Diego Martínez valoró el punto logrado por Boca en la altura ante Nacional Potosí y valoró: “Los futbolistas me representaron dentro del campo”

Escuchar

Con la habitual serenidad que lo caracteriza, el director técnico de Boca Diego Martínez elogió el trabajo realizado por su equipo en la altura de Potosí, donde igualó 0 a 0 en el debut en la Copa Sudamericana ante Nacional Potosí.

“Al balance le agrego el rendimiento del equipo y lo que significaba el debut en la Sudamericana. Me voy muy satisfecho. Jugamos un gran primer tiempo, con mucho volumen de juego. Intentando que el partido nunca se partiera”, empezó su análisis el DT durante la conferencia de prensa. Allí agregó: “El equipo generó situaciones, jugó mucho en campo rival, y en el segundo tiempo lo iniciamos bien, después estuvimos imprecisos hasta el ingreso de nuestros recambios. Y sobre el final ya quedó de nuevo el partido abierto, pero quisimos seguir teniendo peso en el arco contrario. Siento que el punto es positivo y me voy muy contento porque los futbolistas me representaron dentro del campo”.

"EN EL SEGUNDO TIEMPO, EL EQUIPO MERMÓ EN LO FÍSICO" 🗣️



🔵🟡 El análisis de Diego Martínez luego del debut de Boca en la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS: "El punto sirve".



"Benedetto lo hizo muy bien".#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/iFH5A7pICm — DSPORTS (@DSports) April 4, 2024

En relación a la cantidad de nombres que habitualmente no son titulares, el entrenador xeneize reconoció y valoró: “Vinimos con un grupo en el que muchos de los muchachos no estaban teniendo minutos. El calendario nos obligó a tomar estas decisiones y por eso estoy tan conforme con el equipo que vino a Potosí. Hablamos en la semana de que este partido era una oportunidad para mostrarse, para crecer. Es muy importante, y rescato mucho el esfuerzo que hizo el grupo. Hoy demostraron que están a la altura de esta camiseta y listos para ayudar al equipo”.

Martínez además descartó que el penal malogrado por Darío Benedetto (estrelló el travesaño con un fuerte remate) haya desanimado a Boca. “Al equipo no lo resintió el penal malogrado. Quizás por momentos, por el cansancio, con menos control. El equipo no lo sufrió”, ponderó. Y agregó: “Me voy contento porque pudieron debutar varios chicos de la reserva y uno siente que están preparados para jugar en Boca con la responsabilidad que eso significa”.

"EL EQUIPO SIGUIÓ ADELANTE" 🗣️



🔵🟡 ¿Cómo reaccionó Boca al penal fallado por Dario Benedetto? Diego Martínez lo explica.



Además, habló del debut de varios juveniles del Xeneize en la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/hDnIBnGngm — DSPORTS (@DSports) April 4, 2024

Sobre la altura en sí, el DT consideró: “Lógicamente hay que adaptar algunas cuestiones porque la pelota viaja a otra velocidad y los esfuerzos son otros. Pero por muchos momentos apareció lo que planeamos e interpretamos”.

Las posiciones del Grupo D

Brey, la figura

Leandro Brey, figura del partido con varias atajadas fundamentales para sostener la valla invicta, valoró el punto logrado por Boca en su visita a Nacional Potosí. “Si lo hacemos valer, que lo vamos a hacer valer en nuestra casa, va a ser importante porque ésta es una cancha complicada por el tema de la altura y creo que va a ser importante”, destacó el ex Los Andes ante las cámaras de DSports. Luego, en conferencia de prensa se mostró contento: “Estoy agradecido por tener esta oportunidad, estoy muy contento por el equipo y el sacrificio que hicimos. No es fácil jugar acá”.

"NO ES FÁCIL JUGAR EN LA ALTURA Y LO HICIMOS DE BUENA MANERA" 🗣️



🔵🟡 Leandro Brey, tras el 1-1 de Boca ante Nacional Potosí.#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/2xx1K9iwwr — DSPORTS (@DSports) April 4, 2024

Sobre el hecho de cómo influye la altura en el movimiento que hace la pelota, el arquero del seleccionado argentino olímpico resumió: “La velocidad de la pelota cambia bastante y el pique en el suelo también es más rápido. Creo que lo hicimos de buena manera”.

LA NACION