que la Albiceleste está clasificada tras el segundo puesto conseguido en Venezuela. “Miré la final (del Preolímpico), me gustó el equipo. Si hay algo que me falta en la Selección es ganar los Juegos Olímpicos ”, dijo el campeón del mundo en Qatar 2022 durante una entrevista con DSports. Sin ánimo de postularse para la competencia -pueden inscribirse tres mayores de 23 años en la lista de buena fe-, Dibu aclaró: “Los jóvenes siempre necesitan la chance y si a nosotros nos va bien en la Copa América y la ganamos, hay que dejarles lugar a los chicos. No un recambio, pero sí en los Juegos Olímpicos. Ellos se clasificaron y si están en un buen momento, no hay por qué cambiar ”.

El futbolista marplatense, asentado en el arco de Aston Villa y en el máximo torneo del fútbol inglés, aprovechó para elogiar a Leandro Brey, arquero de la Sub 23 que atajó en el Preolímpico. Formado en Los Andes y actual jugador de Boca, Brey fue fundamental en el partido decisivo ante Brasil para mantener el arco argentino invicto: “Es muy difícil seguir a los jóvenes por los horarios. Pero hoy en día el nivel está muy bien, la vara está cada vez más alta. Con los arqueros no tenemos problemas”, sentenció Martínez, formado en Independiente y que tuvo que pasar por el ascenso profundo de Inglaterra antes de tener una oportunidad en Arsenal, el equipo que lo fichó en 2010.

“SI HAY ALGO QUE ME FALTA CON LA SELECCIÓN ES GANAR LOS JJ.OO.”🥇🇦🇷



🧤 Dibu Martínez se refirió a la posibilidad de ir a París 2024.



🎙 @askomartin en #PuedePasar, con la conducción de @gustavokuffner pic.twitter.com/juvGjWoRMB — DSports (@DSports) February 14, 2024

La clasificación a los Juegos Olímpicos abrió una pequeña hendija para que Ángel Di María estire su participación en la selección. Lionel Messi podría incluso acompañarlo como capitán en la capital francesa: los galos ya anticipan lo que podría ser un partido contra el equipo local, que podría contar con Kylian Mbappé. El tercer lugar para un jugador mayor de 23 años todavía es una incógnita. Ante la pregunta sobre si podría ser él, Dibu respondió con evasivas y una sonrisa: “No, no”.

Claro que antes de la cita olímpica en la capital francesa la selección campeona del mundo tiene otro objetivo en su calendario: la Copa América que se disputará desde mediados de junio en Estados Unidos. Y en la que el conjunto albiceleste intentará revalidar el título conseguido en el estadio Maracaná en 2021. “La Copa América es mi meta. Es una edición diferente, se juega en Estados Unidos y va a ser un mini Mundial. Pero después, que pase lo que tenga que pasar”, vaticinó Martínez.

"LA CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS ES UN MINI MUNDIAL" 🤯🏆



▶️ Dibu Martínez y la importancia del próximo certamen continental.



🎙 @askomartin en #PuedePasar, con la conducción de @gustavokuffner pic.twitter.com/LTOaaAfwlo — DSports (@DSports) February 14, 2024

En la entrevista con DSports el ex arquero de Independiente habló de sus motivaciones. Recordó que sigue entrenándose con sus mismos profes de siempre. “Me sigo poniendo objetivos. Quiero llegar a jugar casi 100 partidos en la selección, tener la mayor cantidad de vallas invictas en la historia de la selección, jugar la Champions League con el Aston Villa después de... no sé, 35 años. Son objetivos muy difíciles, pero que yo pienso que los puedo lograr. Soy un enfermo en lograr esos objetivos, y estoy con mis compañeros, y nos quedan 14 finales con el Villa, lo podemos lograr. Son seis victorias más... Soy muy de empujar a la gente ”, contó.

Además, Martínez se refirió a sus colegas. “El nivel está muy parejo. No hay uno que sobresalga, como el Messi del arco. Es diferente, depende del equipo. Hoy en día es más por lo que ganás que por cómo atajás. Pero hay muchísimos arqueros. Y yo siempre digo eso, no hay un arquero que mire y diga: ‘Yo quiero ser como ese’. Soy yo contra yo. Todos los años. Yo me quiero superar año a año en cómo atajo. Y creo que post Mundial atajé mejor que el año del Mundial. Así que me voy mejorando a mí mismo”, apuntó el arquero de Aston Villa, que marcha quinto en la Premier League. Y agregó: “El espejo no miente. Si yo lo estoy haciendo mejor que el año pasado es que voy bien”.

“EL NIVEL DE LOS ARGENTINOS ESTÁ MUY BIEN” 🇦🇷👏



🧤 Dibu Martínez expresó el potencial que tienen los arqueros en Argentina.



🎙 @askomartin en #PuedePasar, con la conducción de @GustavoKuffner pic.twitter.com/IoVbcET77F — DSports (@DSports) February 14, 2024

Dibu también evocó lo que fue la consagración en Lusail, que le permitió a la Argentina conseguir su tercera Copa del Mundo a expensas de Francia. “Lo bueno es que nunca más voy a sentir la presión que sentí en ese Mundial como futbolista profesional. Lo malo es que a veces, vayas donde vayas, la gente te reconoce, en cualquier lugar del mundo. También es algo lindo, pero yo jugué 62 partidos al año siguiente del Mundial. Y estoy peleando para entrar con Aston Villa a la Champions, pensando en ganar la Copa América. Viví el Mundial a mi manera, lo podría haber disfrutado más, sí. Pero me pongo focos y objetivos a corto plazo. Es como que dejé el Mundial de lado”.

Dibu Martínez en acción durante el último partido oficial de la selección: el 1-0 ante Brasil en el Maracaná por las eliminatorias sudamericanas Silvia Izquierdo - AP

El arquero, uno de los referentes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022, se refirió a la continuidad de Lionel Scaloni al frente del equipo, y sus declaraciones luego de vencer 1-0 a Brasil en el estadio Maracaná por las eliminatorias. El DT habló de “energía” y de “pensar” lo que quería hacer a partir de ese momento. Corría noviembre del año pasado. Dibu opinó: “Son decisiones. Él ganó todo como entrenador, nos dio todo. Y si él decide dar un paso al costado lo vamos a entender. Es un ser humano y extraña a su familia también. La Selección te exige muchísimo. Tenés que estar con todas las energías para liderar un grupo de ganadores. Es muy difícil. Como entrenador no podíamos haber logrado nada sin él . Dolería muchísimo perder a nuestro capitán del barco. Pero creo que va a seguir. Tapia es un buen presidente y lo va a convencer y vamos a ganar la Copa América y se va a quedar”.

LA NACION