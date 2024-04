Diego Simeone, tras la eliminación a Atlético de Madrid: “Cuando un equipo es superior, queda felicitarlo”

Escuchar

La de los cuartos de final son la barrera históricamente más alta para el Atlético de Madrid diseñado por Diego Simeone en la Champions League. Cinco veces quedó eliminado en esa rueda, sobre 12 participaciones. Y Borussia Dortmund, aun difícil, no suponía uno de los adversarios más bravos que podían tocarle camino a una semifinal. Pero fue lo suficientemente fuerte como para hacerlo sufrir. El 4-2 en Alemania dejó al margen al club colchonero, al entrenador argentino y a sus dirigidos compatriotas, con un global de 4-5 tras el 2-1 para Aleti en la ida.

“El partido fue en todo momento contrario a lo que queríamos. Ni qué hablar de las situaciones de gol que tuvimos en el partido del Metropolitano para encaminar el resultado. Esta vez, cuando empezó el partido, pasó lo mismo. Después tuvimos la de Correa. Ellos reaccionaron muy bien al 2 a 2 y se llevaron el partido justamente, porque fueron más contundentes en las áreas”, sostuvo Simeone, con voz gastada. La clave estuvo en eso. El partido fue marcándolo. Al principio ellos tuvieron una, y la sacamos nosotros. Después tuvimos nosotros una, y no fue gol. Y al final, en las que tuvieron terminaron marcando. Después del 2 a 2, los ataques que tuvieron fueron goles. Queda felicitarlos”, añadió.

Ante un periodista español, aun golpeado, el director técnico tuvo espacio para reconocer a los suyos. “Los jugadores han hecho un trabajo enorme para competir, y bueno, nada. Hemos llegado hasta acá, dando el máximo. No tenemos mucho más por decir”, soltó. Pero tuvo más por decir.

Simeone arenga, peo esta vez no será suficiente: por quinta vez en doce temporadas, su Atlético de Madrid se quedó en los cuartos de final de la Champions League. Federico Gambarini - dpa

E hizo cierto análisis del encuentro en Alemania. “Empezamos el partido con [César] Azpilicueta, cuya experiencia es mayor que la de Rodrigo Riquelme. Evidentemente, no iba a ofrecernos situaciones de ataque, pero sí iba a controlar, como controló, la parte izquierda del ataque, donde no sufrimos tanto. Sufrimos mucho más del lado derecho. Y eso generó que en el segundo tiempo, ya con la amarilla a Azpilicueta y con Álvaro [Morata], que por ahí... Necesitábamos un poco más de movimiento con [Ángel] Correa, que nos dio más verticalidad. Pablo Barrios entró bien, y ya Riquelme, con el partido andando... Fuimos de menos a más, como lo imaginábamos. Llegamos a ese empate y tuvimos la situación de Ángel; una pena, porque había hecho una jugada extraordinaria. Y después, la gran respuesta de ellos”, observó Cholo.

Que protagonizó una situación risueña para el espectador neutral. Cuando Ángel Correa falló en una ocasión muy favorable para Atlético, el lamento hizo que el entrenador se derrumbara al punto de quedar acostado sobre el césped. Alguna similitud a aquella casi caída con la que Alejandro Sabella produjo sonrisas en los playoffs del Mundial Brasil 2014. “Me llevo todas las situaciones que hemos generado en estos dos partidos. No tuvimos la contundencia ofensiva que pudimos generar. Acordate de aquella jugada de Lino para 3 a 0, en la que el portero hizo una parada fantástica, y la de Ángel, en la que Mats Hummels le robó justo la pelota, también en el partido de ida”, enumeró chances desperdiciadas.

Tuvo un mensaje noble Simeone para el cierre. “Esto es fútbol. Hay que felicitar al rival, saber que competimos de la mejor manera que podemos, y ahora, a seguir pensando en la liga. No hay mucho por decir [a los hinchas] cuando hacen un esfuerzo enorme, un viaje enorme para estar con nosotros. Nos acercamos en el marcador, estuvimos cerca de empatar [la serie], pero después fueron superiores. Y cuando un equipo es superior, hay que felicitarlo”, reconoció.

Simeone no apareció devastado. Más apesadumbrado estaba uno de los futbolistas colchoneros más emblemáticos. “Es difícil hacer un análisis ahora. Estamos muy dolidos. Habíamos hecho lo más difícil, que era hacer dos goles, y no supimos cuidar el resultado. Fuimos poco inteligentes, me parece”, sostuvo Rodrigo De Paul. Que no encontró en el ataque el problema del equipo. “No era fácil cómo nos fuimos del primer tiempo, cuando tuvimos posibilidades. El equipo salió a la segunda mitad, empató y el problema de nosotros estuvo en no mantener esos dos goles que no habíamos conseguido. Hicimos dos goles en casa, dos goles acá. En un cuarto de final hacer cuatro goles no es poco, pero no mantuvimos lo que habíamos conseguido y hay un dolor muy grande ahora”, comentó.

Rodrigo De Paul cae y es superado por Ian Maatsen y Mats Hummels, de Borussia Dortmund; el ex volante de Racing quedó con el ánimo arrumbado por la eliminación. INA FASSBENDER - AFP

Con las manos varias veces deslizándose sobre la cara, abatido, el mediocampista campeón mundial en Qatar 2022 repitió la sensación de desconsuelo. “Hay mucho dolor, la verdad. Teníamos mucha ilusión. Mucha ilusión. Cuando la ilusión es tan grande, el dolor es así de grande. Al final hay que acostumbrarse a convivir con estas situaciones, pero uno nunca se acostumbra. Siempre duelen, y cada vez duelen más. Teníamos mucha ilusión de volver a jugar una semifinal por Atlético de Madrid y no podemos”, concluyó.

