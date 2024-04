Dibu Martínez: la reacción de la TV francesa al desenlace que tuvo como protagonista al arquero argentino

Escuchar

Dibu Martínez, versus los franceses. Un nuevo capítulo se escribió este jueves de esa rivalidad que lleva poco más de dos años y que parece crecer cada vez que se encuentran ambas partes. La victoria de Aston Villa por penales, como visitante frente a Lille, que le otorgó el pasaje a las semifinales de la Conference League, dejó para la memoria una definición emocionante que tuvo al arquero argentino como protagonista. Y para la óptica de los franceses, como el villano perfecto.

El marplatense, que había sido señalado por L’Equipe como “el enemigo número 1 de Francia” a partir de sus gestos y actitudes en la final del Mundial Qatar 2022, volvió a hacer de las suyas en el desenlace del encuentro ante Lille. Tras contenerle el primer penal a Nabil Bentaleb, el guardameta se dio vuelta y realizó el gesto de silencio de cara a los aficionados locales, que estallaron de furia. Ello obligó al árbitro, Ivan Kruzliak, a mostrarle la tarjeta amarilla. Luego, Dibu atajó el penal que le dio el triunfo a Aston Villa -a Benjamin André- y lo celebró con su ya clásico bailecito.

El bailecito con el que Dibu Martínez celebró la clasificación a semifinales de la Conference League. Foto:@VarskySports

Las reacciones no se hicieron esperar. Desde el lado francés, se consumaba una nueva afrenta de su villano favorito. Y para colmo, se viralizó el relato de la televisión francesa, visiblemente consternada por cómo se dio la definición. En el momento en que Dibu se tira hacia su izquierda y desvía el remate del capitán de Lille, el relator no se contiene: “Se terminó. Se terminó. Oh, es terrible”, comienza su alocución. “Es terrible volver a ver esa escena”, se sincera el hombre del micrófono, durante el meneo de Martínez. “Ese baile de Emiliano Martínez... Es horrible. Terrible y monumental para Lille”.

"ES TERRIBLE VOLVER A VER ESTA ESCENA..."



El relato francés que se volvió viral, luego de que Dibu Martínez se volviese nuevamente una pesadilla. Esta vez, en la #UECL.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/1fJ6YqT2dD — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 19, 2024

Las críticas de L’Equipe

“Les notes de Lille - Aston Villa : André a tout tenté, Martinez les a écoeurés”, fue el título de la nota de apertura del medio francés en su segmento para abonados. Allí se destacaba que “André (el capitán y que remató el último penal) lo dio todo, Martínez les dio asco”.

Y al abordar concretamente las acciones de Dibu, no se focalizaron en las actitudes en la tanda de penales, sino más genéricamente. Sobre el Aston Villa, L’Equipe señaló: “Pero su defensa, con dos centrales experimentados, Konsa (6) y Pau Torres (6), siguió aguantando y con constantes ganas de ganar tiempo, al igual que su portero, Emiliano Martínez (8), prevenido, que tardó demasiado”.

Como remate, además de asignarle los 8 puntos de calificación por su tarea, el diario destacó: “En la tanda de penales, el arquero campeón del mundo, un especialista, estuvo monstruoso al hacer dos paradas a Bentaleb y André y asquear al equipo de Lille”.

LA NACION