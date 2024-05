Toni Kroos anunció su retiro del fútbol después de la Eurocopa

Escuchar

Toni Kroos, mediocampista multicampeón con Real Madrid e integrante de la selección de Alemania, anunció que dejará el club español cuando finalice la presente temporada y que se retirará del fútbol profesional una vez que concluya la Eurocopa.

El futbolista, de 34 años y dueño de una dinámica que lo llevó a destacarse en cada uno de los equipos donde jugó, se despedirá de los hinchas en el Santiago Bernabeu este sábado, cuando desde las 16 (hora de la Argentina), Real Madrid dispute ante Betis su último partido de La Liga, que lo proclamó campeón de España hace unas semanas. Aunque el último partido con la camiseta blanca será una semana más tarde, cuando el 1º de junio defina la Champions League ante Borussia Dortmund en Wembley, otro estadio icónico.

Luego, el alemán formará parte del plantel de su seleccionado en la Eurocopa, que se disputará precisamente en suelo germano entre el 14 de junio y el 14 de julio. Allí, el equipo nacional dirigido por Julian Nagelsmann enfrentará en el Grupo A a Escocia (el 14) a Hungría (el 19) y a Suiza (el 23).

El posteo del excelso volante alemán dice lo siguiente:

“El 17 de julio de 2014, el día de mi presentación en el Real Madrid, el día que cambió mi vida. Mi vida como futbolista, pero sobre todo como persona. Fue el comienzo de una nueva vida en el Club más grande del mundo. Hoy, después de 10 años, al final de la temporada, esta vida llega a su fin. Nunca olvidaré esta década tan apasionante y exitosa!

Me gustaría agradecer muy especialmente al presidente Florentino Pérez, al Club y a todos los que me recibieron con el corazón abierto y confiaron en mí. Pero sobre todo quiero agradeceros, queridos madridistas, vuestro cariño y vuestro apoyo desde el primer día hasta el último.

Al mismo tiempo, esta decisión significa que mi carrera como futbolista en activo terminará este verano después de la Eurocopa. Como siempre he dicho, el Real Madrid es y será mi último club.

Hoy estoy feliz y orgulloso de haber encontrado en mi cabeza y en mi corazón el momento adecuado para esta decisión. Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en la cima de mi nivel. A partir de este instante, en mi mente sólo hay un pensamiento principal y nada me va a apartar de esto: ¡¡¡A por la 15!!! ¡HALA MADRID Y NADA MÁS!”

En tanto, Real Madrid destacó en un comunicado que “quiere expresar su agradecimiento y su cariño a Toni Kroos, un jugador que ya forma parte de la historia” del equipo blanco “y que es una de las grandes leyendas del club blanco y del fútbol mundial”.

Toni Kroos llegó al conjunto merengue en 2014 y fue un jugador fundamental para una de las etapas más exitosas de los 122 años de historia del Real Madrid. Durante las diez temporadas que vistió esa casaca logró 22 títulos en 463 partidos: 4 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España. Y el próximo sábado 1 de junio puede levantar otra vez la Orejona, cuando defina la Liga de Campeones frente a Borussia Dortmund en Wembley.

Además de sus títulos logrados con Real Madrid, Kroos se proclamó campeón del mundo con la selección de Alemania en el Mundial de Brasil 2014, mientras que con Bayern Munich, ganó 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 3 Bundesligas, 3 Copas de Alemania y 2 Supercopas de Alemania.

Kroos celebra, de rodillas, el Mundial ganado por Alemania en Brasil 2014. Lionel Messi y Pablo Zabaleta se lamentan JUAN MABROMATA - AFP

A nivel individual, el mediocampista fue incluido en tres ocasiones en el equipo titular de FIFA FIFPRO World 11, fue designado el Mejor Creador de Juego en 2014 por la IFFHS y fue Balón de Oro como mejor jugador del Mundial Sub-17 de Corea 2007.

“Permanecerá para siempre en el corazón de todos los madridistas por la excelencia de su fútbol y por ser un jugador que lo ha dado todo por esta camiseta, representando siempre los valores del Real Madrid”, cierra el comunicado del club presidido por Florentino Pérez, quien agregó: “Toni es uno de los grandes jugadores de la historia del Real Madrid y este club es y será siempre su casa”.

El emotivo mensaje de Kroos en su cuenta de Spotify

“Bueno, Madridistas... Yo quiero anunciar algo importante de mi futuro. No son palabras muy fáciles y seguro que me cuesta un poco, pero quiero que lo sepáis y entendáis que esta décima temporada con el mejor club del mundo, con Real Madrid, es mi última. Yo creo que notáis que esto me cuesta, la verdad. Pero yo estoy convencido de que es la decisión correcta para mí. Yo he pensado muchas veces, o muchos meses ya, en qué hacer y la verdad es que hay pros y contras, como siempre, pero al final estoy convencido de que es lo que quiero, que yo pienso que esta es la decisión correcta para mí.

Siempre tenía la idea o el objetivo de acabar de la mejor manera con este club, es lo que el club merecía. Esta temporada es una de las mejores temporadas que he jugado y yo creo que es un momento muy bueno para dejarlo así, porque yo siempre he querido que, si en unos años habláis de Toni Kroos, recordéis cómo fui y ahí siempre quería estar a la altura de lo que tengo ahora. Siempre he dicho que cuando me voy de Madrid, me voy de fútbol, porque siempre he dicho que quiero retirar aquí en el Real Madrid y esto es lo que va a pasar.

Mi última temporada aquí significa también que es mi última temporada en el fútbol, claro. Luego juego la Eurocopa con Alemania, pero nunca he pensado en seguir en otro club o cambiar el club, ni en los 10 años, ni en un momento, ni ahora. Es lo que quiero que sepáis y no es fácil, porque también la gente dice que fácilmente puedes jugar unos años más. Y a lo mejor sí es así, pero, como he dicho, no quiero ir a un punto donde la gente piense por qué todavía juega, no tiene nivel, estoy en el banquillo, no disfruto... Y ahí no quiero llegar. Por eso quiero acabar en el mejor momento y el mejor momento es ahora.

Lo que yo quiero decir es que yo soy muy agradecido por los últimos 10 años, con el cariño que me habéis dado durante todo el tiempo aquí. Esto ha sido especial, este club es especial y sus fans y por eso siempre me sentí en casa, en el club, aquí en España, en Madrid.

Esta decisión de venir a Madrid ha cambiado mi vida en una manera muy positiva y por eso estoy muy agradecido y ahora quiero que olvidemos todo lo que he dicho para los próximos días, para las próximas semanas, hasta que hayamos ganado otro título. Sabéis que es lo más importante para mí, ganar este título con vosotros, con el club. Lo que he dicho durante 10 años... ¡Hala Madrid y nada más!

