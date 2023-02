Dibu Martínez y un final increíble en la derrota de Aston Villa ante Arsenal: un gol en contra de cabeza y otro que vio desde la mitad de la cancha

escuchar

En el inicio de la fecha 24 de la Premier League, en el estadio Villa Park, Aston Villa, con Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía desde el comienzo, perdió por 4-2 como local con el puntero Arsenal. El equipo de los argentinos estuvo dos veces arriba en el marcador, pero el visitante lo dio vuelta, con el arquero argentino involucrado en los dos últimos goles, en el tiempo de descuento. El primero de ellos fue en contra y de cabeza, ante el infortunio de un rebote en el travesaño tras un remate desde fuera del área; y el otro se gestó cuando el campeón mundial había dejado el arco vacío al ir a buscar el gol del empate en un tiro de esquina: vino el contraataque y Dibu solo pudo mirar desde la mitad de la cancha cómo Gabriel Martinelli corría con la pelota hasta adentro de su propia valla...

Aston Villa se puso en ventaja a los 5 minutos del primer tiempo en un contragolpe, ante el quite y la rápida salida de Matty Cash. Ollie Watkins recibió su pase largo a espaldas del francés William Saliba, lo encaró y apostó a su pierna menos hábil para sacar un zurdazo cruzado. Fue inatajable para Aaron Ramsdale, con el actor norteamericano Tom Hanks comenzando a disfrutar de un show de goles en uno de los palcos.

A los 16 de esa misma etapa llegó el empate, en los pies de Bukayo Saka, que remató fuerte y arriba, lejos del alcance de Martínez. En una jugada que parecía diluirse por algunos rebotes, llegó un centro que fue despejado por Tyrone Mings, pero la pelota quedó adentro del área: el número 7 la empalmó con furia y no perdonó. Fue el 1-1.

El local recuperó la diferencia con un golazo a los 31, en una gran acción colectiva que salió de los pies de Dibu y tuvo como protagonista al marplatense Emiliano Buendía, sin tocar la pelota. Cuando Alexandre Moreno buscó el área, el argentino que lleva la 10 se abrió de piernas y la dejó correr para que la recibiera Philippe Coutinho, que la controló y definió de derecha. El brasileño había participado del armado y llegó de frente al arco por el centro. Un golazo que ponía adelante a Aston Villa en el marcador.

En el segundo tiempo, Arsenal fue acorralando a Aston Villa y gestó el 2-2 a los 16′, con un notable remate desde el borde del área de Oleksandr Zinchenko. Después de varios intentos con mala resolución o tiros bloqueados por la defensa, el lateral recibió en soledad cuando todos esperaban que el noruego Martin Odegaard lanzara el córner buscando algún cabezazo. El ucraniano dejó correr el balón para acomodarse y sacó un latigazo que se coló junto al palo izquerdo de Dibu, que se estiró pero no pudo despejar.

Asediado, sin encontrar la pelota y jugando en su propio campo sin respiro, Aston Villa buscó entre los suplentes algunas respuestas. Salió Buendía a los 22′. No cambió mucho. Diez minutos más tarde, Odegaard quedó de frente al arco, en soledad y adentro del área, y quiso definir junto a un palo, cuando Dibu no tenía posibilidades de llegar, pero conectó mal y el remate salió desviado. Fue una chance clarísima, con casi todo el arco a su disposición. No lo podía creer el noruego y respiraba profundo el marplatense. Sería sólo temporal el alivio...

Emiliano "Dibu" Martínez recibió cuatro goles en Aston Villa-Arsenal, por la Premier League y le anotaron 11 en los últimos tres encuentros. Agencia AFP - AFP

Tras ello, en medio de los avances del visitante, Aston Villa tuvo su oportunidad. El jamaiquino León Bailey, que había ingresado por Buendia, se animó por derecha en una corrida y sacó un disparo al ingresar al área que Ramsdale llegó a rozar con la punta de los dedos antes de que la pelota se estrellara contra el travesaño.

Al final, a Martínez le pasó de todo. Primero, se ganó una tarjeta amarilla por demorar en un saque de arco. Luego, se llevó un golpe al salir a cortar un centro. En el cuarto minuto de descuento, el arquero terminó anotando en contra cuando un rebote en el travesaño, tras un disparo de media distancia de Jorginho, le dio en la cabeza y se metió en su propio arco para el 3-2.

Y había tiempo para otra más: Dibu, ansioso por tener revancha contra el equipo en el que se formó desde que llegó a Inglaterra con 17 años, fue a buscar el cabezazo en el córner en la última jugada, pero el rápido despeje de la defensa dejó a Gabriel Martinelli corriendo hacia un arco sin protección para sentenciar el duelo con el 4-2. El brasileño la empujó al gol adentro del área después de comenzar a festejar, levantando sus manos, ya antes del sereno pase a la red.

Para Aston Villa fue otro golpe duro. Significó la tercera derrota consecutiva y la segunda seguida como local por 4-2, tras caer frente a Leicester City hace dos semanas. En medio de ambas, la visita a Manchester City terminó en una caída por 3-1, con lo que recibió 11 goles en los tres últimos encuentros de la Premier.

Emiliano Martínez, de rodillas en el pasto, tras recibir uno de los goles de Arsenal, el segundo, tras un fuerte remate del ucraniano Oleksandr Zinchenko. ap - AP

Para Martínez, los números desde su regreso al club tras ser campeón del mundo con el seleccionado argentino en Qatar 2022 no son alentadores. Apenas una vez pudo mantener la valla invicta en seis partidos. Sus rivales concretaron 80 remates, de los cuales 31 fueron al arco y le anotaron 13 veces. En tanto, registra 17 atajadas. Y un gol en contra, claro, justo ante su ex equipo.

